Pourquoi De Gea est emblématique des problèmes de transfert de Man United

Le contrat de 375 000 £ par semaine de David de Gea avec Manchester United expire vendredi à minuit. Seul Cristiano Ronaldo a gagné un salaire plus élevé à Old Trafford que l’ancien n ° 1 espagnol depuis qu’il a signé son contrat en 2019, et les tentatives de United de négocier un salaire considérablement réduit afin de conserver les services de De Gea suggèrent qu’ils ne se sentent pas. ‘ai la valeur pour l’argent.

Alors que le club semble endurer un autre été de frustration sur le marché des transferts – juillet est sur le point de commencer et United vient juste de s’entendre sur un accord, pour signer Mason Mount de Chelsea – la situation De Gea (c’est maintenant devenu une saga, à la manière typique de United) résume pourquoi United se retrouve dans cette situation difficile. C’est une histoire d’excès, en termes de salaires des joueurs, de durée des contrats et de frais de transfert, qui a obligé le manager Erik ten Hag à décharger jusqu’à six joueurs afin de lever les fonds nécessaires pour ajouter les trois signatures prioritaires.

Des sources ont déclaré à ESPN que sans une résolution du processus de prise de contrôle en cours au club, il pourrait falloir trois ans à United pour démêler le gâchis que Ten Hag et le directeur du football John Murtough ont hérité du régime précédent, dirigé par l’ancien vice-président exécutif Ed Woodward. .

David de Gea fait face à l’incertitude quant à son avenir à Manchester United après avoir réalisé des performances inférieures aux attentes la saison dernière. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Aucun joueur n’incarne mieux l’approche erronée de United en matière de recrutement et de rémunération que De Gea. Lorsqu’il a signé son dernier contrat en septembre 2019, ses performances avaient déjà commencé à baisser après une mauvaise Coupe du monde 2018 avec l’Espagne en Russie, mais United a fait de lui le joueur le mieux payé du club malgré tout. Les clubs rivaux n’ont pas réclamé de le signer, mais De Gea a quand même reçu un énorme salaire de Woodward – une décision soutenue par l’entraîneur de l’époque, Ole Gunnar Solskjaer.

Au cours de la même période, United a fait de Harry Maguire le défenseur le plus cher du monde en payant 80 millions de livres sterling pour le demi-centre de Leicester, après avoir ouvert les enchères à 45 millions de livres sterling. En 2021, Jadon Sancho a effectué un transfert de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund sur un contrat de cinq ans, United payant les frais élevés pour le joueur malgré un manque de concurrence pour sa signature.

Des sources ont déclaré à ESPN que United écouterait les offres pour les deux joueurs cet été, mais l’intérêt est limité en raison du coût financier de prendre Maguire ou Sancho d’Old Trafford. Ils jouent, comme De Gea, tellement en deçà des attentes que personne n’est prêt à parier sur eux à moins que United ne réduise leurs pertes simplement pour les retirer de la masse salariale.

ESPN a été informé d’un club de Premier League qui s’est enquis d’un prêt pour Scott McTominay l’année dernière, pour rapidement chercher ailleurs lorsqu’on lui a dit qu’il devrait couvrir le salaire hebdomadaire à six chiffres du milieu de terrain écossais. Encore une fois, la décision de United de payer un salaire aussi élevé à un joueur aux capacités limitées les a empêchés de le faire avancer.

Le processus de liquidation à United a commencé il y a 12 mois avec Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Edinson Cavani et Nemanja Matic tous libérés à la fin de leurs contrats. Aucun de ceux qui ont quitté Old Trafford l’année dernière n’a ensuite atteint un niveau qui suggère que United a commis une erreur en les laissant partir, même si l’erreur a peut-être été de les garder pendant si longtemps.

Mais toutes les erreurs s’additionnent et c’est Ten Hag qui commence à en payer le prix.

Une source a déclaré à ESPN que, dans un scénario idéal de fonds disponibles et de certitude de propriété, Ten Hag signerait trois joueurs cet été – un nouveau gardien de but (Andre Onana), un milieu de terrain (Mason Mount) et un avant-centre ( idéalement, Harry Kane). Mais les contraintes financières qui ont obligé United à lever des fonds par le biais de départs de joueurs signifient que Ten Hag n’a un budget que pour deux de ces trois cibles clés.

C’est pourquoi United a tenté de réduire son salaire avec De Gea, car le garder avec un salaire inférieur coûte moins cher que de signer un nouveau gardien de but et laisse plus à Ten Hag à dépenser pour un attaquant et un milieu de terrain.

Mason Mount serait-il une bonne signature pour Man United? Craig Burley analyse si Mason Mount serait ou non la bonne signature pour Manchester United.

Si De Gea part en tant qu’agent libre, un déménagement pour Onana de l’Inter Milan est probable, mais des sources ont déclaré que même à 40 millions de livres sterling, un accord pour l’ancien gardien de l’Ajax épuiserait les ressources sans le départ d’un certain nombre de hauts revenus.

Des sources ont déclaré que Maguire (le contrat expire en 2025), Sancho (2026), McTominay (2025), Donny van de Beek (2025), Anthony Martial (2024), Alex Telles (2024), Anthony Elanga (2026), Eric Bailly ( 2024) et Brandon Williams (2024) sont tous disponibles pour un transfert cet été, mais les erreurs du passé mettront du temps à se rectifier.

C’est pourquoi De Gea pourrait encore rester à United la saison prochaine, malgré l’impasse sur son contrat. S’il n’avait pas reçu un contrat aussi énorme en 2019, lui et United auraient peut-être déjà évolué vers de meilleures choses. Le même été, Phil Jones a reçu un nouveau contrat de quatre ans d’une valeur de 110 000 £ par semaine et n’a joué que 21 matchs avant d’être libéré fin juin.

Si Ten Hag a pu compter sur la clarté et la détermination qui ont vu ses rivaux Manchester City, Liverpool et Arsenal faire tous des ajouts importants à leur équipe depuis la fin de la saison dernière, il se préparerait maintenant au début de l’entraînement de pré-saison début juillet. avec son programme de reconstruction déjà en cours.

Mais c’est Manchester United et Ten Hag découvre, comme ses nombreux prédécesseurs, que l’été n’apporte que des problèmes et peu de solutions.