DANIELLE Colby est une « amatrice et collectionneuse de tout ce qui est vintage » qui avait fait partie de l’émission History Channel American Pickers.

L’émission d’exploration de réalité populaire est diffusée depuis 2010.

Qu’est-ce que American Pickers?

Cueilleurs américains suit Mike Wolfe et Frank Fritz alors qu’ils «parcourent le pays à la recherche de joyaux cachés dans les dépotoirs, les sous-sols, les garages et les granges», selon le site Web de l’émission.

Ils rencontrent également des «personnages décalés» et entendent des «histoires incroyables» en cours de route.

«Des cueilleurs comme Mike Wolfe et Frank Fritz ont pour mission de recycler l’Amérique, même si cela signifie plonger dans d’innombrables tas de déchets crasseux ou se faire chasser des terres d’un propriétaire armé d’une arme à feu», lit-on dans la description.

«Sur les routes secondaires d’un océan à l’autre, les deux hommes gagnent leur vie en redonnant à des reliques oubliées leur ancienne gloire, transformant les déchets d’une personne en trésor d’un autre.

Le casting de l’émission comprend Wolfe, Fritz et Colby, selon le site Web de l’émission.

Colby est décrite sur son site Web comme «une amatrice et une collectionneuse de tout ce qui est vintage».

« Vous pouvez trouver Danielle supervisant les magasins d’antiquités dans l’Iowa et Nashville, à la recherche de nouveaux choix passionnants et, comme toujours, à garder Mike et Frank en ligne! »

American Pickers est diffusé sur History Channel.

Pourquoi Danielle Colby a-t-elle quitté American Pickers?

Colby, le responsable de la boutique sur American Pickers, est toujours répertorié en tant que membre de la distribution sur le site Web de l’émission.

Cependant, des points de vente tels que Distraire et TVOvermind ont émis l’hypothèse qu’elle et le spectacle se sont séparés.

Elle a dit lors d’un entretien en 2012 que «on ne sait jamais ce qui se passera dans le futur».

«Je doute fortement que l’archéologie antique soit le dernier travail que j’aurai de ma vie, bien que ce soit certainement le travail le plus cool que j’ai eu à ce jour.

« Tout dépend du moment où mon temps là-bas a suivi son cours. J’ai une obligation envers Mike qui m’a mis dans la position dans laquelle je suis en ce moment, et je respecterai cela jusqu’à la fin.

« Mon plan est juste de rester dans les parages et de voir ce qui se passe. Mais j’ai un contrat, et je vais bien sûr honorer ce contrat. Je suppose que c’est une façon sucrée de dire que j’aimerais une spin-off. »

Certains ont spéculé récemment que Colby, qui a 44 ans, obtiendrait sa propre série.

Que fait Danielle Colby maintenant?

On pense que Colby, originaire de l’Iowa, vit à Porto Rico.

Elle aide à la reconstruction de l’île tout en consacrant une grande partie de son temps aux orphelinats et aux refuges pour animaux, selon le Chaîne historique.