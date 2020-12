Dave Chappelle le 30 janvier à North Charleston, Caroline du Sud. Le comédien a appelé au boycott des plateformes diffusant son hit Comedy Central Spectacle de Chappelle. | Sean Rayford / Getty Images

Dave Chappelle a qualifié l’émission de Chappelle de «biens volés». Netflix et HBO ont écouté.

Dave Chappelle a beaucoup de sentiments sur la façon dont les réseaux ont exploité sa comédie au fil des ans. Et à la fin de 2020, il transforme son émotion en action.

HBO a annoncé le 15 décembre qu’il tirerait bientôt la série humoristique bien-aimée Spectacle de Chappelle de HBO Max, en réponse à la propre demande publique de Chappelle le mois dernier que les fans boycottent toutes les plateformes de streaming hébergeant l’émission. Les trois saisons de la série humoristique bien-aimée, qui a été diffusée à l’origine de 2003 à 2006 sur Comedy Central, ne seront plus disponibles sur la plate-forme après le 31 décembre.

Lors d’une apparition au FYCFest de Variety, le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, a décrit la demande de Chappelle que la plate-forme supprime l’émission comme «un problème très unique, spécifique et émotionnel».

«Nous avons eu une conversation avec Dave», a déclaré Bloys. «Donc à la fin de l’année, à la fin de cette année, le 31 décembre, nous allons honorer sa demande et retirer le spectacle.

HBO est le deuxième réseau après Netflix à tirer Spectacle de Chappelle du streaming en tant que faveur à Chappelle, qui prétend qu’en raison de la signature d’un contrat injuste lors de la première diffusion de l’émission, il ne reçoit désormais aucune redevance de ses diffusions. (Ceux-ci vont au détenteur des droits, Viacom, qui possède Comedy Central.)

Le sujet semble avoir été fréquemment dans l’esprit de Chappelle ces derniers temps; il en a parlé pour la première fois lors de son concert d’animation post-électoral sur Saturday Night Live, quand il a noté « Je n’ai été payé pour rien » – faisant référence à HBO Max et Netflix qui ont récemment ajouté l’émission à leurs catalogues – et a plaisanté en disant qu’il avait «été acheté et vendu» plus que ses ancêtres esclaves.

Le 24 novembre, peu de temps après SNL monologue, Chappelle a longuement élaboré sur la décision dans un monologue de stand-up de 18 minutes. Dans le clip Instagram TV, intitulé «Unforgiven» et sous-titré «Voilà pourquoi», Chappelle décrit sa longue histoire de vol et d’exploitation de sa comédie par d’autres. Le contrat d’exploitation de Viacom, soutient-il, en fait partie.

«Enlever les moyens de subsistance d’un homme revient à le tuer», a déclaré Chappelle. Essentiellement, soutient-il, Viacom ne lui paiera pas de redevances pour les flux en ligne de la série parce que son contrat initial ne prévoyait pas le streaming multimédia – pas surprenant, depuis Spectacle de Chappelle a fait ses débuts avant même que YouTube n’existe, sans parler de Netflix et HBO Max. (Vox a contacté Comedy Central pour obtenir des commentaires.)

«J’ai découvert que ces personnes diffusaient mon travail en streaming et qu’elles n’avaient jamais eu à me demander ou qu’elles n’avaient jamais à me le dire», a déclaré Chappelle dans la vidéo. Il décrit également avoir été «furieux» contre Netflix lorsqu’il a appris que la plate-forme avait les droits de diffusion en continu de l’émission, et a appelé ses fans à boycotter cela et toute autre plate-forme qui la diffusait.

«Si vous diffusez cette émission en streaming, vous clôturez les biens volés», a-t-il déclaré à son public dans la vidéo Instagram. Pour l’instant, des extraits de l’émission sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube de Comedy Central, et les saisons complètes sont disponibles sur le site Web de CBS All Access et de Comedy Central avec des abonnements ou des connexions par câble.

Chappelle n’est en aucun cas le premier créateur à s’émouvoir des plateformes de streaming et des redevances. La comédienne Mo’Nique, par exemple, poursuit une action en justice contre Netflix pour avoir affirmé l’avoir considérablement sous-payée pour ses émissions spéciales par rapport à des comédiens blancs de stature similaire. Chappelle n’est pas non plus la seule à se sentir frustrée par la gestion par une société de divertissement d’un contrat plus ancien. Le hashtag #DisneyMustPay a récemment gagné du terrain sur les réseaux sociaux, diffusé par les fans de Star Wars irrités par le refus de Disney d’honorer les termes de contrats vieux de plusieurs décennies conclus à l’origine entre Guerres des étoiles écrivains liés et LucasFilm, lequel Disney possède maintenant.

Mais alors que de nombreuses plaintes similaires peuvent se résumer à des affaires, avec HBO, Chappelle affirme que le problème de la diffusion en continu est personnel. Les dirigeants de HBO ont entendu une fois – et ont rejeté par moquerie – son argumentaire initial pour Spectacle de Chappelle, selon le comédien. Comedy Central l’a ramassé, et il a remporté trois nominations aux Emmy et a livré de nombreux moments de comédie emblématiques, comme le célèbre sketch « I’m Rick James, bitch ».

Pourtant, Chappelle n’oubliera pas que les dirigeants de HBO lui avaient demandé: «Pourquoi avons-nous besoin de vous?»

«Et nous y sommes, toutes ces années plus tard, et ils diffusent la même émission que je leur proposais», a-t-il déclaré. «Alors je leur demande: faire vous avez besoin moi pour? »

L’ironie est peut-être que Chappelle a publié plusieurs comédies spéciales à succès pour Netflix au cours des dernières années. Le plus récent d’entre eux, celui de 2019 Bâtons et des pierres, a remporté un Grammy du meilleur album de comédie – malgré un accueil critique négatif, en raison de la désinvolture de Chappelle envers la culture d’annulation et d’autres codes culturels progressistes. Pourtant, il reste un pilier de la comédie, et il a laissé entendre dans le clip Instagram qu’il pourrait ramener une nouvelle version de son ancienne émission de croquis.

S’il le fait, nous pouvons probablement deviner où il habitude être en streaming.