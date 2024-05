Pourquoi davantage d’entraîneurs de la MLS ne sont pas sur la sellette ; L’expertise aérienne de Benteke : points à retenir

De la préparation promotionnelle à la saison 2024 en passant par cette semaine de match la plus récente, la MLS a poussé un slogan plus que tout autre : « Vous n’avez jamais vu une MLS comme celle-ci. »

Cela pourrait être vrai, à moins que vous ne parliez de la liste des entraîneurs-chefs. Pour la première fois depuis 2018, aucune équipe de MLS n’a changé de manager au cours de ses 11 premiers matchs.

C’est tout un changement par rapport aux trois dernières années où 22 équipes de MLS ont changé d’entraîneur.

Beaucoup de ces 22 équipes donnent peut-être simplement du temps au nouveau venu, mais ne vous y trompez pas : cette saison, de nombreuses équipes ont été sous-performantes pour leurs entraîneurs relativement titulaires.

Certains, comme Nick Cushing du New York City FC et Josh Wolff de l’Austin FC, ont été retenus malgré quelques inquiétudes après que leurs équipes ont raté les séries éliminatoires de 2023. D’autres, comme Gary Smith du Nashville SC et Gonzalo Pineda d’Atlanta United, ont eu du mal à convaincre les prétendants éternels aux séries éliminatoires d’atteindre ce niveau.

Ce dernier duo ressentira sans doute une chaleur accrue après ce week-end. Nashville n’a réussi que cinq tirs et a placé deux de ces tentatives cadrées pour un putride 0,15 xG lors d’une défaite 1-0 à Charlotte. Le club possède désormais deux des quatre sorties xG les plus basses en un seul match en 2024.

« D’où j’étais assis, c’est un match nul-nul », a déclaré Smith par la suite. « Je viens de regarder les statistiques, de comparer les statistiques, un match très serré, peu d’occasions de toute façon et, vous savez, malheureusement, nous tombons encore du mauvais côté. »

À 250 milles au sud-ouest sur la I-85, Atlanta de Pineda est tombé face à DC United 3-2 et ce n’était pas si proche. Les buts du champion de la Coupe MLS 2018 provenaient d’un penalty en première mi-temps et d’un but contre son camp en seconde période. Atlanta est désormais 10e à l’Est, après une série de six matchs sans victoire, et ses supporters ont fait connaître leurs sentiments dans un stade Mercedes-Benz de plus en plus vide.

« C’est très pénible, honnêtement », a déclaré Pineda après le match. « J’ai l’impression que les joueurs mettent tout en œuvre et donnent tout ce qu’ils peuvent. »

L’attaquant vedette Giorgios Giakoumakis a été plus direct : « Pour être honnête, c’était embarrassant. »

Il est tentant de dire que Smith et Pineda seront sur la sellette compte tenu de tout cela, mais même si les fans peuvent être mécontents, rien n’indique que ce soit réellement le cas.

L’approche patiente des équipes intermédiaires avec les entraîneurs principaux ne se produit pas en vase clos. A une semaine de la fin, cette saison de Premier League est en passe d’avoir le moins de changements d’entraîneur de toute campagne en une décennie. Les équipes ont constaté qu’il n’est pas aussi facile de renverser la situation que de remplacer la voix sur la ligne de touche et que la patience peut souvent être plus frugale, voire fructueuse. Et en MLS, tout ce qu’un entraîneur doit vraiment faire pour apporter un semblant de succès à une saison, c’est de participer aux séries éliminatoires et de courir une fois que vous y êtes.

C’est une ligue de copie. Peut-être que les équipes laissent résolument les processus se dérouler avant de déterminer le sort d’un entraîneur. Peut-être que le tout-puissant dollar limite la liberté de certains dirigeants du football de procéder à une nouvelle nomination. Quelle que soit l’éventail des explications, cela a conduit à l’une des saisons les moins volatiles de mémoire récente – du moins pour l’instant.

