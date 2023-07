Pourquoi déclarer trop tôt la victoire sur l’inflation peut être une erreur

Les chiffres de l’inflation à la consommation de la semaine dernière sont tombés à leur taux annuel le plus bas en deux ans. Une baisse encourageante similaire a été observée dans l’indice des prix à la production, augmentant les paris sur le fait que la Réserve fédérale peut réaliser un atterrissage en douceur de l’économie américaine, un résultat qui s’est rarement produit lors des précédents cycles de hausse des taux. Les experts sont déchirés sur ce que les progrès de l’inflation signifient pour la réunion des 25 et 26 juillet du Federal Open Market Committee de la Fed, qui fera son prochain appel sur les taux d’intérêt, ainsi que sur la probabilité d’une récession. La réduction de l’inflation reste une priorité pour la Fed, et les hausses de taux qu’elle qualifie d' »outil contondant » restent son principal outil pour refroidir les prix dans l’ensemble de l’économie. Le marché s’attend à une nouvelle hausse des taux d’intérêt de la part de la Fed en juillet, après avoir sauté une hausse des taux en juin. Les paris actuels sont proches de l’unanimité, 96 % des traders affirmant que la Fed augmentera ses taux de 25 points de base supplémentaires, dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 %, selon le tracker CME Fed. Pour la Fed, l’inflation idéale se situe dans la fourchette cible de 2 %. Depuis que l’inflation a commencé à baisser, le président de la Fed, Jerome Powell, a été clair sur le fait qu’il fait une distinction entre une tendance à la désinflation qui a commencé et la Fed pouvant déclarer sa lutte contre l’inflation terminée. L’impression de 3% de l’IPC de la semaine dernière est la plus proche que la Fed ait atteinte de son objectif à long terme depuis des années, et en dehors de la Fed, certains experts du marché n’hésitent pas à déclarer victoire. ‘Mission accomplie?’ La Fed a « rempli sa mission », a déclaré Ed Yardeni, président de Yardeni Research, sur le « Halftime Report » de CNBC mercredi matin, « Ils ne veulent pas utiliser l’expression ‘mission accomplie’ parce que c’est une malédiction, mais je pense que dans une large mesure, ils ont rempli leur mission, qui était de faire monter le taux des fonds fédéraux à un niveau restrictif et de le maintenir là, « , a déclaré Yardeni.

Le marché boursier a été en mode rallye, avec le Moyenne industrielle Dow Jones clôturant une séquence de cinq victoires consécutives vendredi, et le Dow Jones et Indice S&P 500 s’échangeant au-dessus de leurs moyennes sur 200 jours et environ 6 % après avoir retrouvé des sommets historiques. « Ce [data] est l’étoffe d’un atterrissage en douceur, c’est ce que la Fed recherchait, c’est ce que le marché veut voir », a déclaré Paul McCulley, professeur à Georgetown et ancien directeur général du géant de l’investissement obligataire Pimco, lors d’une interview de CNBC » Squawk on the Street » la semaine dernière. Un atterrissage en douceur et une nouvelle hausse des taux pour la « crédibilité » Mais McCulley, alors qu’il était dans le camp d’atterrissage en douceur, a déclaré que cela ne conduisait pas à la conclusion qu’il relâcherait les taux lors de sa prochaine réunion les 25 et 26 juillet. « Cela ne change rien à ce qui va se passer dans deux semaines », a-t-il déclaré. « La Fed va resserrer encore 25 [basis points]ils doivent en quelque sorte le faire pour donner corps à l’idée qu’ils ont sauté la dernière fois, ils n’ont pas fait de pause et ils en ont encore un dans le diagramme à points pour la fin de l’année », a-t-il déclaré.

