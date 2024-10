Pourquoi Danny Amendola a appelé Tom Brady lors de la soirée Disney sur « DWTS »

Danny Amendola n’a jamais eu l’occasion de célébrer ses victoires au Super Bowl avec un voyage à Disney World, mais il a finalement eu son moment magique dans « Danse avec les stars » hier soir.

Le double champion du Super Bowl et ancien Patriots de la Nouvelle-Angleterre le receveur large a dansé lors du cinquième tour de compétition de l’émission mardi soir.

Pour le spectacle de mardi, chaque star a exécuté des routines basées sur des films emblématiques de Disney.

Aux côtés de son partenaire professionnel Witney Carson, Amendola a dansé un jazz inspiré d’une scène de combat du film « Deadpool & Wolverine » de Marvel.

Amendola a déclaré que le thème de la soirée lui rappelait la tradition du Super Bowl de Disney dans la NFL.

« Une tradition Disney que j’aime, c’est d’entendre quelqu’un de l’équipe gagnante du Super Bowl dire : «Je vais à Disneyland» » Amendola a déclaré. » Un groupe de mes amis ont dû le dire – Deion Branch, Julian Edelman – mais je n’ai jamais pu le dire, parce que j’ai joué avec Tom Brady. «

Sur quelle chanson Danny Amendola a-t-il dansé dans « DWTS » hier soir ?

Danny Amendola et son partenaire Witney Carson ont dansé un jazz sur « Bye Bye Bye » de NSYNC du film « Deadpool & Wolverine » dans « Dancing with the Stars » hier soir.

« ‘Deadpool’ est juste plein d’action, plein de scènes de combat. C’est hilarant », a déclaré Amendola. « Un de mes films préférés de tous les temps. »

Bien qu’Amendola n’ait jamais eu son moment Disney au Super Bowl, il a adopté le thème de « Danse avec les stars ».

« Ce soir, je vais à la soirée Disney », a déclaré Amendola.

Comment Danny Amendola s’est-il comporté dans l’équipe de danse sur « DWTS » ?

Hier soir, les huit stars restantes ont également exécuté des danses d’équipe. Ils ont été répartis en deux équipes de quatre étoiles chacune.

Danny Amendola faisait partie de l’équipe Roar avec Dwight Howard, Stephen Nedoroscik et Phaedra Parks.

L’équipe Roar a dansé sur « I Just Can’t Wait to Be King » du « Le Roi Lion ».

L’équipe a marqué 24/30, les trois juges – Carrie Ann Inaba, Derek Hough et Bruno Tonioli – leur donnant une note de huit sur dix. Les scores des équipes ont été combinés avec le score de chaque étoile individuelle.

Comment Danny Amendola a-t-il marqué sur ‘DWTS’ hier soir ?

Danny Amendola a obtenu une note de 27/30 pour son jazz sur « Danse avec les stars » hier soir.

Les trois juges – Carrie Ann Inaba, Derek Hough et Bruno Tonioli – lui ont donné neuf sur dix.

Combiné avec le score de danse d’équipe, le score total d’Amendola pour la soirée Disney était de 51/60.

Il est arrivé quatrième ce soir-là, à égalité avec Jenn Tran.

Qui a été éliminé dans « DWTS » hier soir ?

Dans l’épisode de « Danse avec les stars » d’hier soir, la star de télé-réalité Phaedra Parks a été éliminée de la compétition.

L’élimination a été décidée par une combinaison des scores des juges ainsi que du vote des téléspectateurs.

Il reste sept équipes en lice.

Comment diffuser « DWTS » ou le regarder en direct

« Danse avec les stars » est diffusé le mardi soir en direct sur ABC et Disney+. Il est également disponible en streaming le lendemain sur Hulu.

Le prochain épisode sera diffusé le mardi 29 octobre à 20 h HNE.