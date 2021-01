DANCING On Ice 2021 a été en proie à des blessures.

Malheureusement, Denise Van Outen a révélé qu’elle avait maintenant dû quitter la série après une chute douloureuse.

Pourquoi Denise Van Outen a-t-elle arrêté Dancing on Ice?

Le 26 janvier, Denise a annoncé qu’elle avait malheureusement dû se retirer du concours Dancing On Ice 2021.

C’est après avoir subi une chute d’horreur lors de l’entraînement pour le spectacle qui l’a vue se disloquer l’épaule.

Après avoir passé un scan pour vérifier la progression de la blessure, il a été déterminé qu’elle ne pouvait pas continuer à patiner pendant sa convalescence.

Avec le départ de Denise, la gymnaste olympique Amy Tinkler et son partenaire pro-patineur Joe Johnson rejoignent la formation à partir de ce dimanche (31 janvier 2021).

Qu’a dit Denise Van Outen à propos de son départ de Dancing On Ice?

Denise a annoncé sur Instagram sa dévastation en quittant la série.

Elle a écrit: « éviscéré! Si vous avez regardé @dancingonice, vous savez qu’il y a un peu plus d’une semaine, j’ai fait une mauvaise chute et je me suis blessé à l’épaule.

«Au départ, nous pensions avec du repos que je pourrais faire un retour sur la glace, mais une récente IRM a montré que j’avais 3 fractures osseuses ainsi qu’une luxation partielle. AOUCH! Pas étonnant que j’aie été à l’agonie.

«Je ne pourrai pas faire d’ascenseurs, de figures ou de patinage en solo sur le spectacle à cause de ma blessure.

« Je vais renflouer gracieusement avec ma fronde DOI bling. »

Qu’arrive-t-il à son partenaire de danse Matt Evers?

Malheureusement, cela signifie que Matt est également hors compétition.

S’adressant à ITV, il a déclaré: «Denise a travaillé si incroyablement dur ces derniers mois et je suis dévasté qu’elle soit incapable de montrer à tout le monde à quel point elle est devenue une belle patineuse.

«C’est triste que la compétition doive se terminer maintenant pour Denise et moi, mais c’est le plus important qu’elle prenne le temps de guérir et de récupérer.

«J’ai adoré notre temps ensemble sur la glace et j’aime la merveilleuse amitié que nous aurons toujours.

« Je suis ravi que Denise quitte la série et je suis également convaincu que l’étreinte de dimanche dernier sera la dernière pour un moment. »

Denise Van Outen reviendra-t-elle dans Dancing on Ice en 2022?

Cela reste à décider, car Denise est toujours en convalescence.

Parlant de son départ, un porte-parole de Dancing on Ice a déclaré: «Nous adorons Denise et Matt et nous sommes très tristes de les voir quitter la compétition si tôt.

« Nous souhaitons à Denise tout le meilleur car elle prend maintenant un certain temps pour se rétablir complètement. »