Les ressources dont les forces policières de la Nouvelle-Écosse ont besoin pour protéger le public – et la façon dont elles paieront pour ces ressources – seront bientôt finalisées grâce à de nouvelles normes, dans un changement majeur par rapport à des années d’ententes informelles qui, selon les dirigeants de la GRC, sont devenues un « drain .”

La façon dont les services de police sont structurés et fournis dans la province a été soulevée à plusieurs reprises à la Mass Casualty Commission qui a mené l’enquête publique sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse d’avril 2020.

Mais les chefs de certaines forces de police municipales disent qu’il y a beaucoup en jeu si les nouvelles normes incluent le paiement de la GRC pour des services spécialisés, comme des équipes de crimes majeurs, canins ou d’identification médico-légale – des services que la GRC a toujours fournis gratuitement.

“Si vous deviez commettre un meurtre dans cette ville, cela peut rapidement atteindre des millions de dollars. Vous paralyseriez la ville, vous paralyseriez absolument le service de police”, a déclaré Julia Cecchetto, chef de la police à la retraite de Kentville, dans une commission. entretien en août dernier.

Comment les services de suivi ont commencé

Tout au long de l’enquête, les hauts responsables de la GRC ont expliqué les détails des services fournis à la province, ainsi que la valeur de ces services.

L’ancien commandant de la Nouvelle-Écosse, Lee Bergerman, a récemment déclaré à la commission que la force avait commencé à suivre les demandes de services spécialisés des services de police municipaux en janvier 2021 parce que “chaque année, nous partions avec un déficit”.

Surint. Darren Campbell, l’ancien agent des services de soutien de la Nouvelle-Écosse, a déclaré à l’enquête que ces services sont “très coûteux” car ils nécessitent des agents hautement qualifiés qui sont souvent détournés d’autres tâches de première ligne, parfois pendant des heures ou des jours à la fois.

Selon un document de suivi publié dans le cadre de l’enquête, la GRC a enregistré 84 demandes d’aide auprès des forces de police municipales entre janvier et décembre 2021. Les municipalités qui ont fait le plus de demandes étaient Amherst avec 26 et New Glasgow avec 16 — mais chacune des 10 les services municipaux, à l’exception d’Annapolis Royal, ont demandé de l’aide au moins une fois.

(Radio-Canada)

Le service le plus fréquemment demandé est de loin l’identification médico-légale, qui a été demandée 54 fois en 2021.

Surint. Chris Leather, l’ancien officier des opérations criminelles de la GRC en Nouvelle-Écosse, a témoigné en juillet que ces demandes peuvent obliger les agents à se déplacer plusieurs heures “pour prendre les empreintes digitales des sacs en papier et des fenêtres” pour le vol à l’étalage et d’autres crimes contre les biens de faible ampleur.

Leather a déclaré qu’il s’agissait à la fois d’un “gaspillage important” d’un officier hautement qualifié et que cela démontrait la nécessité pour ces agences municipales d’avoir leurs propres membres de service général formés pour traiter les scènes de crime.

Les municipalités parfois rejetées

Depuis que la GRC a commencé à suivre les demandes de service, certaines forces municipales ont dit à la commission qu’on leur avait soit refusé ces services spéciaux, soit dû attendre des jours. Trois des demandes de service municipales ont été “rejetées”, selon le document de suivi de la GRC.

“Si nous avions un homicide ou si nous avions une personne barricadée grave nécessitant l’équipe d’intervention d’urgence, les gens finiraient par se présenter”, a déclaré l’actuel chef de la police de Kentville, Jim Butler.

“Mais ce sont les niveaux intermédiaires, vous savez des choses comme le vol que nous avons eu, à la recherche d’un chien. Je savais qu’il ne fallait pas appeler [forensic identification] parce qu’ils n’allaient pas venir, nous le savions.”