Jeff Rueter

Plus du week-end MLS :

Air Bentéke

La principale raison de cette défaite à Atlanta mentionnée ci-dessus ? Ce serait Christian Benteke, qui a passé toute la nuit de samedi à affronter le pauvre défenseur d’Atlanta qui tentait de le déranger dans les airs en route vers un tour du chapeau sur trois têtes.

Avec l’absence des défenseurs centraux titulaires d’Atlanta, Stian Gregersen et Derrick Williams, Benteke s’est régalé encore plus que d’habitude. Il était trop pour le défenseur central Noah Cobb, 18 ans, et le vétéran Luis Abram.

« Nous avions un certain plan non seulement pour gagner la première tête parce que je pense que c’était vraiment difficile de gagner la première tête contre Benteke », a déclaré Pineda, « mais plutôt de mettre des gens autour de lui pour gagner les deuxièmes ballons. Honnêtement, je ne pense pas que nous ayons fait du bon travail là-dessus.

TRUC DU CHAPEAU DE CHRISTIAN BENTEKE ! 🎩 📺 #MLSSaisonPass: https://t.co/PJKVUpTtwr pic.twitter.com/9fAI7b7iJ8 – Ligue majeure de football (@MLS) 12 mai 2024

Benteke a remporté 10 duels aériens à Atlanta, et aucun joueur de DC United n’a réussi plus de passes que le gardien Alex Bono à Benteke, avec 11.

Ce jeu n’était pas une exception. Les prouesses aériennes de Benteke pourraient être la compétence la plus dominante de la MLS à l’heure actuelle. Benteke est premier de la MLS pour les sauts gagnés avec 134. Le deuxième est le défenseur central de Toronto Kevin Long avec 52. Le troisième est son coéquipier de DC Lucas Bartlett avec 41. Benteke a plus de duels aériens remportés par lui-même que 12 autres équipes de la MLS.

Cela confirme une tendance de 2023, lorsque l’attaquant belge menait la MLS dans les sauts remportés avec 241. La deuxième place, Sean Nealis, en avait 140. La troisième place, Andres Reyes, en avait 113.

Ce n’est pas seulement dominant, c’est historique. Aucun autre joueur qui a mené la MLS dans les duels aériens au cours des sept dernières années n’en a eu plus de 174 et nous nous arrêtons là parce que c’est jusqu’où il y a. FBRef suit les numéros de duel aérien.

Benteke a presque éclipsé cette référence en seulement 10 matches cette saison.

DC United a tiré le meilleur parti de son talent historique, tout comme Benteke lui-même. Le Belge est à égalité au premier rang du Soulier d’Or avec 11 buts en 10 matches et DCU fait partie des plus agréables surprises de la MLS cette année avec 17 points après 12 matches. C’était censé être une année de transition pour DC, qui a nommé Ally Mackay leur nouveau directeur général, Troy Lesesne entraîneur-chef et a transféré 16 joueurs de l’alignement de l’année dernière avant 2024.

Au milieu de tout ce changement, DC United a intelligemment dicté son style autour de la précieuse qualité de Benteke, à la fois sous Wayne Rooney en 2023 et Lesense en 2024. Les entraîneurs ont des idées très différentes sur les tactiques et les compétences qu’ils souhaitent autour de lui, mais tous deux ont peaufiné leur stratégie. système pour maximiser Benteke. Il n’y a aucun signe que cela change de sitôt.

Ayez une pensée pour les défenseurs centraux qui se bousculeront avec Benteke au cours des prochaines semaines, car non seulement c’est une tâche physique ardue, mais elle sera aussi certainement perdante.

Tom Bogert

Detroit City entame une conversation

Il y a un peu plus d’un an, Don Garber faisait part de ses inquiétudes quant au fonctionnement de l’US Open Cup.

« Ce ne sont pas des jeux pour lesquels nous voudrions que notre produit soit présenté à un large public », a déclaré Garber lors d’une réunion du conseil d’administration de US Soccer en mai dernier. « Donc, franchement, je ne suis pas du tout déçu que le public soit petit. »

Jeudi soir, la compétition a été exposée en direct à un public d’environ 1,4 million de personnes : notamment celle de Le spectacle de ce soir sur NBC.

