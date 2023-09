Pourquoi des allégations comme celles contre Russell Brand peuvent mettre des années à être révélées

Suivant les allégations de viol et d’agression sexuelle contre Russell Brandles réseaux sociaux regorgent de théories du complot expliquant pourquoi elles ont été publiées maintenant.

Dans le cadre d’une enquête conjointe menée par Le Times, le Sunday Times et Channel 4 Expéditions, le comédien et présentateur de télévision de 48 ans a été accusé de viol, d’agression sexuelle et de violence psychologique par quatre femmesdont une jeune fille de 16 ans, au plus fort de sa gloire.

Les agressions présumées se sont produites entre 2006 et 2013, alors que Brand présentait des émissions pour la BBC et Channel 4. Brand a nié avec véhémence toutes les allégations, affirmant que toutes ses relations étaient consensuelles.

Suivez les dernières mises à jour sur la marque ici. Si vous avez des informations concernant les allégations contre Russell Brand que vous aimeriez partager avec l’équipe de reporting de The Independent, veuillez envoyer un e-mail à [email protected]

Alors que ces allégations suscitent des enquêtes de la BBC et de Channel 4, des questions de députés et un large débat sur la scène comique britannique, de nombreux internautes sur les réseaux sociaux se demandent pourquoi il a fallu si longtemps pour que les allégations contre Brand soient rendues publiques.

De nombreux partisans de Brand ont fait écho à ses affirmations, fait dans une vidéo YouTube qui anticipait les allégations, dans lequel il a laissé entendre que les grands médias menaient une « attaque coordonnée » contre lui.

« Maintenant, je ne veux pas entrer dans les détails en raison de la gravité des allégations, mais j’ai l’impression d’être attaqué et il est clair qu’ils travaillent en très étroite collaboration », a-t-il déclaré. « Nous allons évidemment nous pencher sur cette affaire car c’est très, très grave. En attendant, je veux que vous restiez proches, que vous restiez éveillés, mais plus important que tout cela, si vous le pouvez, restez libre.

Plusieurs personnalités controversées, dont Elon Musk, propriétaire de X/Twitter, et Andrew Tate, ancien kickboxeur devenu influenceur misogyne, n’ont pas tardé à soutenir Brand en soutenant sa suggestion d’une « attaque coordonnée ».

« Bien sûr », a écrit Musk en réponse au tweet de Brand partageant sa vidéo YouTube. « Ils n’aiment pas la compétition. »

« Bienvenue dans le club », a tweeté Tate, en taguant le compte X/Twitter de Brand et en partageant une image d’un chevalier de dessin animé avec la légende : « En route pour combattre les folles allégations de ****. »

Tate, qui a été accusé de viol et de traite d’êtres humains en Roumanie plus tôt cette année, a déjà affirmé que toute critique ou allégation à son encontre était due à la jalousie à l’égard de sa richesse et de son succès. Il nie tout acte répréhensible.

Après Le Times/Sunday Times l’enquête a été publiée et le Dépêches programme diffusé, magnat des affaires britannique et L’apprenti L’animateur Alan Sugar a tweeté : « Il semble étrange que quelques personnes se soient manifestées en même temps. Cela m’amène à penser que cela est motivé et induit par les médias. Cela a commencé avec une personne, puis ils en ont trouvé d’autres et les ont convaincus de se plaindre. Je suppose qu’en fin de compte, le service du cortège public prendra la décision finale si l’affaire est présentée par la police.

Toby Young, ancien rédacteur en chef de Le spectateur et écrivain pour des publications dont Le télégraphe et le Courrier quotidien, a demandé : « Les journalistes responsables de l’enquête sur Russell Brand ou leurs employeurs ont-ils expliqué pourquoi ils ont attendu si longtemps pour produire leurs conclusions, étant donné qu’ils enquêtent sur lui depuis des années et que l’allégation la plus récente remonte à 10 ans ? Je connais l’explication des conspirateurs. Y en a-t-il un plus innocent ? Super-injonction levée ? L’accusateur le plus crédible est enfin prêt à être enregistré ?

En réponse au tweet de Young, l’expert en médias Dan Baker a ensuite partagé une chronologie publiée par Le temps du dimanche cela expliquait le processus qui a conduit à son enquête sur Brand.

L’article expliquait que son personnel avait été informé des allégations contre Brand concernant son traitement des femmes début 2019, ce qui a incité la journaliste Rosamund Urwin à commencer à contacter des sources de l’industrie du divertissement.

L’enquête sur le comportement présumé de Brand a commencé en 2019 (Jonathan Brady/PA) (PA Wire)

Les rumeurs autour du comportement présumé de Brand circulaient depuis « plusieurs années », des sources décrivant Brand comme un personnage intimidant. Le temps du dimanche a déclaré que beaucoup hésitaient à s’exprimer par crainte de représailles et ne parleraient aux journalistes que sous couvert d’anonymat.

Au même moment où Urwin parlait à des sources, le STla publication sœur de Les temps avait également enquêté sur Brand. Ses victimes présumées ont finalement accepté que leurs histoires soient racontées dans les deux publications.

