Pourquoi davantage de fournisseurs ontariens optent pour des services de garde à 10 $ par jour — et d’autres tiennent encore le coup

De plus en plus de fournisseurs optent pour le programme de garde d’enfants à 10 $ par jour à la suite d’une série d’ajustements et d’une prolongation du délai du gouvernement de l’Ontario – mais d’autres tiennent toujours, affirmant que le programme n’a pas de sens pour leurs entreprises.

Avec la nouvelle date limite du 1er novembre pour s’inscrire dans une semaine, la majorité des fournisseurs de services de garde agréés à Toronto se sont inscrits au programme, ce qui représente un pic d’intérêt notable par rapport à l’été.

En août, l’Ontario a prolongé de deux mois le délai initial pour présenter une demande et a apporté plusieurs ajustements à la façon dont les fournisseurs couvriraient les écarts de revenus lorsque les frais des parents seraient réduits. Le dernier ajustement est survenu la semaine dernière lorsque le ministère de l’Éducation a envoyé une note aux fournisseurs de services de garde agréés les informant que les changements annoncés plus tôt pour 2022 se poursuivront essentiellement en 2023 et donneront aux centres un remplacement dollar pour dollar pour les frais parentaux qui seront bientôt coupé en deux.

« Le gouvernement de l’Ontario protège le choix des parents. Nous continuons de travailler avec le gouvernement fédéral, les municipalités, ainsi que tous les opérateurs et associations de services de garde d’enfants pour fournir une aide financière aux parents de tout l’Ontario le plus rapidement possible », a déclaré un porte-parole du ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce. a déclaré lundi à CBC Toronto.

L’entente fédérale-provinciale de 13,2 milliards de dollars annoncée en mars dernier promettait aux parents ontariens un remboursement de 25 % de leurs frais de scolarité pour cette année, rétroactif au 1er avril, et une autre réduction de 25 % à compter de l’année prochaine. Il a pour objectif ultime des frais de 10 $ par jour d’ici 2025.

Les changements de financement du gouvernement aident, selon les fournisseurs

Kids Connect, une garderie agréée située juste au nord du quartier The Beach, dans l’est de Toronto, a choisi de participer au programme, mais affirme qu’il n’a pas été facile de faire ce choix.

La directrice exécutive du centre, Amanda Stanton, affirme que la décision n’a été prise qu’après les modifications de la politique.

“La première série de conditions et d’accords n’était pas aussi favorable”, a déclaré Stanton dans une interview.

“Ensuite, je me souviens qu’en septembre, nous avons reçu une autre communication. Des choses comme les impôts fonciers et d’autres éléments seraient couverts presque dollar pour dollar. Nous avons dit:” OK, ça marche pour nous. “”

Des enfants jouent à la garderie Kids Connect à Toronto. (Paul Borkwood/CBC)

Après que des préoccupations concernant le faible intérêt pour le programme ont émergé au cours de l’été, des changements récents semblent renverser la tendance dans la région du Grand Toronto.

À Toronto, le personnel de la ville affirme que 821 des 877 garderies répondantes ont opté pour le programme, officiellement appelé la petite enfance et la garde d’enfants à l’échelle du Canada. Les opt-in incluent 169 garderies à but lucratif. Cinquante-six fournisseurs ont informé la ville qu’ils se retirent. La ville de Toronto compte au total 1 042 garderies agréées.

Dans la région de York, il y a 558 fournisseurs agréés et 466 d’entre eux se sont inscrits. Trente et un ont choisi de se retirer.

Et dans la région de Peel, 134 des 194 fournisseurs agréés optent pour le programme, ce qui représente 87 % des places admissibles.

Inquiétudes concernant l’inflation

Stanton dit que l’accord n’est toujours pas parfait. Bien que les récents changements aient suffi à inciter de nombreux centres à adhérer, on craint que les termes de l’accord ne soient garantis que jusqu’en 2023 et que le financement ne soit pas lié au taux d’inflation.

“En ce moment, dans l’accord, ils n’indexent qu’à 2,75%. Nous voulons donc nous assurer que le nouvel accord parle de l’inflation et de la manière d’aider les centres avec ces coûts qui montent en flèche”, a déclaré Stanton.

Selon Statistique Canada, l’Indice des prix à la consommation a augmenté de 6,9 ​​% d’une année à l’autre en septembre.

Les fournisseurs qui se retirent du programme disent à CBC Toronto qu’il y a tout simplement trop d’incertitude financière.

Jennifer Brown possède et exploite La Petite École, une école maternelle de langue française dans le Bloor West Village de Toronto qui se retire. Elle dit que l’entente fédérale sur la garde d’enfants avec la province est de cinq ans, mais que le gouvernement de l’Ontario ne garantira les conditions que jusqu’en 2023.

“Ils ne nous offrent pas le même type de clarté et de prévisibilité. Ils ont maintenant un peu avancé et nous ont donné 14 mois de visibilité, mais après cela, nous n’avons aucune idée de la formule de financement”, a déclaré Brown dans un interview.

Jennifer Brown est propriétaire de La Petite École, une école maternelle de langue française dans le Bloor West Village de Toronto. (Soumis par La Petite École)

L’inflation et l’augmentation de 2,75 % que l’Ontario offre en matière de financement sont également une préoccupation pour Brown. En tant que petite entreprise indépendante, elle s’inquiète de ne pas pouvoir survivre avec des frais de scolarité plafonnés.

“S’inscrire donne l’impression que c’est notre choix. Ce n’est tout simplement pas possible. Ce ne serait pas une chose responsable à faire à ce stade”, a-t-elle déclaré.

Huma Esmail, qui possède et exploite trois écoles maternelles Montessori à Toronto, se retire du programme et affirme que la décision bénéficie du “plein soutien et du soutien” des parents.

Esmail craint que la conclusion de l’accord tel qu’il se présente actuellement ne limite le montant qu’elle pourrait dépenser en matériel d’apprentissage et combien elle pourrait payer le personnel, compromettant ainsi la qualité de la programmation pour laquelle les écoles sont connues.

Huma Esmail gère trois écoles maternelles Montessori à Toronto qui se retirent du plan de garde d’enfants abordables du gouvernement fédéral. (Envoyé par Huma Esmail)

“Il y a encore tellement d’inconnues sur les fonctions du programme de cinq ans et on nous demande de nous inscrire sans contrat à long terme en place”, a écrit Esmail en réponse aux questions de CBC Toronto.

“Les promesses faites aux parents pour une aide à la réduction des frais de garde [should] être versée directement aux familles plutôt que de devoir passer par un système administratif complexe canalisé par les garderies », a-t-elle ajouté.

L’Association ontarienne des garderies indépendantes dit qu’on leur demande de signer un contrat à durée indéterminée sans aucune garantie de financement au-delà de l’année prochaine, et les petites entreprises ne peuvent pas rester viables sans plus de clarté et de planification.