Pourquoi des dizaines de législateurs progressistes veulent que Biden utilise le 14e amendement dans la lutte contre le plafond de la dette

Alors que les États-Unis se rapprochent de plus en plus d’une date limite de défaut prévue, les progressistes du Congrès ont un message de plus en plus pointu pour le président Joe Biden : n’annulez pas de vous attaquer seul au plafond de la dette.

Ces appels sont centrés sur Biden invoquant le 14e amendement, qui stipule que «la validité de la dette publique des États-Unis … ne sera pas remise en question», une disposition qui, selon certains juristes, lui permettrait de régler la dette nationale sur son posséder.

Dimanche, Biden a déclaré que la Maison Blanche avait probablement le pouvoir d’emprunter cette voie – mais a également souligné un problème central avec cette approche.

« Je regarde le 14e amendement pour savoir si nous avons ou non l’autorité – je pense que nous avons l’autorité », a déclaré Biden lors d’un point de presse au Japon. «La question est de savoir si cela pourrait être fait et invoqué à temps pour qu’il ne soit pas fait appel, et par conséquent dépasser la date en question et toujours faire défaut sur la dette. C’est une question qui, je pense, n’est pas résolue. »

Les progressistes soutiennent que l’invocation du 14e amendement vaut la peine d’être envisagée car un accord potentiel avec les républicains pourrait impliquer des coupes drastiques dans les principaux programmes sociaux, et parce qu’un compromis enhardit la stratégie du GOP consistant à insister sur des concessions politiques en échange de leur soutien au relèvement du plafond de la dette. Certains progressistes craignent également que les républicains de la Chambre ne puissent réellement obtenir les votes nécessaires pour relever le plafond.

Dans une interview à Politico, le représentant progressiste Ilhan Omar (D-MN) a reconnu que l’invocation du 14e amendement pourrait potentiellement conduire à des contestations judiciaires et à l’instabilité du marché, mais a déclaré que « ce sont des ponts que nous pouvons traverser lorsque nous arrivons à [them].” Cependant, la Maison Blanche semble moins disposée à comprendre comment surmonter les problèmes de la stratégie à la volée. Un conseiller de la Maison Blanche a déclaré à Politico dans un article de samedi que l’option n’avait pas été complètement exclue, mais qu’elle ne faisait pas « actuellement partie du plan ».

La fracture souligne certaines des tensions qui couvent depuis longtemps entre les progressistes, qui ont exhorté la Maison Blanche à être plus ambitieuse sur les politiques et à agir unilatéralement en cas de besoin, et Biden, qui a l’habitude de rechercher des solutions bipartites.

La poussée des progressistes intervient alors que les républicains ont rejeté les offres de la Maison Blanche, y compris une proposition qui aurait maintenu à la fois les dépenses militaires et les dépenses pour d’autres programmes nationaux relativement stables. Les appels des progressistes se sont poursuivis tout au long du week-end, bien que Biden ait parlé dimanche de l’incertitude potentielle d’emprunter cette voie.

Biden a poursuivi en disant qu’il gardait espoir que les démocrates et les républicains puissent parvenir à un accord avant un défaut, qui pourrait se produire dès le 1er juin, selon les projections de la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Les deux parties doivent se rencontrer à nouveau lundi soir alors qu’elles s’efforcent de trouver un accord potentiel.

Pourquoi les progressistes veulent que Biden invoque le 14e amendement

Les appels progressistes à l’invocation du 14e amendement ont commencé avec un groupe de sénateurs, dont Bernie Sanders (I-VT) et Elizabeth Warren (D-MA), et ont été rejoints par 66 législateurs progressistes de la Chambre, qui ont plaidé pour le déménagement dans un Lettre du vendredi.

« Nous, soussignés, ne pouvons pas soutenir un accord nuisible qui sape nos réalisations communes, et nous choisirions une solution invoquant le 14e amendement de la Constitution plutôt qu’un mauvais accord », ont déclaré les législateurs de la Chambre, dirigés par les représentants Omar, Pramila Jayapal (D -WA), et Greg Casar (D-TX), ont écrit.

Le plaidoyer des progressistes est alimenté par la crainte que les réductions des dépenses intérieures nécessaires pour garantir le soutien républicain pourraient avoir un impact dévastateur sur les programmes sociaux. La proposition de plafond de la dette des républicains de la Chambre – la loi Limit, Save and Grow – a initialement suggéré de ramener les niveaux de dépenses discrétionnaires à ceux de l’exercice 2022, ce qui pourrait signifier une réduction considérable des budgets pour une multitude de programmes tels que l’aide au logement et les services de nutrition.

Ces coupes ont sonné l’alarme pour de nombreux démocrates, bien que les progressistes craignent davantage que les concessions potentielles dans ces pourparlers n’incluent l’autorisation de réformes qui accélèrent les projets de combustibles fossiles et des exigences de travail plus restrictives qui réduisent l’accès à des programmes sociaux comme SNAP.

