Pourquoi de minuscules virus pourraient être notre meilleur pari contre la résistance aux antimicrobiens

Quelques décennies après leur découverte, ils ont été largement abandonnés au profit des antibiotiques. Mais alors que les antibiotiques nous manquent de plus en plus et que la menace mortelle de la résistance aux antimicrobiens se profile, l’intérêt pour la phagothérapie est en augmentation. Cependant, nous avons encore beaucoup à apprendre sur les phages et nous devrons surmonter notre haine des virus avant que la phagothérapie ne devienne courante. Après tout, boiriez-vous une fiole de virus ?

« Il y a un facteur ick », explique Chloe James, microbiologiste qui étudie les phages à l’Université de Salford au Royaume-Uni.

Les phages sont différents des virus qui nous infectent, comme ceux qui causent la grippe, Ebola ou le covid. Au lieu de cela, les phages infectent spécifiquement les bactéries. Les deux ont évolué côte à côte – partout où il y a des bactéries, vous trouverez des phages qui les infectent.

En fait, vous trouverez des phages presque partout où vous regardez. « Ils sont incroyablement diversifiés, et ils sont l’organisme le plus abondant sur la planète, donc ils sont littéralement partout », explique James.

De nombreux phages agissent en atterrissant sur une bactérie et en y injectant leur propre ADN. Là, l’ADN peut se répliquer. Finalement, la bactérie elle-même éclatera, émettant une explosion de phages. Cependant, tous les phages ne fonctionnent pas de cette façon. Certains insèrent leurs gènes dans l’ADN des bactéries. Cela pourrait empêcher les bactéries de se répliquer ou leur donner d’autres pouvoirs, comme la capacité de provoquer une maladie plus mortelle ou de résister aux effets des antibiotiques.

C’est compliqué, en partie parce qu’il y a tellement de phages, et en partie parce qu’ils semblent tous incroyablement spécifiques. Ils n’infecteront que certaines souches de bactéries, par exemple. Mais trouvez le bon phage pour le bon insecte, et le potentiel de la phagothérapie est énorme.