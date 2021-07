Pourquoi de nombreux chauffeurs Uber et Lyft ne reviennent pas

« À l’époque de Covid, il y a beaucoup moins d’interaction client avec la livraison de nourriture que le transport d’un passager sur la banquette arrière », a déclaré Harry Campbell, qui dirige le blog The Rideshare Guy, dans un e-mail. « Vous mettez également moins de kilomètres sur votre voiture en tant que chauffeur-livreur, car les gens commandent dans les restaurants à proximité par rapport à un chauffeur de taxi à temps plein qui peut facilement parcourir 1 000 miles par semaine ou plus. Beaucoup de chauffeurs de VTC en ont marre de traiter avec les gens aussi. »

D’autres, voulant rester dans l’économie des petits boulots mais craignant la transmission, sont passés à la livraison de nourriture ou d’épicerie. Cela leur a également permis de mettre moins d’usure sur leurs voitures, d’autant plus que prix du gaz et prix des pièces automobiles augmenter.

« Cette chose n’est pas encore terminée, les gens peuvent toujours tomber malades », a déclaré à CNBC Louis Wu, un résident du Texas et ancien chauffeur de covoiturage. Selon Uber, 80% des chauffeurs prévoyaient de revenir une fois vaccinés. L’entreprise a également fortement investi des ressources pour faire vacciner les gens, offrant trajets gratuits vers les points de vaccination jusqu’au début juillet, dans le cadre de ses efforts pour remettre les gens sur la route.

Pour beaucoup, c’est la peur de la pandémie continue, ce qui les a poussés à arrêter de conduire en premier lieu. Actuellement, moins de 50% de la population américaine est entièrement vaccinée contre Covid-19, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

« En ce moment, c’est une mini débâcle pour Uber et Lyft en termes de pénurie de chauffeurs et de hausse des prix aux États-Unis », a déclaré Dan Ives de Wedbush dans un e-mail. « Les pilotes sont environ 40 % inférieurs à leur capacité. »

Uber et Lyft ont investi des millions dans ces efforts, mais certains anciens conducteurs n’examinent même pas ces plans de relance ou n’essaient pas d’obtenir des prix de pointe. Un grand pourcentage qui tient toujours.

Après une baisse spectaculaire des voyages l’année dernière, les gens se déplacent à nouveau. Pourtant, malgré l’offre d’incitations en espèces, les géants du covoiturage Uber et Lyft ont toujours du mal à ramener les conducteurs à pleine vitesse, ce qui entraîne des temps d’attente plus longs pour les clients et une flambée des prix.

« Septembre sera le grand signe révélateur si les conducteurs tenaient bon à cause du chômage », a déclaré Chris Gerace, conducteur et contributeur au blog de Campbell.

Certains conducteurs sont également restés sur les allocations de chômage, qui devraient expirer plus tard cette année. Pour ces anciens conducteurs, ils peuvent être amenés à offrir des services une fois les prestations prolongées éliminer progressivement en automne.

Uber et Lyft ont déclaré qu’ils pensaient que les problèmes d’offre et de demande verraient une reprise au troisième trimestre, qui a commencé le 1er juillet. Cependant, si la demande continue de dépasser l’offre, cela pourrait faire pression sur les sociétés de covoiturage pour qu’elles apportent des changements plus fondamentaux pour répondre aux besoins des conducteurs.

Uber, par exemple, envisage de financer des programmes d’éducation et de développement de carrière, selon Le journal de Wall Street. Lyft explore également des moyens de réduire les dépenses des conducteurs, selon le rapport publié vendredi.

Mais de nombreux conducteurs ont eu un avant-goût de ce qu’est le travail en dehors de l’économie des concerts. Moore a déclaré qu’elle connaissait d’anciens chauffeurs qui ont depuis obtenu des emplois de bureau ou sont passés à la conduite de semi-remorques, sans avoir l’intention de revenir.

Certains travailleurs de concerts sont de plus en plus frustrés par la façon dont les géants du covoiturage paient, d’autant plus que la hausse des prix se poursuit.

Le Washington Post a rapporté le mois dernier que malgré les tarifs élevés que paient les passagers, les conducteurs ne reçoivent pas leur part. Et les chauffeurs ont continué à appeler les entreprises, affirmant qu’il est de plus en plus difficile de vivre des applications, surtout par rapport aux premiers jours des entreprises.

« Quand j’ai commencé à conduire, on m’a garanti 80 % du tarif », a déclaré Moore. « Si c’était là où nous en étions en ce moment, vous verriez une équation très différente sur la route. Les conducteurs voient parfois 20, 30, 40 % du tarif. »

Mais il s’agit de savoir si les entreprises de covoiturage écouteront et seront ouvertes aux changements fondamentaux, a déclaré Gerace.

La pénurie est également parallèle aux promesses d’Uber et de Lyft d’atteindre la rentabilité sur une base d’EBITDA ajusté d’ici la fin de l’année, et la pression sur le bilan pourrait rendre cet objectif encore plus difficile.

« Si ces entreprises avaient une croyance fondamentale qui changerait de paradigme, vous pourriez avoir un bon salaire pour les chauffeurs, vous pourriez avoir de bons tarifs compétitifs et vous pourriez devenir rentable et avoir ce gagnant-gagnant, mais vous devez prendre cette initiative et être ouvert à essayer de nouvelles choses », a déclaré Gerace.

Uber a refusé de commenter, soulignant une Article de blog d’avril sur son plan de relance de 250 millions de dollars. Un porte-parole de Lyft a souligné les commentaires de son président, John Zimmer, faits fin mai, affirmant que la société était « extrêmement confiante » dans la reprise de l’approvisionnement.