Pourquoi de meilleurs conseils pourraient signifier une livraison plus rapide lors de la commande à partir d’applications

Coût de la vie8:18Vous voulez que votre plat à emporter arrive rapidement ? Pourboire généreux

Le montant que vous donnez pourboire lorsque vous commandez sur des applications de livraison de nourriture pourrait influencer la rapidité avec laquelle vous recevez votre commande, disent les coursiers.

En effet, les pourboires, que des applications comme SkipTheDishes, UberEats et DoorDash invitent les clients à ajouter avant même que leur commande n’arrive, représentent une grande partie de leur tarif. — et les coursiers évaluent si votre commande vaut le déplacement.

“Nous ne gagnons pratiquement rien à moins qu’il y ait des pourboires. Le taux de base de ces entreprises est compris entre 2 et 3 $. [per order]”, a déclaré Ashley, chauffeur à Montréal qui partage son expérience de livraison pour les applications sur YouTube.

Les services ont rendu la commande de nourriture dans les restaurants plus facile que jamais, créant un marché de livraison qui va bien au-delà de la pizza et lançant toute une économie de travailleurs basés sur des concerts. Selon les données pré-pandémiques de Statistique Canada, environ un travailleur canadien sur 10 faisait partie de l’économie à la demande.

Les chauffeurs-livreurs de nourriture reçoivent des frais fixes par livraison et ne gagnent pas de taux horaire, ce qui signifie que de nombreux coursiers recherchent la meilleure offre possible.

Les offres plus rémunératrices, qui incluent généralement un pourboire généreux, sont rapidement saisies, ont déclaré les coursiers. Pendant ce temps, les offres à bas prix avec un pourboire minable ou sans pourboire à l’avance peuvent rebondir d’un conducteur à l’autre.

“Si je reçois une commande de 3 $ et qu’elle dit:” Faites sept kilomètres “, je vais la refuser. Je ne fais jamais plus de kilomètres que de dollars parce que je ne vais pas gagner d’argent”, a déclaré Ashley à CBC Radio. Coût de la vie. CBC retient son nom de famille par crainte qu’elle ne soit expulsée des plateformes pour s’être exprimée.

Certains coursiers disent que l’appâtage des pourboires – offrir un pourboire plus élevé, puis le réduire après la livraison – est un problème dans l’industrie. (Carlos Osorio/CBC)

Les pourboires peuvent représenter entre 40 et 70 % du salaire des livreurs, selon Gig Workers United, un groupe d’organisation pour les travailleurs de l’économie à la demande soutenu par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes.

La moitié des travailleurs à la demande utilisent ce travail pour compléter leur revenu, tandis que pour l’autre moitié, il constitue la seule source de leur revenu, rapporte Statistique Canada.

Les clients « enchérissent » pour une livraison plus rapide

UberEats et DoorDash déclarent fournir aux coursiers des informations sur leurs revenus potentiels pour chaque commande. SkipTheDishes n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Brennan Tilley, un utilisateur régulier d’applications de livraison de nourriture à Calgary, a déclaré qu’offrir un bon pourboire garantit qu’il obtiendra sa nourriture quand il le voudra. Il y voit une forme d'”enchère” pour le dépôt le plus rapide.

“La personne qui donne un pourboire de 2 $ [their order], les chauffeurs ne veulent pas leur commande et ils prennent ma commande. Je suis donc très satisfait de toutes ces personnes qui refusent de donner un pourboire, car ma commande passe alors en tête du peloton avec mon pourboire », a déclaré Tilley.

“Ça vaut vraiment 10 $, 12 $, quoi que ce soit, pour que quelqu’un aille le chercher pour moi dès que possible.”

Brennan Tilley, qui vit à Calgary, dit qu’il est heureux de donner un bon pourboire sachant que cela pourrait signifier qu’il recevra sa commande de nourriture un peu plus tôt. (Soumis par Brennan Tilley)

C’est un système qui, selon les défenseurs des droits des travailleurs, souligne le manque de protection du salaire minimum pour les coursiers livrant pour des plateformes basées sur des applications.

“Lorsque nous parlons des pourboires comme une partie nécessaire de nos revenus, c’est parce que les applications travaillent activement pour réduire notre taux de rémunération autant que possible afin d’augmenter leurs bénéfices”, a déclaré Jennifer Scott, présidente de Gig Workers United.

Selon l’application, elle a déclaré que les coursiers peuvent être pénalisés pour les commandes refusées – ce qui a un impact sur ce qu’on appelle un “taux d’acceptation” – et éventuellement être retirés d’une plate-forme.

La méthode de livraison – la conduite par rapport à la marche, par exemple – peut également limiter le nombre de quarts de travail disponibles pour les coursiers, a ajouté Scott.

“Je n’avais pas le luxe de décliner une offre peu payante parce que c’était peut-être la seule que j’ai eue pendant une heure”, a-t-elle déclaré.

UberEats et DoorDash ont déclaré que les coursiers sont libres de refuser toute commande. DoorDash a déclaré que les coursiers ne sont jamais supprimés en fonction des commandes refusées.

Jennifer Scott, à l’avant gauche, est la présidente de Gig Workers United, un groupe de défense soutenu par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. (Gig Workers United STTP)

“Tip appâting” un problème pour les coursiers

Certains clients ont trouvé des moyens de jouer avec le système de pourboire pour service. Sur UberEats, les clients ont la possibilité d’offrir un gros pourboire – seulement pour le réduire dans l’heure suivant la commande parvenue à la porte.

“C’est de l’appât pour les pourboires”, a déclaré Ashley. “Parce que vous savez peut-être que le chauffeur peut voir le pourboire et que vous le faites pour obtenir des services de livraison plus rapides.

“Cela se passe à gauche, à droite et au centre. Je [hear from] chauffeurs qui, je dirais, une commande sur 20 reçoivent des pourboires. Je me trouve donc très chanceux que ce ne soit que deux sur 400, mais cela arrive très souvent.”

UberEats a déclaré que les pourboires ne sont réduits que dans 1% des commandes, tandis que “plus près de 10%” voient une augmentation du pourboire après la livraison. La société teste de nouvelles façons de « se prémunir contre les pourboires délibérément trompeurs », lit-on dans son communiqué.

Mais Ashley préférerait ne pas compter sur les clients pourboires à l’avance. “J’ai été élevée à l’ancienne. Vous obtenez des conseils pour faire un bon service”, a-t-elle déclaré.

“À mon avis, je préférerais simplement que les entreprises paient davantage.”