Pourquoi de hauts responsables militaires russes sont-ils arrêtés ?

Cela a commencé le mois dernier avec l’arrestation d’un Vice-ministre russe de la Défense. Le chef de la direction du personnel du ministère a ensuite été traduit en justice. Cette semaine, deux autres hauts responsables militaires ont été détenus. Tous font face à des accusations de corruption, qu’ils ont niées.

Les arrestations ont commencé après que le président Vladimir Poutine ait entamé son cinquième mandat et a mélangé son alliéancien ministre de la Défense Sergueï Choïgou, à un nouveau poste.

Cela a immédiatement soulevé la question de savoir si Poutine réaffirmait son contrôle sur le ministère de la Défense dans un contexte de la guerre en Ukrainesi une bataille de territoire avait éclaté entre l’armée et les services de sécurité, ou si un autre scénario se jouait derrière les murs du Kremlin.

Un aperçu de ce qui se cache derrière les arrestations et pourquoi elles ont lieu maintenant :

QUELLE EST LA GRAVE DE LA CORRUPTION EN RUSSIE ?

Les scandales de corruption ne sont pas nouveaux et les responsables et hauts fonctionnaires sont accusés depuis des décennies de tirer profit de leur position.

En Russie, la corruption fonctionne à la fois comme une carotte et un bâton. C’est une manière « d’encourager la loyauté et d’inciter les gens à être sur la même longueur d’onde », ainsi qu’une méthode de contrôle, a déclaré Sam Greene, directeur de la résilience démocratique au Centre d’analyse des politiques européennes.

DOSSIER – Sur cette photo non datée distribuée par le service de presse du ministère russe de la Défense le samedi 28 août 2021, le lieutenant-général Yury Kuznetsov est vu lors d’un défilé militaire à Krasnodar, en Russie. Kuznetsov a été arrêté pour corruption. (Service de presse du ministère russe de la Défense via AP)

Poutine veut que tout le monde ait « un squelette dans son placard », a déclaré l’expert en sécurité Mark Galeotti lors d’un récent podcast. Si l’État dispose d’informations compromettantes sur des responsables clés, il peut choisir qui cibler, a-t-il ajouté.

La corruption « est l’essence du système », a déclaré Nigel Gould-Davies, chercheur principal à l’Institut international d’études stratégiques de Londres.

La guerre en Ukraine a conduit à une explosion des dépenses de défense, ce qui n’a fait qu’accroître les possibilités de corruption.

QUI A ÉTÉ ARRÊTÉ ?

L’ancien vice-ministre de la Défense Timur Ivanov – le premier responsable arrêté en avril et le plus haut gradé jusqu’à présent – ​​a supervisé de grands projets de construction liés à l’armée et a eu accès à d’énormes sommes d’argent. Ces projets comprenaient la reconstruction de certaines parties de la ville portuaire détruite de Marioupol en Ukraine.

L’équipe dirigée par le défunt leader de l’opposition Alexeï Navalny a affirmé qu’Ivanov, 48 ans, et sa famille possédaient des biens immobiliers d’élite, appréciaient les fêtes somptueuses et les voyages à l’étranger, même après le début de la guerre. Ils ont également affirmé que l’épouse d’Ivanov, Svetlana, avait divorcé de lui en 2022 pour éviter les sanctions et continuer à mener une vie luxueuse.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi que les récentes arrestations ne constituaient pas une « campagne » contre la corruption mais reflétaient plutôt les activités en cours dans « tous les organismes gouvernementaux ».

Peskov et Ivanov ont déjà fait partie d’un épisode embarrassant filmé. L’équipe de Navalny a partagé des images de 2022 du porte-parole du Kremlin célébrant lors d’une fête d’anniversaire pour l’ex-épouse d’Ivanov. Dans la vidéo, Peskov, avec Ivanov à ses côtés, porte une montre estimée à 85 000 dollars.

En avril, la Commission d’enquête, la principale agence chargée de l’application des lois en Russie, a signalé qu’Ivanov était soupçonné d’avoir accepté un pot-de-vin particulièrement important, une infraction pénale passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.

Depuis lors, d’autres arrestations pour corruption ont eu lieu : le lieutenant-général Yury Kuznetsov, chef de la direction du personnel du ministère de la Défense ; le major-général Ivan Popov, soldat de carrière et ancien commandant en chef en Ukraine ; et le lieutenant-général Vadim Shamarin, chef adjoint de l’état-major militaire. Shamarin est l’adjoint de Valery Gerasimov, le chef d’état-major.

Un cinquième responsable du ministère aurait été arrêté jeudi : Vladimir Verteletsky, qui dirigeait une division du département des achats de défense du ministère. Il a été accusé d’abus de pouvoir ayant entraîné des dommages d’une valeur de plus de 70 millions de roubles (environ 776 000 dollars), a indiqué la commission d’enquête.

Par ailleurs, le chef adjoint du service pénitentiaire fédéral de la région de Moscou, Vladimir Telaïev, a été arrêté jeudi pour corruption à grande échelle, selon des informations russes.

