Pourquoi CVS, Walgreens et Rite Aid ferment des milliers de magasins

New York

CNN

—



Pendant des décennies, les chaînes de pharmacies ont saturé les villes, banlieues et petites villes américaines de nouveaux magasins.

Aujourd’hui, ils ferment des milliers de magasins, laissant un vide dans les communautés en matière de médicaments et de produits de première nécessité. Les chercheurs découvrent que les fermetures de pharmacies entraînent des risques pour la santé tels que les personnes âgées ne prennent pas leurs médicaments.

Rite Aid, la troisième plus grande chaîne de pharmacies autonome, a déposé son bilan dimanche et sera aurait fermer environ 400 à 500 de ses quelque 2 200 magasins.

Angus Mordant/Bloomberg/Getty Images Rite Aid a déposé son bilan dimanche et fermera probablement des centaines de magasins.

Rite Aid a été détruite par la concurrence de ses rivaux plus importants, son endettement de 3,3 milliards de dollars et des batailles juridiques coûteuses pour son rôle présumé dans l’alimentation de la crise des opioïdes.

Cela vient au milieu débrayages des pharmaciens et techniciens de Walgreens à travers le pays et dans les magasins CVS de Kansas City à cause de magasins à bas salaires et en sous-effectif.

La faillite de Rite Aid reflète les difficultés à long terme du secteur des pharmacies de détail.

La majorité des ventes des pharmacies proviennent de l’exécution d’ordonnances. Mais leurs bénéfices sur ce segment ont diminué ces dernières années en raison de la baisse des taux de remboursement des médicaments sur ordonnance.

Le devant des pharmacies, où l’on vend des collations et des produits ménagers, est également confronté à des pressions.

CVS, Walgreens et Rite Aid suppriment certains sites car ils font face à une concurrence croissante pour ces articles d’Amazon, des magasins à grande surface avec des pharmacies comme Walmart et de Dollar General dans les zones rurales.

Justin Sullivan/Getty Images Walgreens et d’autres pharmacies ont fermé des milliers de magasins ces dernières années.

Bien que les pharmacies aient bénéficié pendant la pandémie du fait que les gens se faisaient vacciner contre le Covid-19, moins de consommateurs se sont rendus dans les magasins pour faire leurs achats et les volumes de prescriptions ont chuté parce que les gens subissaient moins de procédures électives.

« La pandémie n’a pas été une période forte pour les pharmacies », a déclaré David Silverman, directeur principal de Fitch Ratings.

Le vol est devenu un problème pour les pharmacies dans certains endroits, et certains magasins ont eu recours à la mise sous clé des produits pour empêcher le vol. Mais cela a rendu l’expérience client pire.

« Le vol semble toucher davantage les détaillants de médicaments que les autres catégories », a déclaré Silverman.

Ces dernières années, les pharmacies tentent de se tourner vers le secteur des soins de santé, plus lucratif, et de devenir des prestataires de soins primaires. CVS a acquis l’assureur maladie Aetna et Walgreens a pris une participation majoritaire dans le réseau de soins primaires VillageMD.

Mais cette stratégie nécessite moins de magasins de détail physiques.

Les chaînes de pharmacies de détail se sont développées de manière excessive dans le passé, supplantant ainsi souvent les pharmacies locales.

Le nombre de pharmacies indépendantes a diminué de près de 50 % entre 1980 et 2022, selon McKinsey.

Rite Aid, CVS et Walgreens ferment également des magasins depuis des années.

CVS, la plus grande chaîne américaine, a fermé 244 magasins entre 2018 et 2020. En 2021, elle a annoncé son intention de fermer 900 magasins d’ici 2024.

Walgreens a annoncé en 2019 qu’elle fermerait 200 magasins et a annoncé en juin une fermeture supplémentaire. 150 magasin fermetures.

La perte d’une pharmacie de détail peut laisser un vide, notamment pour les ménages à faible revenu.

Environ une pharmacie sur huit a fermé ses portes entre 2009 et 2015, ce qui a touché de manière disproportionnée les pharmacies indépendantes et les quartiers défavorisés, selon une étude. étude publié dans le Journal de l’American Medical Association.

L’étude a révélé que les pharmacies les plus à risque de fermeture sont celles qui disposent d’une large clientèle d’assurance publique, qui ont des taux de remboursement inférieurs à ceux des régimes privés, ainsi que les pharmacies indépendantes.