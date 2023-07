Pourquoi DeAndre Hopkins devrait réussir pour les Titans alors que d’autres grands WR ont échoué

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

En 2010, Randy Moss – l’un des meilleurs receveurs de tous les temps – a joué pour les Titans.

C’était un relais de huit matchs pour terminer l’année. Il n’a affiché que six réceptions pour 80 verges et aucun touché pour le Tennessee. Il a pris sa retraite après la saison. (Il est revenu pour la saison 2012 avec les 49ers, puis a de nouveau pris sa retraite, pour de bon.)

Six ans après Moss, les Titans ont signé un autre match large de haut niveau: Andre Johnson, l’un des meilleurs receveurs de sa génération qui avait pendant des années donné des matchs au Tennessee avec les Texans rivaux de la division. Mais ses résultats sur le terrain avec les Titans n’étaient pas bien meilleurs que ceux de Moss : neuf attrapés, 85 verges, deux touchés. Après huit matchs, Johnson a informé la franchise qu’il prenait sa retraite.

Et il y a à peine deux ans, les Titans ont échangé contre Julio Jones – l’un des receveurs les plus dominants de la NFL des années 2010, un joueur qui était censé les aider à se hisser au Super Bowl. Mais il n’a disputé que 10 matchs pour le Tennessee au cours de la saison 2021, affichant ce qui était alors ses plus bas en carrière en réceptions (31), en recevant des verges (434) et en recevant des touchés (1). Il a été coupé après neuf mois avec l’équipe.

À plusieurs reprises, les Titans ont échoué sur les paris des récepteurs vedettes après leur apogée.

Quelle raison y a-t-il de croire que l’ajout de DeAndre Hopkins, 31 ans, qui aurait signé un contrat de deux ans avec le Tennessee d’une valeur de 26 millions de dollars plus des incitations, se déroulera différemment?

Commencez par ses chiffres.

Sélectionné trois fois dans la première équipe All-Pro, Hopkins était toujours l’un des receveurs les plus efficaces de la NFL lors d’apparitions limitées avec les Cardinals la saison dernière (neuf matchs). Sa moyenne de 79,7 verges par match sur réception s’est classée 10e dans la NFL, plus élevée que les attrapeurs de passes tels que Travis Kelce, Terry McLaurin et DK Metcalf. Parmi les 42 récepteurs qui ont eu au moins 60 réceptions la saison dernière, Hopkins s’est classé 18e pour le taux de capture attendu (66,7%), ce qui quantifie le niveau de difficulté global d’un ensemble de cibles, selon Next Gen Stats.

Hopkins n’a eu qu’une seule baisse sur 95 cibles la saison dernière, selon ESPN Stats and Information, un autre exemple de sa fiabilité. Le quintuple Pro Bowler a raté huit matchs la saison dernière, mais seulement deux étaient dus à une blessure – semaines 17 et 18 (genou). Sa production la plus récente lui donne une crédibilité instantanée en tant que l’un des deux meilleurs receveurs larges des Titans aux côtés de Treylon Burks.

Pourquoi DeAndre Hopkins a choisi les Titans plutôt que les Patriots

Lorsque Moss a joué pour les Titans, il était dans sa saison de 33 ans. Il avait déjà passé du temps avec deux autres équipes cette année-là – les Patriots et les Vikings – avant d’être réclamé au ballottage par le Tennessee.

Lorsque Johnson a signé avec les Titans, il était dans sa saison de 35 ans. Il affichait déjà un déclin depuis des années (936 verges sur réception en 2014, 503 verges sur réception en 2013).

Et lorsque Jones a été échangé aux Titans pour sa saison de 32 ans, les blessures persistantes aux ischio-jambiers qui limitaient sa disponibilité s’étaient déjà manifestées l’année précédente avec les Falcons.

Hopkins n’est peut-être pas à son apogée, mais sa bande et les circonstances sont plus encourageantes pour le Tennessee que les autres sorties légendaires qu’il a apportées.

Et cela suffit à justifier le déménagement.

« J’ai toujours aimé avoir des ennemis et des sceptiques, mais je l’apprécie encore plus », a tweeté Hopkins dimanche. « Titan debout !! »

Comment les Titans utiliseront-ils Hopkins ?

Les Titans utiliseront sûrement Hopkins où il a réussi au cours de sa décennie et plus dans la NFL – sur le côté gauche de la formation et captant des passes en dehors des chiffres.

Au cours de la semaine 16 la saison dernière, Hopkins s’était aligné à gauche sur 91,8% des clichés depuis 2020, le taux le plus élevé de tous les récepteurs larges d’un côté, selon Next Gen State. Et des semaines 7 à 15 en 2022, il était de plus de 4,3 réceptions par rapport aux attentes en dehors des chiffres, deuxième de la ligue dans cette période, par NGS. Sa compétence près des lignes de touche pourrait être utile dans les situations de précipitation avant la mi-temps et à la fin des matchs, où le temps est précieux dans les résultats qui se résument souvent à un score.

L’expérience du coordinateur offensif des Titans, Tim Kelly, avec Hopkins – Kelly était le meneur de jeu des Texans de 2019 à 2021, lorsque le receveur était à Houston – est également un facteur en faveur de l’équipe.

Hopkins a joué 30,7% de ses clichés depuis la machine à sous – le deuxième taux le plus élevé de sa carrière – avec Kelly en 2019, l’une des trois années où Hopkins a été nommé All-Pro de la première équipe. L’année suivante, il a joué un creux en carrière de 9,2% de clichés hors de la machine à sous et un sommet en carrière de 90,6% de clichés à l’extérieur, par PFF. Le changement radical d’utilisation est révélateur de la créativité que Kelly pourrait utiliser en 2023.

Cela explique pourquoi Hopkins devrait être bien plus qu’un simple ancien receveur après son apogée à Nashville.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