POURQUOI CELA SE PASSE-T-IL MAINTENANT ?

Ces arrestations suggèrent que la corruption « vraiment flagrante » au sein du ministère de la Défense ne sera plus tolérée, a déclaré Richard Connolly, spécialiste de l’économie russe au Royal United Services Institute de Londres.

Peu de temps après son investiture, Poutine a remplacé Choïgou au poste de ministre de la Défense par Andrei Belousov, un économiste. Peskov a déclaré que la Russie augmentation du budget de la défense doit s’intégrer dans l’économie plus large du pays.

DOSSIER – Sur cette photo publiée par le service de presse du ministère russe de la Défense le 8 juin 2023, le général de division Ivan Popov, commandant de la 58e armée, est vu sur une photo prise dans un lieu tenu secret. Popov a été arrêté pour corruption. (Service de presse du ministère russe de la Défense via AP, File)

Peskov a déclaré que le budget de la défense de la Russie représente 6,7 % du produit intérieur brut. C’est un niveau jamais vu depuis l’ère soviétique.

« Certains estiment que cette somme doit être dépensée de manière plus judicieuse », a déclaré Connolly.

Avant sa mort dans un accident d’avion encore mystérieux l’année dernière, le chef mercenaire Eugène Prigojine a mené une brève rébellion contre les dirigeants militaires du pays, affirmant qu’ils avaient mal géré la guerre et refusé des armes et des munitions à ses forces.

La nomination de Belousov est « une reconnaissance à contrecœur de la part du Kremlin » de la nécessité de prêter attention à ces problèmes, a déclaré Gould-Davies.

Il est également essentiel que la guerre soit gérée correctement car l’économie russe en dépend. Les Russes gagnent des salaires plus élevés grâce au secteur de la défense en plein essor. Même si cela a créé des problèmes d’inflation, cela permet à Poutine de continuer à tenir ses promesses d’augmentation du niveau de vie.

Greene a déclaré que le gouvernement doit « poursuivre la guerre afin de maintenir l’économie en marche », mais doit également veiller à ce que les coûts – et la corruption – ne soient pas plus élevés que nécessaire.

DOSSIER – Cette photo publiée par le service de presse du ministère russe de la Défense, montre le lieutenant-général Vadim Shamarin, chef d’état-major adjoint, posant pour une photo officielle à Moscou, en Russie, le vendredi 6 octobre 2023. Shamarin a été arrêté sur des accusations de corruption. (Photo du service de presse du ministère russe de la Défense via AP, File)

Connolly a déclaré qu’il était également possible que Belousov, le nouveau ministre de la Défense, élimine les associés de son prédécesseur et envoie le message que « les choses vont être faites différemment ».

Le cas de Popov est peut-être différent. Il a combattu en Ukraine et a été suspendu en juillet 2023 pour avoir critiqué la direction du ministère de la Défense – comme l’a fait Prigojine – et lui avoir reproché le manque d’armes et la mauvaise qualité des lignes d’approvisionnement qui ont fait de nombreuses victimes russes.

Il pourrait maintenant devoir faire face aux conséquences de ces critiques.

CELA POURRAIT-IL ÊTRE UNE BATAILLE DE GAZON ?

On ne sait pas clairement si le Kremlin ou les services de sécurité russes, en particulier le Service de sécurité de l’État (FSB), sont à l’origine de ces arrestations.

Il est possible que des responsables suffisamment éloignés de Poutine aient été pris au milieu d’une guerre de territoire sans rapport avec la nomination du nouveau ministre de la Défense.

Les services de sécurité, a déclaré Greene, pourraient tenter de « repousser » la domination militaire observée depuis que Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Même si le Kremlin nie qu’une quelconque purge ait lieu, « si Poutine ne voulait pas que cela se produise, cela n’aurait pas lieu », a déclaré Greene.

QUE VA-T-IL SE PASSER ENSUITE?

D’autres arrestations sont probables car le nouveau ministre de la Défense veut montrer « qu’il y a un prix à payer » pour la corruption afin de la maîtriser, a déclaré Connolly.

Greene a ajouté qu’il est également possible que les enquêteurs « entrepreneurs » pensent que lancer une affaire pénale contre un général est une excellente opportunité d’avancement de carrière.

Cependant, la corruption étant si endémique, elle pourrait provoquer la panique dans l’ensemble du système.

Si des responsables sont arrêtés pour un comportement qui était auparavant autorisé même s’il était illégal, cela pourrait déplacer les « lignes rouges », a déclaré Greene.

Si les arrestations se poursuivent ou s’étendent au-delà du ministère de la Défense, cela pourrait inciter les responsables à « se précipiter vers les sorties », a-t-il déclaré, et c’est quelque chose que le Kremlin veut éviter.

Parce que le système est construit sur la corruption, a déclaré Greene, l’attaquer trop durement pourrait le faire « s’effondrer ».