Pourquoi Deere pense que les satellites sont la prochaine grande technologie dans laquelle investir

Drones, technologie robotique et maintenant satellites.

Le directeur de la technologie de John Deere, Jahmy Hindman, a déclaré à CNBC que le plus grand acteur mondial de l’équipement agricole est en train de finaliser un partenaire satellite.

actualités liées à l’investissement

“Nous nous sommes vraiment concentrés sur la résolution de la connectivité, à l’échelle mondiale. Nous considérons les efforts en plein essor qui se déroulent dans les satellites en orbite terrestre basse comme un exemple – potentiellement – pour que nous commencions à résoudre certains de ces problèmes de connectivité.”

L’objectif est de créer une carte géospatiale que les agriculteurs peuvent utiliser pour mieux suivre la productivité et la performance des cultures.

“Il y a tellement de frictions et de transfert de ces données du terrain vers le cloud, où ils peuvent en faire quelque chose d’utile, qu’elles ne sont vraiment pas du tout utilisées de manière très efficace.” Quant à savoir quand les satellites seront utilisés, Hindman a déclaré que Deere est “sur le point” de résoudre le problème de connectivité pour les agriculteurs.

Actuellement, les agriculteurs peuvent utiliser les données collectées par son dispositif See & Spray pour comprendre quelle partie de la ferme doit encore être fertilisée. C’est l’une des technologies qui seront présentées au Consumer Electronics Show de Las Vegas jeudi.

Alors que l’économie mondiale ralentit, le marché agricole reste chaud. Les prix des cultures, bien que volatils, sont toujours en hausse à deux chiffres par rapport à il y a trois ans. La hausse des prix des cultures, notamment du blé et du maïs, a alimenté les profits des agriculteurs. En fait, DA Davidson, citant des chiffres de l’USDA, indique que les recettes monétaires du maïs ont augmenté de 32 % en 2022 par rapport à l’année précédente. Les recettes en espèces de 2023 devraient être encore plus élevées, écrit Michael Shlisky, analyste de recherche principal chez DA Davidson dans une note client. Un bonus supplémentaire : les prix des engrais et des produits chimiques ont baissé ces derniers mois, améliorant les perspectives des agriculteurs cette année.

Avec plus d’argent en banque, on s’attend à ce que les agriculteurs continuent de dépenser en matériel agricole, là où John Deere reste un leader.

Les actions de Deere ont gagné 20 % en 2022, surpassant largement les XLI Industriels ETF, qui a perdu 7 %. Gabelli Funds est un investisseur de longue date dans le fabricant d’équipements agricoles et reste optimiste.

“Nous nous attendons à ce que le stock se comporte bien alors que l’année s’annonce bonne pour l’industrie. L’offre limitée a effectivement allongé le cycle tout en maintenant les prix des machines d’occasion à un niveau élevé. Dans le même temps, l’entreprise continue d’offrir des technologies qui rendent le agriculteur considérablement plus productif que les machines utilisées dans chaque version précédente », a déclaré Brian Sponheimer, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds à CNBC.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont tourmenté Deere et le secteur au sens large, mais Hindman parie que la réouverture de la Chine devrait atténuer une partie de la douleur en 2023.

“En plus d’être un grand consommateur agricole, ils sont l’un des plus grands producteurs mondiaux des choses dont nous avons tous besoin pour remplir nos chaînes d’approvisionnement. Nous espérons que la Chine rouvrira en 2023. La chaîne d’approvisionnement commencera à se normaliser et stabiliser un peu », a déclaré Hindman.

Le gros joker : la guerre en cours en Ukraine qui a fait monter en flèche les prix agricoles. Selon les experts, tout changement de cap pourrait influer sur la position des prix, et donc sur le sentiment de “richesse” des agriculteurs.