« Nous pensons que céder à la rançon économique des républicains du Congrès et négocier des coupes budgétaires dévastatrices, des exigences de travail supplémentaires pour un soutien alimentaire et économique essentiel et des projets accélérés de combustibles fossiles qui sapent nos réalisations climatiques communes sont contraires à nos valeurs démocrates communes », ont écrit les progressistes de la Chambre dans leur lettre de vendredi.

Au-delà des changements de politique qui pourraient résulter d’un accord, les progressistes ont également averti que tout accord qui cède aux exigences républicaines contribue à réaffirmer la stratégie du GOP consistant à utiliser le plafond de la dette – qu’ils avaient précédemment relevé à plusieurs reprises sous l’administration Trump – comme levier lorsqu’il y a un parti démocrate. président.

« Se rendre à ces demandes extrémistes crée également un dangereux précédent qui encourage les républicains à poursuivre d’autres prises d’otages antidémocratiques, en particulier après avoir été informés précédemment qu’une augmentation nette du plafond de la dette n’était pas négociable », ont écrit les progressistes de la Chambre dans leur lettre.

Leur missive fait suite à une autre lettre de 11 démocrates du Sénat, dont Sanders et Warren, exhortant également Biden à envisager d’invoquer le 14e amendement. Les démocrates ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que les républicains de la Chambre ne pourront pas obtenir leur conférence derrière un accord potentiel et la nécessité d’avoir une sécurité intégrée si cela finit par se produire.

Sur le plan stratégique, les dirigeants progressistes ont également déclaré que le maintien de l’option du 14e amendement sur la table contribuait à donner à Biden et aux démocrates un levier dans les négociations, en suggérant aux républicains qu’ils avaient des options alternatives. On ne sait pas à quel point l’amendement est réellement dissuasif pour les républicains, d’autant plus que l’invoquer est une stratégie non testée susceptible d’être contestée devant les tribunaux.

Pourquoi Biden a repoussé ces appels

Dimanche, Biden a semblé suggérer que le temps faisait partie des problèmes qui faisaient de l’invocation du 14e amendement une option compliquée à envisager.

Dans sa déclaration au Japon, Biden a noté que même si la Maison Blanche pourrait avoir le pouvoir de poursuivre dans cette voie, il n’est pas évident qu’elle le ferait au-delà d’une contestation judiciaire avant la date limite par défaut, ce qui signifie que les États-Unis pourraient faire défaut dans l’intervalle. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que la date limite était le 1er juin.

Yellen fait également partie de ceux qui craignent d’essayer d’invoquer le 14e amendement si près de la falaise par défaut. « Cela ne semble pas être quelque chose qui pourrait être utilisé de manière appropriée dans ces circonstances, compte tenu de l’incertitude juridique qui l’entoure et compte tenu du délai serré dans lequel nous nous trouvons », a-t-elle déclaré dimanche à l’émission Meet the Press de NBC.

Comme l’a expliqué Ian Millhiser de Vox, bien que les tribunaux puissent confirmer l’invocation de l’amendement par Biden, il n’est pas garanti qu’ils le feraient assez rapidement pour éviter un défaut. Cette incertitude, sans parler même d’un défaut de paiement de courte durée, pourrait provoquer sa propre tourmente économique, au milieu des craintes que les États-Unis ne soient pas en mesure de payer leurs factures, note-t-il :

Il existe des arguments juridiques très solides selon lesquels le plafond de la dette viole effectivement le 14e amendement. Mais ces arguments n’ont jamais été testés. Aucun tribunal ne s’est jamais prononcé sur l’inconstitutionnalité du plafond de la dette. Et une seule affaire de la Cour suprême a même appliqué la clause de la dette publique du 14e amendement – et cette affaire, Perry c.États-Unis (1935), ne l’a fait que brièvement. Le pire scénario, même si la Cour suprême invalide finalement le plafond de la dette, est que même un bref dépassement du plafond de la dette pourrait irrémédiablement nuire à la confiance du public aux États-Unis, causant un préjudice économique qui durera de nombreuses années.

Si les États-Unis faisaient défaut, même brièvement, cela saperait gravement la confiance mondiale dans la capacité du pays à couvrir ses dépenses, ce qui augmenterait probablement les coûts d’emprunt du gouvernement et dégraderait sa cote de crédit.

Les inquiétudes de Biden et Yellen concernant cette possibilité signifient que les négociations bipartites sont toujours la porte de sortie probable vers l’impasse du plafond de la dette, bien qu’un accord se soit révélé insaisissable jusqu’à présent. En 2011, les négociateurs sont arrivés à moins de 72 heures du défaut de paiement avant de trouver un accord augmentant le plafond de la dette et mettant en place des plafonds de dépenses. Il semble possible qu’un scénario similaire se reproduise.