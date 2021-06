Pourquoi de grandes entreprises comme DoorDash, 3M et HP font des films

Lundi, à l’hôtel chic Standard de New York, une centaine de personnes se sont assises autour de tables de pique-nique et ont grignoté de petits sacs de pop-corn pour la projection d’un court métrage sur les restaurants de la ville pendant la pandémie, y compris ceux qui avaient été contraints de fermer des emplacements.

Le film a été réalisé par DoorDash, l’une des nombreuses projections de films réalisées ces dernières semaines ou sponsorisées par une marque.

Les « films de marque » ne sont pas un nouveau concept, mais ils gagnent en popularité car les spécialistes du marketing cherchent de plus en plus des moyens d’atteindre les consommateurs qui essaient d’éviter la publicité, et les consommateurs recherchent de plus en plus des marques qui semblent partager leurs valeurs. Une récente étude sur les perceptions des annonceurs a révélé que plus de la moitié des annonceurs interrogés considèrent et traitent le contenu de marque ou sponsorisé comme plus important maintenant qu’il ne l’était avant la pandémie.

Ce type de contenu n’est pas nécessairement une publicité glorifiée pleine de placements de produits. Des exemples notables incluent les films de style documentaire de Patagonia sur des questions telles que l’utilisation des terres, ou Dove’s parrainage du court métrage d’animation primé aux Oscars « Hair Love » sans aucune stipulation concernant le placement de produit.

Les exemples récents sont nombreux : La semaine dernière, NBCUniversal a dit qu’il travaillait avec le sponsor Target et le producteur Will Packer sur des courts métrages de cinéastes noirs émergents à diffuser sur les chaînes et les plateformes numériques de NBCU. Entreprises comme en effet, 3M et HP ont présenté des films cette semaine autour du Tribeca Film Festival. Vendredi, les hauts dirigeants de marques comme Google et Walmart se sont réunis pour Tribeca X, une conférence d’une journée sur la combinaison de la publicité et du divertissement, y compris des formats comme les films de marque. Roku, le sponsor de la conférence, vient également lancé son propre studio de marque pour produire des formats publicitaires créatifs et une programmation adaptée aux spécialistes du marketing.

« Je pense que c’est une tendance énorme », a déclaré Tim Calkins, professeur de marketing à la Kellogg School of Management de la Northwestern University. « Le principal défi pour les marques aujourd’hui est qu’il est très difficile d’atteindre les gens. Le déclin de la publicité télévisée a supprimé l’un des principaux moyens par lesquels les marques pouvaient raconter leur histoire et aider les gens à en savoir plus sur leur entreprise. Et par conséquent, les marques cherchent des moyens d’aider les gens à comprendre ce qu’est vraiment leur marque. »

DoorDash film, « L’âme de la ville », présente les propriétaires de restaurants de New York. L’entreprise avait identifié des restaurants autour de la ville qui avaient été fermés ou qui étaient en difficulté en raison de la pandémie, puis a travaillé pour les aider à ouvrir. La société a travaillé avec des partenaires dont The Martin Agency d’Interpublic Group sur le film.

En peu de temps, le vice-président du marketing de DoorDash, Kofi Amoo-Gottfried, a déclaré que l’équipe marketing s’occupait de toutes sortes de nouvelles fonctions.

« Il y a des gens dans mon équipe qui cherchaient comment acheter un fumeur », a-t-il déclaré. « Des choses qui ne sont pas le travail du marketing, mais c’est devenu notre travail. »

Bien que DoorDash diffuse de la publicité payante derrière son film sur des chaînes comme YouTube, la vidéo contient peu de marque et se concentre beaucoup plus sur les restaurateurs que sur elle-même.

« Les marques, à toutes fins utiles, sont des organismes relativement égoïstes, n’est-ce pas ? » dit Amoo-Gottfried. « Je pense que la chose qui a été très claire pour nous chez DoorDash… c’est que nous avons toujours dit que nous sommes en affaires pour soutenir les économies locales. »

Et oui, si les restaurants et les communautés prospèrent, c’est une bonne affaire pour DoorDash.

« Si vous regardez le spot DoorDash, cela n’encouragera personne à se précipiter à ce moment-là et à commander une livraison ou des plats à emporter », a déclaré Calkins. « Donc, ils ne conduisent pas à des actions à court terme. Tout est une question de marque à long terme … c’est un type d’investissement différent. »

Mais c’est un investissement que les marques semblent de plus en plus faire.

« Alors que le public continue de changer, qu’il continue d’y avoir une prolifération d’options de streaming et de choix dans ce que les gens regardent et comment les gens regardent, les marques cherchent des moyens révolutionnaires d’atteindre un public qui se sent authentique, car elles savent que cette connexion authentique avec la marque est plus puissante qu’une simple tactique », a déclaré Steven Rummer, vice-président directeur de la stratégie et des partenariats créatifs, de la publicité et des partenariats chez NBCUniversal.

Il a déclaré que les études de recherche de NBCUniversal ont révélé que 81% des gens sont plus susceptibles d’acheter ou d’utiliser des marques qui aident les autres quand cela est le plus nécessaire, et que 79% des consommateurs sont plus fidèles aux marques qui privilégient le bien-être des communautés plutôt que les affaires comme d’habitude.

« Nous avons toutes ces excellentes recherches qui montrent le pouvoir et l’impact de ces films de marque plus longs, ou contenus de marque et le lien qu’ils ont avec les résultats réels du côté des annonceurs », a-t-il déclaré.

Bien sûr, ce contenu doit être bon, a déclaré Marcus Peterzell, PDG de l’agence de marketing de divertissement Passion Point Collective, lors d’un panel à Tribeca X.

« Ce doit être un bon film. Et si des consommateurs… » (il s’arrêta pour faire une grimace) « …parce qu’il y a un téléphone Samsung coincé dans leur visage, vous perdez. Un bon film est un bon film. Peu importe si Sony l’a financé, ou HP l’a financé. C’est toujours un grand film. »

Peterzell a utilisé l’exemple de Le nouveau film de 3M, « Not The Science Type », qui traite des stéréotypes et de la manière dont ils peuvent nuire à la diversité, à l’équité et à l’inclusion des STIM. Il a déclaré qu’il existe de nombreuses idées de films formidables et que si une marque est la force catalysée pour la réalisation d’un film important, « cela seul est une victoire pour une marque ».

Avec autant d’options, un film de marque doit être quelque chose sur lequel quelqu’un va appuyer sur play, malgré des options infinies.

« Quand vous pensez à créer du contenu avec une marque ou pour une marque, comment pouvons-nous nous assurer qu’il est d’abord divertissant et qu’il contient d’abord du contenu », a déclaré Chris Bruss, directeur du Roku Brand Studio, lors d’un panel lors de Tribeca X. « Si ce n’est pas divertissant, alors il ne peut pas vivre de manière appropriée sur une chaîne Roku ou un Hulu. «

Divulgation: NBCUniversal est la société mère de CNBC.