« À toi, Houston! » Jon Glaser a tout mis en œuvre pour @DetroitCityFC sur Fallon hier soir. pic.twitter.com/wx1Zj8zu4G -Nolan Bianchi (@nolanbianchi) 10 mai 2024

Parmi les invités de cet épisode se trouvait Jon Glaser, un comédien connu pour ses rôles d’acteur dans « Parks & Recreation » et « Delocated ». Glaser s’est présenté avec un chapeau, une écharpe et une veste du Detroit City FC, du championnat USL, alors à un jour d’une victoire majeure de l’US Open Cup contre le champion en titre Houston Dynamo.

La jubilation de Glaser contrastait avec les commentaires de l’entraîneur de Houston Ben Olsen après ce match, interrogé sur la qualité du championnat USL (« est-ce vraiment une deuxième division », pour citer le libellé spécifique de la question).

« C’est une deuxième division », a déclaré Olsen. Le journaliste a commencé à poser une question sur « le niveau » avant qu’Olsen n’ajoute : « Oui, c’est une deuxième division. Ce n’est même pas proche.

La réaction s’est largement concentrée sur le ton dédaigneux de son « pas même proche », qui a précédé une explication plus approfondie selon laquelle même avec une formation en rotation, son Dynamo aurait dû être capable de gagner. Mercredi, Houston a chuté lors d’une longue fusillade qui a vu le gardien de la Coupe Andrew Tarbell effectuer quelques arrêts cruciaux avant de ne pas réussir lui-même à convertir la tentative décisive. Ce résultat suggère de fines marges.

Il convient de noter qu’il a généralement été difficile pour un champion de l’Open Cup de défendre son titre. Quatre des huit derniers vainqueurs n’ont pas réussi à dépasser les huitièmes de finale, y compris les trois plus récents. Aucune de ces équipes n’est même parvenue à se qualifier pour la demi-finale de l’année suivante.

Olsen a ensuite déclaré que le Dynamo pouvait désormais se concentrer entièrement sur la saison régulière et que son premier match de retour était encourageant pour ce qui pourrait l’attendre.

Houston a rendu visite au Sporting KC et a ouvert le score avec brio, avec Héctor Herrera commençant et terminant une routine de corner bien travaillée. Le Sporting a égalisé à la 61e minute, mais Ibrahim Aliyu a récupéré la victoire avec un tir bien placé en transition.

Le calendrier décongestionné pourrait aider Houston pour la saison restante de la MLS, mais le retour de Herrera pourrait avoir un impact plus important. L’international mexicain a raté les sept premiers matchs de la saison du Dynamo, mais samedi, il l’a vu jouer plus de 45 minutes pour la première fois cette année en championnat. S’il parvient à reproduire rapidement le genre de forme qui l’a placé dans le meilleur XI de l’année dernière, cela pourrait lui permettre de grimper rapidement au classement.

Préparez-vous à apprendre Skyline Chili, mon pote

Un fan du FC Cincinnati, fatigué du bilan sans victoire de son équipe à Columbus lors du Hell is Real Derby, a fait monter les enchères comme seul un vrai Cincinnatien peut le faire : en promettant de boire trois canettes de Skyline Chili.

Bro a supprimé le tweet mais Twitter s’en souvient toujours pic.twitter.com/mdgg4XkFtx – facture (@dolladollabill8) 12 mai 2024

Heureusement (?) pour ce type, les choses se sont bien passées pour le FC Cincy, qui a finalement marqué trois points à Columbus lors d’une victoire 2-1. Il a tenté de supprimer le tweet, mais Internet s’en souvient et attend des photos.

Au moins, il semble le prendre avec calme !

Mon estomac va me détester @fccincinnati – le tanneur Stubenrauch (@tjstubenrauch) 12 mai 2024

(Photos du haut : Getty Images)