Le maintien de la crédibilité de la Fed en augmentant à nouveau les taux était un point soulevé la semaine dernière par plusieurs experts, dont le stratège boursier Tom Lee, associé directeur de Fundstrat et responsable de la recherche. Les derniers chiffres de l’inflation et les chances d’un atterrissage en douceur rendent le cours à court terme de la Fed plus difficile, mais Lee a déclaré que la banque centrale augmenterait probablement à nouveau les taux « pour des raisons de crédibilité », a déclaré Lee sur « Closing Bell Overtime ». C’est un point important dans la lecture de la Fed, ont déclaré les experts, car lorsque la Fed a décidé de ne pas augmenter les taux en juin, cela a été considéré comme un « saut » plutôt qu’une pause qui pourrait être prolongée. Il reste des opposants, ou du moins ceux du marché qui sont prêts à faire valoir qu’après les dernières données économiques, la Fed pourrait en finir. « Je ne pense pas qu’une hausse en juillet soit absolument garantie », a déclaré Liz Young, responsable de la stratégie d’investissement de SoFi, sur le « Halftime Report » de CNBC la semaine dernière. « Je pense qu’il y a une probabilité décente qu’ils soient terminés ou qu’ils prolongent encore la pause car il y a eu de bons progrès, et il est normal d’être positif à propos de ces progrès. » L’ancien vice-président de la Réserve fédérale, Roger Ferguson, qui a toujours été d’avis que l’inflation restera collante et que la Fed n’agira pas rapidement pour déclarer la victoire même si cela signifie une récession pour l’économie, a souligné après les dernières données sur l’inflation qu’elle est toujours trop tôt pour faire un appel gagnant. Mais il est plus encouragé par le fait que l’économie évite la récession, ce qui, selon l’histoire économique récente, ne serait pas possible. Attendez septembre « Je pense qu’il y a une possibilité croissante d’atterrissage en douceur, ce qui est une chose très positive », a déclaré Ferguson sur « Squawk Box » de CNBC la semaine dernière. « Heureusement, nous constatons toujours une dynamique dans de nombreux secteurs. Cependant, je pense qu’il est vraiment trop tôt pour déclarer que c’est chose faite, car comme la Fed elle-même l’a dit, une grande partie du travail qu’elle a fait n’a pas encore été mise en évidence. marché. » Septembre, dit Ferguson, est le moment où les marchés devraient examiner de plus près les effets des hausses précédentes et voir comment elles ont affecté l’économie. Aujourd’hui, il existe toujours un risque que le ralentissement de l’inflation soit moins directement lié aux hausses de la Fed que certains ne le pensent.

Le message des dirigeants d’entreprises du secteur de la consommation a été de s’attendre à un certain niveau d’inflation élevée pendant un certain temps encore. Le directeur financier de PepsiCo, Hugh Johnston, a déclaré la semaine dernière après ses derniers résultats qu’il ne s’attendait pas à ce que le panier de matières premières qu’il suit revienne à une moyenne historique. Cela fait moins de marge sur les prix plus élevés transmis aux consommateurs aujourd’hui – plus de marge, a-t-il dit, provient de l’efficacité opérationnelle, y compris l’automatisation – mais il s’attend à ce que ces prix restent élevés en raison d’un taux d’inflation sous-jacent élevé, même s’il est en baisse. Pourquoi une récession est toujours dans l’image L’enquête CNBC auprès des directeurs financiers indique que la majorité s’attend toujours à une récession, alors qu’ils sont devenus plus positifs quant aux perspectives des actions et à une Fed moins agressive. Plusieurs directeurs financiers ont déclaré lors d’un récent appel privé entre les membres du CNBC CFO Council qu’ils avaient envoyé le message directement à leurs présidents régionaux de la Fed qu’il était temps d’arrêter d’augmenter les taux parce que l’économie ralentit d’une manière qu’ils peuvent voir – du commerce les volumes dans la chaîne d’approvisionnement à l’activité manufacturière, les dépenses de consommation et la détérioration du crédit, voire les impayés – mais cela ne deviendra peut-être évident que trop tard pour la Fed. Ce point de vue du directeur financier, qui peut être résumé dans la description par l’économiste Milton Friedman des « décalages longs et variables » de la politique monétaire, a été repris par la directrice générale de Pimco, Tiffany Wilding, qui pense qu’une récession est probable. « Nous pensons que la croissance va ralentir au cours de la deuxième partie de cette année. Vous avez des vents contraires à la consommation depuis le redémarrage des remboursements des prêts étudiants », a-t-elle déclaré la semaine dernière sur « Squawk on the Street » de CNBC.