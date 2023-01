APRÈS une décennie de jugement sur Britain’s Got Talent, David Walliams a décidé de démissionner de son poste.

L’homme de 51 ans a rejoint l’émission ITV en 2012 et est depuis l’un des favoris des fans du jury.

TVI

David Walliams a quitté Britain’s Got Talent[/caption]

Pourquoi David Walliams a-t-il quitté Britain’s Got Talent ?

En novembre 2022, il a été révélé que David avait décidé de démissionner de son poste sur Britain’s Got Talent.

L’annonce est intervenue juste après que l’homme de 51 ans a été contraint de s’excuser pour les commentaires grossiers sur les candidats.

Une source a déclaré au Sun à l’époque: “Il n’a pas pris la décision à la légère, mais il semble juste qu’il soit temps de passer à autre chose.

“Son équipe a tranquillement eu des conversations au cours des derniers jours où il a été clairement indiqué que David se préparait à se retirer – et ensuite les producteurs commenceront à réfléchir à qui pourrait le remplacer.

“Sa sortie n’est peut-être pas populaire auprès des fans qui l’adorent, mais pour David, il semble que maintenant, après dix années incroyables dans la série, c’est le bon moment pour passer à autre chose.”

Qui remplacera David Walliams dans Britain’s Got Talent ?

Le comédien Alan Carr a été confirmé comme remplaçant de David Walliams sur BGT.

L’homme de 46 ans est surtout connu pour son émission sur Channel 4 Alan Carr: Chatty Man.

Selon le Mirror, Alan a reçu le rôle après que les patrons de l’émission de téléréalité aient décidé qu’il serait parfait aux côtés des autres juges.

La publication a ajouté qu’une source proche de l’émission ITV avait déclaré: “Alan est hilarant mais aussi gentil. Il raconte une blague méchante mais il est aussi doux au milieu.

“Les patrons sont déjà ravis de voir à quel point il sera merveilleux avec les candidats.

“Il complétera si bien le panel aussi, il est très ami avec Amanda et il connaît également Simon et Alesha depuis des années.”

Qui sont les autres juges de Britain’s Got Talent ?

Simon Cowell

Simon Cowell reviendra au spectacle pour la série 2023.

Cowell a d’abord attiré l’attention nationale en tant que juge difficile à satisfaire sur Pop Idol, avant de créer The X Factor et Britain’s Got Talent.

Bien qu’il ait supervisé plusieurs de ses émissions de talents américains, il est resté attaché à BGT et n’a été absent que des auditions de 2011.

Amanda Holden

Amanda est la juge BGT la plus ancienne.

Elle est apparue dans toutes les séries depuis le début de la série en 2007.

Holden a eu une vaste carrière en tant qu’actrice, chanteuse et présentatrice.

Alesha Dixon

Alesha Dixon est devenue célèbre en tant que membre du groupe de filles Mis-Teeq des années 2000, avant de devenir une artiste solo à succès.

Ses meilleurs succès incluent The Boy Does Nothing et Breathe Slow.

La renommée de Dixon est montée en flèche après avoir remporté la cinquième série de Strictly Come Dancing en 2007.