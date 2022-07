Pourquoi Dave Chappelle est-il si controversé ? Le comédien fait face à un contrecoup sur les spéciaux de comédie de Netflix

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dave Chappelle a fait face à des critiques croissantes de la part des membres de la communauté LGBTQ + pour ses remarques sur le transgenre dans ses récentes émissions spéciales de comédie pour Netflix.

L’égalité des droits et les militants LGBTQ + ont tenté de boycotter et de faire pression sur les lieux pour annuler ses représentations comiques. Mercredi, First Avenue, un lieu important de Minneapolis qui a accueilli des célébrités comme Prince, a annulé le spectacle de stand-up de Chappelle quelques heures avant qu’il ne soit sur scène. Après l’avoir initialement invité, le théâtre a été critiqué par des militants progressistes sur les réseaux sociaux parce qu’ils disaient que le matériel comique de Chappelle était transphobe. First Avenue a publié une déclaration s’excusant et s’est engagée à faire de ses sites “les espaces les plus sûrs du pays”.

“Au personnel, aux artistes et à notre communauté, nous vous entendons et nous sommes désolés. Nous savons que nous devons nous tenir aux normes les plus élevées, et nous savons que nous vous avons laissé tomber. Nous ne sommes pas seulement une boîte noire avec des gens dedans, et nous comprendre que First Ave n’est pas seulement une pièce, mais qu’elle a un sens au-delà de nos murs”, a déclaré le site dans un communiqué. publié sur Twitter. “L’équipe de First Avenue et vous avez travaillé dur pour faire de nos sites les espaces les plus sûrs du pays, et nous poursuivrons cette mission. Nous croyons en la diversité des voix et en la liberté d’expression artistique, mais en honorant cela, nous avons perdu de vue l’impact que cela aurait.”

Pourquoi sa comédie Netflix spéciale est-elle controversée ?

L’opposition à laquelle le comédien est confronté de la part de la communauté LBGTQ + provient d’une comédie spéciale publiée en octobre de l’année dernière sur Netflix. Dans “The Closer”, Chapelle passe beaucoup de temps à discuter de son point de vue sur les personnes transgenres. À un moment donné, il déclare que “le genre est un fait” et défend l’auteur de “Harry Potter” JK Rowling en affirmant qu’il est “l’équipe TERF”, un acronyme qui signifie féministe radicale trans-exclusive. L’émission spéciale a suscité l’indignation, de mauvaises critiques de la part d’activistes transgenres et la condamnation d’employés de Netflix.

Après la sortie de l’émission spéciale, les employés de Netflix ont organisé une grève au siège de l’entreprise. Un employé de Netflix aurait divulgué des informations sensibles révélant combien Chappelle avait été payé pour la spéciale.

Comment Netflix a-t-il réagi ?

Après le contrecoup initial, le service de streaming est resté à l’écart Chappelle et a publié un mémo qui disait à ses employés de quitter l’entreprise s’ils étaient offensés par la comédie spéciale. La société a concédé que certaines de ses programmations pourraient être offensantes et problématiques, mais elle ne censurerait pas les artistes.

“En tant qu’employés, nous soutenons le principe selon lequel Netflix offre une diversité d’histoires, même si nous trouvons certains titres contraires à nos propres valeurs personnelles”, a déclaré Netflix dans le mémo. “En fonction de votre rôle, vous devrez peut-être travailler sur des titres que vous percevez comme nuisibles… Si vous avez du mal à prendre en charge l’étendue de notre contenu, Netflix n’est peut-être pas le meilleur endroit pour vous.”

D’ailleurs, en juin dernier, le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a défendu la décision de l’entreprise de ne pas licencier ou retirer le matériel de Chappelle et l’a appelé le “comique de notre génération”. Il a également noté que les comédiens doivent plaisanter sur des sujets tabous en “franchissant la ligne de temps en temps”.

“C’était l’occasion de prendre quelqu’un, comme dans le cas de Dave, qui est, à tous points de vue, le comédien de notre génération, le comédien le plus populaire sur Netflix à coup sûr”, a déclaré Sarandos au New York Times. “Personne ne dirait que ce qu’il fait n’est pas réfléchi ou intelligent.‘Je ne suis pas d’accord avec lui.”

Combien Chappelle a-t-il gagné avec Netflix?

Chappelle aurait été payé 60 millions de dollars dans un accord qu’il a conclu avec Netflix en 2016 pour proposer trois offres spéciales pour le service de streaming. Il vit dans une ferme de 65 acres près de Yellow Springs, Ohio avec sa femme, Elaine, et leurs trois enfants.

