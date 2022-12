Pourquoi davantage de travailleurs doivent avoir accès à l’épargne-retraite

Pour les personnes de couleur, la situation est encore plus grave, a-t-il noté. Seulement 36 % des ménages noirs âgés de 55 à 64 ans ont une épargne-retraite, et ce nombre descend à 30 % pour les ménages hispaniques. Ceux qui ont des économies ont souvent très peu d’argent de côté, selon Walsh.

Pourtant, de nombreux Américains n’ont aucune épargne ni aucun plan de retraite, et nombre de ces travailleurs approchent de la fin de leur carrière, a déclaré Walsh.

Le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, a rappelé comment son père, un ouvrier du bâtiment, a pris sa retraite avec une pension et une rente qui ont permis à sa mère de rester financièrement stable à sa mort.

Jeudi, des dirigeants de l’industrie privée et publique se sont réunis à Washington, DC, lors d’un événement organisé par l’Institut de recherche sur les avantages sociaux des employés pour identifier les moyens de mieux aider les travailleurs à éviter un manque à gagner.

Une grande partie du problème est liée à l’évolution du système de retraite. Les régimes de retraite qui garantissaient un flux de revenus post-carrière de la part des employeurs ont cédé la place à des régimes 401(k) et à d’autres comptes de retraite qui imposent aux travailleurs eux-mêmes la responsabilité d’épargner.

Le manque de couverture des régimes de retraite présente une opportunité pour le secteur financier et le gouvernement de travailler ensemble pour trouver des solutions, a déclaré Walsh.

Les employeurs qui n’offrent pas de régimes de retraite comprennent les petites entreprises comme les garderies, les salons de coiffure, les magasins d’automobiles et les restaurants qui “essayent juste de le faire fonctionner”, a noté Walsh.

Le programme, appelé CalSavers, a été ouvert en 2019 aux employeurs de cinq employés ou plus. Ceux qui se retirent sont tenus de commencer à proposer leur propre régime de retraite, conformément aux règles de la Californie.

Environ la moitié des 230 000 employeurs californiens qui ont été soumis au mandat jusqu’à présent ont opté pour le programme, tandis que l’autre moitié s’est inscrite pour une exemption parce qu’elle a choisi d’offrir un régime privé.

Avec d’autres États offrant des programmes similaires, notamment l’Oregon et l’Illinois, il y a 600 000 participants aux comptes de retraite de l’État, a-t-elle déclaré. Les mandats incitent également les employeurs à envisager d’offrir leurs propres régimes de retraite.

“Nous savons que nous avons un effet sur la formation de nouveaux plans, et c’est excitant car, selon toute mesure objective, les 401 (k) sont meilleurs que les Roth IRA”, a déclaré Selenski.

Cela est dû au fait que les plans 401 (k) ont des limites de cotisation annuelles plus élevées, et qu’ils ne restreignent pas la participation en fonction du revenu, ce qui permet aux épargnants de mettre plus d’argent de côté. Toutefois, les épargnants voudront peut-être examiner attentivement les avantages de l’épargne avant impôt par rapport à l’épargne après impôt lorsqu’ils versent leurs cotisations.