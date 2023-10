Pourquoi des décongestionnants inutiles sont toujours en vente

Si vous avez pris un décongestionnant en vente libre au cours des 20 dernières années, vous avez probablement pris un produit contenant de la phényléphrine comme principal ingrédient actif. Et vous avez peut-être remarqué que, même si vous le prenez, vous êtes toujours congestionné. Un panel de la Food and Drug Administration a récemment recommandé qu’il soit retiré des étagères car il ne fonctionne pas mieux qu’un placebo. Mais que s’est-il passé et pourquoi est-il toujours disponible à l’achat ?

Dans la vidéo ci-dessus, Phil Edwards, producteur principal de Vox, raconte l’histoire de la réglementation des médicaments en vente libre par la FDA. Ce processus est la raison pour laquelle, malgré des décennies de preuves démontrant que la phényléphrine ne fonctionne pas (en particulier aux doses typiques en vente libre), elle reste une option facilement disponible pour les consommateurs obstrués.

