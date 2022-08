Pourquoi dépenser 129 $ / 99 £ sur une tasse intelligente est un choix très intelligent

Comme le Britannique stéréotypé que je suis, j’adore me plaindre du temps qu’il fait, faire la queue et, bien sûr, prendre une bonne tasse de thé. J’avais l’habitude de prendre du thé dans une bouteille quand j’étais bébé, je l’ai bu en grandissant et, choquant, je bois encore plusieurs tasses par jour maintenant – certains pourraient dire un peu aussi beaucoup, mais bon, qui compte ?

Maintenant, s’il y a une chose pire que quelqu’un qui met le lait en premier (oui, je regarde tu) c’est la prise de conscience que vous avez oublié cette belle tasse de thé que vous avez préparée et qui est maintenant devenue froide.

Cela m’arrive toutes les semaines pendant que je travaille, et il n’y a pas grand-chose de plus bouleversant dans ce monde qu’une tasse de thé gâchée. À tel point que je bois souvent une tasse de thé glacé, juste pour éviter qu’il ne se perde – mais c’est une autre histoire.

Il semble que je ne sois pas seul dans mes conflits, car la société américaine Ember possède toute une collection de tasses intelligentes qui maintiendront indéfiniment votre thé, votre café ou toute autre boisson chaude à la température de consommation idéale (tant qu’il est sur le sous-verre de chargement, C’est!). C’est une idée excitante, et quand j’explique le concept à mes amis et à ma famille, ils sont instantanément vendus, c’est-à-dire jusqu’à ce que je leur dise le prix.

Lewis Peintre / Fondeur

C’est parce que la plus petite tasse Ember de 6 oz (177 ml) vous coûtera 79,95 $ / 79,95 £, et si vous voulez la mise à jour Ember Mug2, cela commence à 129,95 $ / 99,95 £ pour un modèle de 10 oz (295 ml). Le prix n’augmente à partir de là que si vous optez pour l’une des plus grandes tailles et des finitions métalliques haut de gamme.

Le Ember Mug2 en cuivre métallique de 14 oz que j’utilise (414 ml d’un accro au thé) vous coûtera 179,95 $ / 149,95 £ – bien qu’il puisse être un peu moins cher à 149,95 $ / 129,95 £ si vous optez pour une finition standard.

Pourtant, tout ce qui dépasse 5 $ / 5 £ est cher pour une tasse dans les livres de la plupart des gens – ce qui rend le fait que j’en achèterais une autre en un clin d’œil d’autant plus choquant pour moi et mes collègues Tech Advisor.

J’étais sceptique quand on m’a envoyé pour la première fois l’Ember Mug2 pour examen, étant pleinement conscient de son coût. J’avais entendu parler du concept par l’intermédiaire d’un collègue, mais je ne l’avais jamais utilisé personnellement, et j’étais sûr que je n’allais pas aimer une tasse qui coûte l’équivalent d’environ 3 000 sachets de thé Yorkshire Tea.

Mon opinion a commencé à changer quelques minutes après l’ouverture de la boîte.

La grande tasse métallique en cuivre de 14 oz est non seulement superbe, mais est une tasse vraiment haut de gamme, avec une poignée solide et des bords parfaitement arrondis. Vous n’avez pas cette sensation métallique des tasses de camping moins chères, mais avec un revêtement en céramique et un aspect bronze brossé qui a immédiatement attiré l’attention des amis et de la famille lors des tests.

“Bien, c’est une jolie tasse, mais ça ne vaut quand même pas ce beaucoup d’argent », pensai-je en faisant sauter un sachet de thé et deux sucres en attendant que la bouilloire bouille.

Lewis Peintre / Fondeur

J’ai fait mon thé et je suis retourné au travail et, comme d’habitude, j’ai complètement oublié mon thé pendant environ 30 minutes. Habituellement, à ce stade, je réduisais mes pertes et préparais une autre tasse, mais en sirotant, il faisait très chaud – un peu aussi chaud, en fait – mais cela se change facilement via l’application Ember pour iOS et Android qui vous permet de personnaliser la température de consommation.

Après quelques tasses de thé, en expérimentant la température, j’ai trouvé ma température de consommation idéale – 57,5°C. C’est peut-être trop chaud pour certains, mais vous pouvez sélectionner n’importe quelle température entre 50 et 62,5°C dans l’application.

À partir de ce moment, je n’ai plus jamais eu besoin de toucher à l’application. La température était réglée, et c’était tout.

La meilleure partie de l’Ember Mug2 est que, tant qu’il est sur son sous-verre de chargement, il gardera vos boissons chaudes aussi longtemps que vous le souhaitez. Cela tombe à 90 minutes (ou 80 minutes sur la plus grande tasse) si vous comptez sur la batterie, mais c’est généralement beaucoup de temps si vous vous déplacez d’une pièce à l’autre à la maison ou au travail.

Pourtant, l’idée est que vous placeriez le sous-verre de chargement là où vous vous asseyez le plus souvent. Pour moi, c’est mon bureau, ce qui signifie que la tasse est chargée quelques minutes après la préparation d’un thé et maintenue au chaud pendant potentiellement 1 à 2 heures selon que je l’oublie ou non. Et même après tout ce temps, le thé est toujours parfaitement chaud.

C’est aussi un changeur de jeu pour les jeux, car je peux – pour la première fois – savourer une tasse de thé tout en étant absorbé par une session de jeu de plusieurs heures sans avoir à constamment préparer une tasse fraîche.

Cela peut ne pas sembler si grave si vous n’êtes pas fan d’une boisson chaude, mais c’est vraiment un soulagement de ne pas avoir à vous soucier du refroidissement de votre thé.

Lewis Peintre / Fondeur

À ce stade, j’étais pratiquement vendu sur l’Ember Mug2, mais ce n’est que lorsque je suis allé au bureau sans lui que j’ai réalisé à quel point je comptais sur sa technologie de chauffage, avec plusieurs tasses de thé à moitié ivres tout au long de la journée. gaspiller.

Il se peut simplement que je sois habitué à prendre plus de temps pour siroter et apprécier mon thé, plutôt que de l’avaler alors qu’il est à la bonne température. Mais, quoi qu’il en soit, je ne peux tout simplement pas revenir à une tasse à l’ancienne et au choc d’une tasse de thé froide.

Cela dit, il y a quelques inconvénients potentiels avec l’Ember Mug2 ; il ne réchauffera pas complètement le thé froid, vous devez donc vous assurer qu’il est chargé avant de préparer votre boisson, et la batterie intégrée signifie que vous ne pouvez pas non plus le mettre au lave-vaisselle. Mais, ceux-ci sont sans doute négligeables avec les avantages offerts – cela n’a pas été un dealbreaker pour moi, de toute façon.

Donc, comme vous l’avez probablement deviné, je suis maintenant un converti d’Ember Mug2 malgré mes premières inquiétudes concernant le coût. Bien sûr, le prix élevé signifie que ce ne sera pas pour tout le monde, et c’est loin d’être une nécessité, mais si vous êtes un buveur passionné de thé ou de café qui aime le son de moins de voyages à la bouilloire et une boisson parfaitement chaude, c’est potentiellement un changeur de jeu.

Si vous buvez du thé tous les jours, pourquoi vous contenter d’un thé tiède ?