En conséquence, plusieurs chefs de police municipaux ont déclaré qu’ils comptaient désormais sur les forces municipales voisines qui pourraient avoir plus de ressources.

Campbell a déclaré que dans le district de la GRC du nord-est de Nova, qui couvre plusieurs comtés du nord de la partie continentale de la province, environ 25% du temps de l’équipe d’identification judiciaire de quatre personnes était consacré aux demandes des agences municipales.

“Il y a donc un drain là-bas”, a déclaré Campbell.

L’unité d’identité judiciaire de la GRC sur Downey Road à North Preston à la suite du décès d’un homme de 20 ans en 2016. (Anjuli Patil/CBC)

Campbell a noté que la GRC n’avait aucun moyen de récupérer ces coûts parce que la GRC ne peut pas facturer directement les municipalités. Au lieu de cela, ils perçoivent de l’argent de la province pour les services qu’ils fournissent aux municipalités, communautés ou comtés de différentes tailles en vertu de l’Entente sur les services de police provinciaux (PPSA) ou de l’Entente sur les services de police municipaux (MPSA).

Mais, ont déclaré Campbell et Bergerman, comme les municipalités dotées de leurs propres forces de police ne font pas partie de la PPSA, la GRC a toujours simplement absorbé le coût de ces services spéciaux dans son propre budget.

Après des décennies de cet arrangement informel, « on suppose maintenant que la GRC est tenue ou responsable de fournir ces services spécialisés à toutes les municipalités », a déclaré Hayley Crichton, directrice exécutive de la sécurité publique au ministère provincial de la Justice, dans un communiqué. Entretien de janvier avec la commission.

“La police municipale dépend beaucoup de nos quelques ressources clés”, a déclaré Crichton.

Cependant, Leather a déclaré qu’il n’y avait aucune obligation légale pour la GRC de fournir ces services aux agences municipales – et la province est d’accord.

Surintendant de la GRC Darren Campbell était l’agent des services de soutien au moment de la fusillade d’avril 2020, le troisième gendarme de la Nouvelle-Écosse. (Radio-Canada)

Dans une note d’information pour le ministre de la Justice mise à jour en janvier dernier, l’avocate du ministère provincial de la Justice, Barbara Kerr, a déclaré qu’il n’y avait aucune «obligation légale» pour la GRC d’aider un organisme municipal en vertu de la PPSA ou de la Loi sur la police.

Depuis cette semaine, la province n’a facturé aucun organisme municipal pour les services de la GRC.

Bien que Crichton ait déclaré que la plupart des provinces ont officialisé comment et quand les forces municipales paient les services de la GRC par le biais de protocoles d’entente (PE), ceux-ci ont été abandonnés en Nouvelle-Écosse.

Campbell a déclaré lors d’une entrevue avec la commission que le manque de protocoles d’entente est “horrible” et s’est démarqué lorsqu’il est arrivé en Nouvelle-Écosse. Mais d’autres ont dit à la commission que c’est simplement ainsi que les choses ont toujours été faites dans la province.

Bill Moore, responsable du projet de sécurité publique à la municipalité régionale d’Halifax et ancien chef adjoint de la police régionale d’Halifax, a déclaré jeudi lors d’un panel qu’il s’agissait d’une “approche collégiale”.

“Il n’y avait pas beaucoup de formalités en ce qui concerne l’interopérabilité entre les agences. La plupart se faisaient par un sourire et une poignée de main. Certains ont même dit que certaines décisions avaient été prises sur le terrain de golf”, a déclaré Moore.

Confusion chez les chefs

De nombreux chefs municipaux de la province ont fait écho à l’impression de Moore lors de leurs entrevues avec la commission.

