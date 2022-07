Pourquoi de nombreux hôtels n’installent-ils pas d’avertisseurs de monoxyde de carbone ?

La confusion diagnostique semble également avoir joué un rôle dans l’affaire Sandals. La veille de leur départ, deux des personnes décédées, Robbie Phillips, 65 ans, un conseiller en voyages qui était en fait l’un des meilleurs vendeurs de Sandals, et son mari, Michael, 68 ans, se sont rendus dans un établissement médical se plaignant de nausées et vomissements, selon les autorités locales. Donnis Chiarella, 65 ans, qui séjournait de l’autre côté du mur, s’est également rendue dans une clinique, a déclaré son fils à ABC News. Tous sont retournés dans leurs villas adjacentes en bord de mer, où les Phillips et le mari de Mme Chiarella, Vincent, 64 ans, ont été retrouvés sans réponse le lendemain matin selon les autorités locales. Plus tard dans la journée, tous les trois ont été déclarés morts. Mme Chiarella, qui a dû être hospitalisée, était la seule survivante.

Pour compliquer davantage le diagnostic, il n’y a souvent aucun indice majeur avant que le gaz invisible et inodore ne rende quelqu’un trop désorienté pour agir, a déclaré Patrick Morrison, chef des services sur le terrain de l’Association internationale des pompiers, le plus grand syndicat de pompiers et ambulanciers aux États-Unis. Il a déclaré que son syndicat était favorable à l’exigence de détecteurs dans toutes les dortoirs des hôtels pour cette raison.

“Si vous ne pouvez pas sortir à l’air frais, vous en serez submergé”, a déclaré M. Morrison. “C’est pourquoi les gens meurent dans leur sommeil.”

M. Markowski est retourné dans sa chambre où, à un moment donné, il se souvient avoir été allongé sur le sol en criant.

Combustible et nid d’oiseau

Le monoxyde de carbone est libéré lorsqu’un appareil brûle un combustible tel que du gaz, du mazout, du propane, du kérosène, du bois ou du charbon de bois. Les causes les plus courantes d’intoxication au monoxyde de carbone dans les hôtels sont les chaudières et les radiateurs utilisés pour réchauffer les piscines et l’eau d’une aile entière, a déclaré le Dr Lindell K. Weaver, spécialiste de l’intoxication au monoxyde de carbone chez Intermountain Healthcare à Salt Lake City. Les sécheuses à gaz, les foyers, les appareils portatifs de nettoyage de piscine à essence et les génératrices portatives sont d’autres sources de fuites de monoxyde de carbone.

Si ces appareils fonctionnent correctement – ou, dans le cas des générateurs, s’ils sont utilisés dans un endroit sûr à l’extérieur – ils ne devraient pas présenter de danger. Le monoxyde de carbone, en petites quantités, sortira par le conduit d’évacuation. Les problèmes surviennent généralement lorsque l’appareil fonctionne mal ou que l’évent est bloqué ou cassé. Dans le cas de M. Markowski, les rapports d’incendie ont identifié un nid d’oiseau bouchant les évents dans la pièce avec les réservoirs d’eau chaude.

Le gaz peut suivre les courants d’air à travers les évents, les petits trous et même les cloisons sèches, se retrouvant parfois loin de la source d’origine de la fuite. Dans ce cas, le gaz est probablement entré dans la salle 205 par des trous et des crevasses dans le sol, selon les pompiers.