Pourquoi Delia Owens, auteure de “Where the Crawdads Sing”, est recherchée pour être interrogée

Ils ont quitté la Zambie en 1996 et ont déménagé en Idaho, où ils ont travaillé sur la conservation des grizzlis.

Est-ce que ‘Crawdads’ est lié à son travail là-bas ?

“Where the Crawdads Sing” ne s’inspire pas directement du temps passé par Owens en Afrique, mais il y a des échos de son travail de naturaliste. Situé dans les années 1950 et 1960 en Caroline du Nord, le récit mélange des éléments de mystère de meurtre, de romance et d’écriture sur la nature avec une histoire de passage à l’âge adulte sur une fille nommée Kya qui a grandi seule dans les marais.

Dans des interviews, Owens a établi des parallèles entre sa vie d’amoureuse introvertie de la nature et l’isolement et l’immersion de Kya dans le monde naturel. Owens a déclaré qu’elle avait basé le roman en partie sur son expérience de vie dans le désert. “Il s’agit d’essayer de réussir dans un endroit sauvage”, a-t-elle déclaré dans une interview au Times.

Elle s’est également comparée à Kya, qui est soumise à des rumeurs vicieuses et ostracisée, lorsqu’elle a été interrogée sur la controverse entourant le meurtre du braconnier présumé, et sur son rôle là-bas.

“C’est douloureux d’avoir cela, mais c’est ce à quoi Kya a dû faire face, des insultes”, a déclaré Owens au Times. “Vous n’avez qu’à lever ou baisser la tête, ou peu importe, vous devez continuer et être fort. J’ai déjà été accusé par des éléphants.

Pourquoi est-elle recherchée pour être interrogée ?

Aucune accusation n’a jamais été portée contre Mark ou Delia Owens, ou qui que ce soit d’autre, en relation avec le meurtre d’un braconnier présumé lors d’une des patrouilles de leur organisation. Delia Owens a déclaré qu’elle n’était pas présente lorsque la fusillade s’est produite. Le visage du tireur est flou dans les images ABC et le visage de la victime n’est jamais montré.

Les responsables de l’application des lois en Zambie veulent toujours résoudre l’affaire et interroger Mark, ainsi que Delia et le fils de Mark, Christopher Owens, qui était présent lorsque la fusillade s’est produite, sur leur connaissance de ce qui s’est passé, a rapporté récemment Goldberg dans The Atlantic. Les autorités zambiennes ont déclaré à Goldberg qu’elles ne pensaient pas que Delia Owens était directement impliquée dans le meurtre, mais la considéraient comme un témoin potentiel important, a déclaré Goldberg.