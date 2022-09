Pourquoi de nombreux Japonais protestent contre les funérailles nationales de l’ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe

Par une soirée humide dans le centre de Tokyo, Takehiko Tsukushi chante.

“Arrêtez les funérailles nationales de Shinzo Abe !”

Il fait partie des milliers de manifestants tenant des pancartes et bordant la rue en face du bâtiment du parlement japonais, tout en écoutant des discours enflammés qui retentissent depuis une scène de fortune.

“C’est du gaspillage”, a déclaré Tsukushi, faisant référence au prix élevé de la cérémonie à venir destinée à honorer l’ancien dirigeant du pays le plus ancien mais profondément polarisant.

“C’était un menteur et il a détruit la société japonaise, vous savez ? Il ne devrait pas faire l’objet d’enterrements nationaux.”

Ce rassemblement bruyant est l’un des nombreux qui ont eu lieu au Japon au cours des deux derniers mois, alors que le mouvement contre une cérémonie d’État pour l’ancien Premier ministre assassiné a pris de l’ampleur.

Un homme a tiré et tué Abe avec une arme artisanale en juillet alors qu’il prononçait un discours de souche en plein air pour un autre candidat pendant la campagne électorale nationale. Son meurtre éhonté a choqué le pays et provoqué une vague de chagrin dans le monde entier.

Le soutien aux funérailles d’État s’évapore

Lorsque la famille d’Abe a organisé un service funèbre une semaine après sa mort, rues bondées en deuil près du temple où elle a eu lieu. Mais plus de deux mois plus tard, le soutien à une cérémonie publique plus large s’est considérablement érodé.

REGARDER | Réaction après l’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe :

Shinzo Abe, ancien Premier ministre japonais, assassiné Un homme est en garde à vue et des habitants de tout le Japon sont en deuil après que l’ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu vendredi matin alors qu’il prononçait un discours de campagne.

L’événement du 27 septembre serait la première cérémonie de ce type pour un ancien dirigeant japonais en 55 ans. L’arène Budokan de Tokyo devrait accueillir 6 000 invités, dont de nombreux dignitaires étrangers.

Cependant, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé samedi qu’il ne serait plus présent après La tempête post-tropicale Fiona a frappé le Canada atlantique.

Des sondages récents de Kyodo News et de la chaîne publique NHK suggèrent qu’environ 60% des Japonais n’approuvent pas les funérailles, les membres de l’assemblée municipale et les avocats affirmant qu’il n’y a aucune base légale pour en organiser.

“Je pense qu’il [Japanese Prime Minister Fumio Kishida] ne savait pas vraiment quel monstre il réveillait de la tombe lorsqu’il a accepté ces funérailles d’État”, a déclaré Koichi Nakano, professeur de sciences politiques à l’Université Sophia de Tokyo.

Il a pris la parole lors du rassemblement et fait partie des nombreux universitaires japonais qui ont critiqué la décision d’organiser l’événement.

Bien qu’il ait un profil généralement positif sur la scène mondiale, Shinzo Abe est critiqué par de nombreuses personnes au Japon pour son révisionnisme du rôle du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. (Chris Corday/CBC)

Nakano dit que beaucoup y voient une tentative du gouvernement de Kishida d’apaiser les partisans d’Abe au sein de son parti au pouvoir, le Parti libéral démocrate (LDP), et de cimenter l’héritage de l’ancien chef.

Il dit que les critiques considèrent également le prix de 16 millions de dollars des funérailles, qui comprend les coûts de sécurité pour l’hébergement des dignitaires, comme une utilisation inappropriée de l’argent des contribuables.

“Cela ressemble maintenant de plus en plus aux Jeux olympiques de Tokyo en termes d’opposition de la part du peuple.

Je pense que beaucoup de gens se disent, OK, le gouvernement veut faire ça à des fins de relations publiques, mais pourquoi devons-nous payer pour cela ?”

L’héritage compliqué d’Abe

En dehors du Japon, on se souvient d’Abe pour ses tentatives d’élever la notoriété mondiale du Japon.

