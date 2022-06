Pourquoi de nombreux Américains se tournent-ils vers Dieu, et non vers le gouvernement, en cas de catastrophe ?

« Nous avons retiré Dieu des écoles », a déclaré un animateur de Fox News à propos du massacre de la semaine dernière au Texas, puis « nous nous demandons comment ce mal entre en jeu ». Cela a laissé « un vide », et la façon de le combler est de « commencer par Dieu ». Un autre hôte a accepté, disant que le changement est possible – « mais c’est autant une prière qu’une politique ». Peut-être même plus, j’observerais.

Je ne trouve pas que parler avec Dieu soit du tout perplexe ou étrange. J’en ai fait beaucoup pendant une longue période plus tôt dans ma vie. Ce que j’ai du mal à comprendre, c’est de quoi tant d’Américains parlent à Dieu, et quand ils le font. C’est exactement aux moments où l’on s’attendrait à ce qu’ils se tournent vers les dirigeants élus et les gouvernements pour exiger qu’ils agissent dans leur propre domaine de politique – comme les interdictions et les contrôles des armes à feu – que les Américains se précipitent plutôt tête baissée dans le domaine des pensées et des prières.

Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a offert tant de pensées et de prières en réponse aux fusillades que (comme l’a noté le romancier et ancien journaliste Omar El Akkad) il a dû passer à « soulever dans la prière » les personnes laissées pour compte par les fusillades de masse.

Les fusillades sont une chose étrange à demander à Dieu de gérer, alors que Dieu les a si évidemment laissées entre les mains de ses créations humaines. Des endroits comme le Royaume-Uni et l’Australie, avec de nombreuses personnes priantes, ont légiféré efficacement. Même le Canada a quelque peu réussi. C’est quoi les américains ?

Il y a bien sûr des moments où les croyants dans le besoin se tournent vers Dieu, mais à d’autres moments, ils se tournent les uns vers les autres pour obtenir de l’aide, via des institutions humaines comme les gouvernements. Vous ne vous détournez de telles institutions vers Dieu que lorsque vous avez conclu qu’elles sont impuissantes. C’est comme si, en désespoir de cause, vous essayiez de remplacer le gouvernement par Dieu, confondant l’un avec l’autre. C’est mauvais pour Dieu et mauvais pour le gouvernement. Si les organismes publics américains fournissaient des écoles et des soins de santé adéquats, ce qu’ils ne font pas trop souvent, les Américains s’attendraient probablement aussi à ce qu’ils résolvent des problèmes comme la violence armée.

Cela n’a pas toujours été le cas aux États-Unis; c’est le fruit du néo-libéralisme. Les États-Unis avaient autrefois de grandes écoles publiques. Mais pendant des décennies, ils ont été affamés et/ou privatisés sous les dogmes de la déréglementation, des marchés libres et du recul du gouvernement. Les Américains prient Dieu lorsqu’un désastre social se produit moins parce qu’ils sont stupides que parce qu’ils ont perdu confiance dans le gouvernement et leurs concitoyens. C’est rationnel, pas mystique. Un système de santé public ferait des merveilles (!) pour restaurer Dieu dans un contexte divin approprié, quel qu’il soit.

Cela devient un fouillis théopolitique massif. David Simon, qui a créé des émissions sublimes comme « The Wire » et l’actuel « We Own This City », sur la violence infernale dans les villes américaines, dit avoir « volé aux tragédies grecques, l’idée que les institutions étaient les dieux et qu’elles étaient plus grand que le peuple. C’est brillant, mais il me semble que dans le cas des États-Unis, c’est plus comme si Dieu avait remplacé le gouvernement et qu’il est plus petit que les gens ne le seraient s’ils avaient confiance en eux-mêmes et en leurs institutions. Les dieux devraient être des dieux, pas des flics ou des maires.

Le sociologue classique Émile Durkheim a écrit une étude sur ce qu’on appelait autrefois la « religion primitive » chez les aborigènes d’Australie. Après avoir examiné leurs pratiques et leurs croyances, il est arrivé à la conclusion que ce qu’ils entendaient par Dieu était en fait la société. La société est une abstraction invisible, mais ses machinations combinées et extrêmement complexes aboutissent à des ensembles de vies humaines respectueuses des règles, fonctionnelles et souvent créatives qui parviennent à s’améliorer la plupart du temps, plutôt que de se miner. Durkheim trouvait ça génial, comme Dieu. Nous vivons tous si totalement dans la société que nous remarquons rarement ses processus étonnants.

Ces confu embarras aux dieux et à eux-mêmes.

PARTAGER: