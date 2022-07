Pourquoi déclarer plus souvent les GES aiderait le Canada à faire avancer son programme climatique

Que sur terre13:16Économiste de l’environnement, Robert Smith repense les statistiques.

Le Canada devrait mesurer et publier des statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre trimestriellement plutôt qu’annuellement pour les aligner sur la façon dont les indicateurs économiques sont déclarés et comme un moyen de donner plus de poids à la santé et au bien-être environnementaux, déclare un éminent économiste de l’environnement.

“Ce qui m’inquiète, c’est que nous avons un problème d’importance mondiale – et certainement d’importance nationale – appelé changement climatique”, a déclaré Robert Smith, directeur de Midsummer Analytics à Ottawa et associé principal de l’Institut international du développement durable.

“Et nous ne fournissons pas aux gens des statistiques aussi solides que ce qu’ils obtiennent dans le monde des statistiques économiques et sociales”, a-t-il déclaré à CBC Radio. Que diable.

Chaque année, Statistique Canada publie un rapport détaillé sur l’état des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il s’agit d’informations importantes sur comment et pourquoi le climat du Canada change — et pourtant, au moment où les Canadiens lisent ces informations importantes, elles datent déjà de deux ans.

Il en va de même pour le programme d’Environnement et Changement climatique Canada Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada.

L’économiste de l’environnement Robert Smith affirme que le Canada doit accorder plus de poids aux données climatiques. (Soumis par Robert Smith)

Comparativement, le produit intérieur brut du Canada est mesuré et déclaré mensuellement, trimestriellement et annuellement. Il est considéré comme essentiel pour comprendre la santé et le bien-être de l’économie nationale.

Smith recommande que le Canada fasse de même avec les GES. Il a fait la même recommandation il y a dix ans lorsqu’il était directeur de la division des comptes et des statistiques de l’environnement à Statistique Canada de 2003 à 2013.

À l’époque, a déclaré Smith, il y avait un déséquilibre entre les ressources consacrées à la collecte de statistiques environnementales et les statistiques économiques. Alors que son équipe comprenait moins de 50 personnes, d’autres départements en comptaient des centaines, et cette disparité rendait les choses difficiles, a-t-il déclaré.

Pourtant, Smith reste catégorique sur le fait qu’il est impératif d’effectuer le changement maintenant, et il désigne les nations européennes comme d’excellents exemples de ses effets positifs.

‘Informations en temps réel’ plus efficaces

“D’autres pays sont allés de l’avant et ont commencé à mesurer les GES sur une base trimestrielle”, a déclaré Smith. “Maintenant, l’Union européenne a décidé de commencer publier des GES trimestriels pour chaque État membre de l’UE.”

Frans Duijnhouwer, économiste au ministère des Affaires économiques et de la politique climatique des Pays-Bas, a noté l’impact positif de rapports trimestriels sur les GES par Statistics Netherlands.

“Il s’agit d’informations plus précises et plus d’informations en temps réel”, a déclaré Duijnhouwer. “Et donc nous pouvons mieux informer le parlement que [with] les émissions annuelles de gaz à effet de serre. Avec les émissions trimestrielles, nous pouvons les informer plus régulièrement.”

La mine de lignite à ciel ouvert de Nochten et la centrale au charbon de Boxberg sont présentées à Nochten, en Allemagne, en mars. L’Union européenne a commencé à publier des estimations des émissions trimestrielles de gaz à effet de serre pour chaque État membre en novembre 2021. (Matthias Rietschel/Reuters)

Duijnhouwer a déclaré qu’une déclaration plus fréquente des GES peut également conduire à l’introduction de nouvelles mesures politiques par les gouvernements pour réduire les émissions.

En fin de compte, a-t-il dit, c’est au Canada de décider s’il doit changer la façon dont il déclare ses émissions. Mais il pense que des rapports plus opportuns fournissent de meilleures informations sur la manière d’atteindre les objectifs climatiques.

Statistique Canada envisage de passer aux rapports trimestriels

Que sur terre a contacté Statistique Canada, et l’agence gouvernementale a révélé qu’elle étudiait actuellement comment passer à la déclaration trimestrielle des GES.

“L’agence examine comment nous pourrions en quelque sorte améliorer l’actualité et la fréquence de ces informations”, a déclaré Greg Peterson, statisticien en chef adjoint à Statistique Canada.

“Nous examinons certains autres pays. Nous examinons leur méthodologie et nous examinons comment nous pourrions être en mesure de reproduire cela au Canada.”

Selon Peterson, le passage à des rapports plus fréquents en est à sa phase conceptuelle, sans calendrier précis quant au moment où il pourrait aller de l’avant.

Pour Smith, continuer avec le statu quo est problématique.

“Ce qui est mesuré semble avoir de l’importance pour les gens”, a-t-il déclaré.

“Si nous mesurons les choses moins fréquemment, je pense que cela envoie un signal implicite que ces choses n’ont pas autant d’importance que les choses que nous consacrons à mesurer beaucoup de ressources.”