Dans son témoignage de juin devant l’enquête, le chef de la police de Truro, Dave MacNeil, a convenu que les chefs présumaient que la province payait la GRC pour les demandes de services spéciaux en vertu de la PPSA parce que tous les Néo-Écossais paient des impôts provinciaux pour le corps de police provincial — « que vous ayez votre propre policier ou pas. »

MacNeil a déclaré que pendant que les chefs municipaux sont à la table avec la GRC et la province pour trouver une voie à suivre en matière de paiement, “il y a un nuage qui se profile … c’est une sorte d’inconnu en ce moment”.

Le chef de la police d’Amherst, Dwayne Pike, a déclaré lors d’une entrevue avec la commission en janvier qu’il cherchait maintenant un protocole d’entente officiel avec la police de Truro pour l’utilisation de leur unité canine et de leur équipe d’identification médico-légale, y compris le paiement, “parce que la GRC pourrait ou non être en mesure de fournir ces choses pour nous quand nous en avons besoin.”

La question de savoir comment les municipalités disposant de leurs propres forces paieront pour les services spéciaux de la GRC est liée aux travaux en cours sur la mise à jour des normes policières.

Les normes, qui, selon Crichton lors d’une entrevue avec la commission, ont été mises à jour pour la dernière fois en 2003, établissent une “exigence de base minimale” que toutes les agences doivent respecter dans la province et couvrent des éléments tels que les unités canines, les expositions, la formation et plus encore.

Hayley Crichton, haut fonctionnaire du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, participe à une table ronde sur les communications d’urgence au sein des organismes lors de l’enquête de la Mass Casualty Commission sur les meurtres de masse dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020, à Truro, en Nouvelle-Écosse. le 23 juin 2022. (La Presse canadienne/Andrew Vaughan)

La province a tenté de mettre à jour les normes pendant des années, mais Crichton a déclaré que ce n’est qu’en avril 2021 que le ministère de la Justice a créé deux comités comprenant des membres des forces municipales, de la GRC, du gouvernement et des commissions de police pour finalement les conclure.

Jeudi, le ministère a déclaré que les normes devraient être terminées d’ici la fin mars 2023. Elles seront présentées au ministre de la Justice pour examen, les normes approuvées devenant éventuellement des règlements en vertu de la loi sur la police.

Lors d’un panel de la commission jeudi, le chef Butler de la police de Kentville a déclaré que ces discussions sur les normes et qui fournit les services vont au cœur de ce que les Néo-Écossais attendent de leur police.

« C’est certainement normal pour une agence de la taille de Kentville de se demander si nous existerons dans 10 ans ? Ou devrions-nous exister dans 10 ans ? » dit Butler.

Les conseils pourraient payer plus

Les conseillers et les maires qui ont parlé à CBC de cette question des services spéciaux ont déclaré qu’ils n’avaient pas suivi de près la conversation de la commission, mais qu’ils garderont un œil sur la façon dont les nouvelles normes pourraient affecter leurs budgets.

“Cela pourrait certainement être un facteur de coûts, ce que vous savez qu’aucune municipalité n’attend avec impatience. Mais je suppose que l’essentiel – vous devez faire ce qui est juste lorsque vous avez besoin de services”, a déclaré la mairesse de New Glasgow, Nancy Dicks, cette semaine.

Dicks et le maire d’Amherst, David Kogon, ont déclaré que bien que les services de police représentent une part importante de leurs budgets municipaux, il ne serait jamais envisagé de ne pas faire appel à la GRC ou à une autre force afin d’économiser de l’argent.

“La sécurité de nos électeurs est primordiale. Et donc… nous répondons à cette demande chaque année grâce aux taxes que nous augmentons”, a déclaré Kogon jeudi.

Kogon a souligné que tout nouvel accord sur les coûts devrait aller dans les deux sens et garantir que les gendarmes paient lorsqu’ils utilisent des services municipaux comme l’équipe de l’unité des crimes majeurs d’Amherst. Les chefs de police d’Halifax et de Truro ont déjà dit à la commission qu’ils envoient actuellement leurs unités canines ou des services spéciaux aux demandes de la GRC, sans frais.