La chronologie indique que des « centaines » de personnes ont été contactées au cours des quatre années d’enquête, notamment les amis et la famille des victimes présumées, d’autres comédiens, des dirigeants de télévision et ceux qui avaient travaillé pour ou avec Brand.

« Aucune des femmes dont nous racontons l’histoire ne se connaît », Horaires du dimanche chronologie dit. « Aucune personne impliquée n’a été payée pour contribuer à nos reportages. Ils ont également fourni des informations substantielles pour corroborer leurs allégations.

L’enquête conjointe entre Les temps et Dépêches aurait également fait l’objet de contrôles approfondis et longs de la part de leurs équipes juridiques respectives, ainsi que de multiples demandes adressées à Brand pour qu’il réponde aux différentes allégations qui lui étaient faites.

Écrire pour Le spectateurle rédacteur en chef de la littérature, Sam Leith, a dénoncé le « cynisme naïf » suscité par les allégations de Brand de la part de ceux qui tentent de trouver des failles dans Les temps enquête.

Si votre première réaction est de vous tapoter le nez et de hausser un sourcil et, avant même d’avoir examiné le rapport lui-même, de spéculer sur les motivations du reportage, vous êtes un sacré imbécile.

Sam Leith

« Il existe de nombreuses façons d’adopter un point de vue opposé à ce genre de choses », a-t-il écrit. « Mais si votre première réaction est de vous taper du nez et de hausser un sourcil et, avant même d’avoir examiné le rapport lui-même, de spéculer sur les motivations du reportage, vous êtes un sacré imbécile. »

Il a ajouté : « Je n’ai pas vu un seul article dans l’un de ces grands médias ennuyeux et fastidieux qui mettent au défi Le Sunday Times’s, et encore moins ceux qui font des hypothèses insensées sur son sombre agenda caché. Mais les réseaux sociaux regorgent de choses. C’est une grave bifurcation.

Leith a déclaré que les théoriciens du complot pourraient bien conclure que les grands médias « s’efforçaient de supprimer les ennemis de l’establishment qui disent la vérité » ou, comme il l’a fait, de croire qu’il existe « une masse effrayante de gens ordinaires qui croiront n’importe quelle bêtise ». si on leur dit que « l’establishment » essaie de le supprimer ; et qu’il existe un certain nombre de célébrités des médias sociaux, du monde entier et de tous bords politiques, qui devraient être mieux informées mais qui gagnent bien leur vie en les encourageant ».

Les enquêtes sur des personnalités telles que Tate et le producteur en disgrâce et violeur reconnu coupable Harvey Weinstein ont suscité des réactions similaires. Alors que les rumeurs autour du viol, des abus sexuels et des agressions de femmes sur une période de 30 ans abondaient dans l’industrie cinématographique de Weinstein, il a fallu attendre les enquêtes de 2017 menées par le New York Times et le New yorkais, qui a interrogé des dizaines de femmes accusant Weinstein de les avoir agressées, qu’il devait rendre des comptes.

Harvey Weinstein comparaît devant le tribunal le 4 octobre 2022 à Los Angeles, Californie (Etienne Laurent-Pool/Getty Images)

Beaucoup de ses accusateurs ont cité la peur des représailles comme raison pour ne pas s’exprimer, ou ont déclaré qu’ils avaient été poussés à signer des accords de non-divulgation (NDA) par les associés, les avocats et les publicistes de Weinstein, ou qu’ils avaient été contraints au silence par des paiements et des menaces.

Avant d’être dénoncé, Weinstein était incontestablement l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood, avec une culture de peur, de silence et de complicité lui permettant de poursuivre ses attaques contre les femmes sans répercussions. Il purge actuellement une peine de 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable de plusieurs accusations de viol et d’agression sexuelle.

À la suite de l’enquête sur Brand, la police métropolitaine a exhorté toutes les victimes présumées d’agression sexuelle à contacter la police, « peu importe depuis combien de temps cela s’est produit ».

« Nous avons parlé avec Le temps du dimanche le samedi 16 septembre. Nous prendrons d’autres approches pour Le temps du dimanche et Channel 4 pour s’assurer que toutes les victimes d’actes criminels avec lesquelles elles ont parlé savent comment elles peuvent signaler toute allégation criminelle à la police », a déclaré un porte-parole.

Brand fait face à une nouvelle allégation d’agression sexuelle, a annoncé la police lundi 18 septembre. L’agression présumée, survenue à Soho à Londres en 2003, a été signalée dimanche à la police métropolitaine.

Rape Crisis offre un soutien aux personnes touchées par un viol et des abus sexuels. Vous pouvez les appeler au 0808 802 9999 en Angleterre et au Pays de Galles, au 0808 801 0302 en Écosse et au 0800 0246 991 en Irlande du Nord, ou visiter leur site Web à l’adresse www.rapecrisis.org.uk. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez appeler Rainn au 800-656-HOPE (4673)