Il a effectué 81 voyages à l’étranger au cours de ses presque neuf années au pouvoir, un exploit exceptionnel pour un pays autrement connu pour sa porte tournante de premiers ministres. Abe a tenté de renforcer les relations avec les dirigeants occidentaux, notamment par le biais d’un célèbre amitié entre copains de golf avec Donald Trump.

Après sa mort, Trudeau a appelé Abe un « leader visionnaire dévoué et un ami proche du Canada ».

Le Premier ministre Justin Trudeau est vu avec Abe lors du sommet du G7 à Biarritz, en France, en août 2019. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Chez lui, cependant, Abe était considéré comme l’un des dirigeants japonais les plus controversés de l’après-guerre.

Il a été crédité d’avoir créé un sentiment de stabilité économique au Japon et a tenté de sortir le pays d’une déflation chronique avec sa politique audacieuse ” Abenomics “, caractérisée par des prêts faciles et des réformes structurelles.

Sur les questions de sécurité nationale, Abe était belliciste. Il avait une vision révisionniste du rôle du Japon dans la Seconde Guerre mondiale et a enflammé la colère du public en poussant à changer la constitution pacifiste de son pays pour soutenir une armée plus forte.

Il a également été poursuivi par des scandales de copinage, même après il a démissionné en 2020 en raison de problèmes de santé.

Kishida, qui a été ministre des Affaires étrangères sous Abe, fait face à des appels croissants pour justifier la nécessité d’une cérémonie financée par l’État pour honorer l’ancien dirigeant controversé.

Il a dit qu’il avait décidé d’organiser l’événement en raison des contributions d’Abe au pays et de ses réalisations au pays et à l’étranger.

“J’accepte humblement les critiques selon lesquelles mon explication était insuffisante”, a déclaré Kishida aux députés le 8 septembre, en réponse à des questions sur les funérailles nationales.

Liens religieux controversés

La décision de Kishida est devenue plus politiquement tendue depuis que les motivations du tueur présumé ont été révélées. Tetsuya Yamagami aurait déclaré à la police qu’il avait tué Abe en raison des liens apparents de l’ancien dirigeant avec un groupe religieux fondé en Corée du Sud connu sous le nom d’Église de l’Unification. L’homme de 41 ans a déclaré que le groupe avait mis sa mère en faillite et ruiné sa vie.

Cette révélation choquante a lancé des enquêtes qui ont révélé des liens entre un nombre important de législateurs du parti au pouvoir et l’Église de l’Unification, que certains qualifient de culte prédateur.

Shinzo Abe est vu en train de prononcer un discours à Nara, au Japon, le 8 juillet 2022, quelques instants avant d’être abattu par derrière par un agresseur. (The Asahi Shimbun via Reuters)

Kishida a juré que son parti couperait les liens avec le groupe et a retiré sept ministres de son cabinet qui ont révélé des liens. Mais la controverse n’a fait que s’élargir, attisant l’opposition à la cérémonie d’État d’Abe et contribuant à faire baisser le taux d’approbation du cabinet actuel à 40%, le plus bas depuis que Kishida a pris ses fonctions l’année dernière.

Masaru Kohno, professeur de sciences politiques à l’Université Waseda, estime que le gouvernement n’aurait peut-être pas été confronté à une opposition significative s’il avait organisé les funérailles d’Abe peu de temps après sa mort, alors que le sentiment public contre la brutalité de son meurtre était au plus haut. Mais Kohno dit que les marées ont clairement tourné.

“Je pense que tout le monde était en quelque sorte prêt à dire:” OK, nous allons pleurer cette occasion “, même s’ils étaient opposés à ce que [Abe] a fait et comment il a géré les nombreux scandales dans lesquels il aurait été impliqué », a déclaré Kohno.

“Cependant, à cause de ce problème de l’Église de l’Unification, les gens ont commencé à reconnaître que nous ne devrions peut-être pas laisser tout cela derrière nous.”