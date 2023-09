Pourquoi Crystal Palace a signé Dean Henderson

L’arrivée de Dean Henderson à Crystal Palace pourrait provoquer une certaine confusion dans le contexte d’un été extrêmement discret du club, au cours duquel ils n’avaient recruté que deux joueurs auparavant, et étant donné que leurs besoins les plus urgents semblent se situer à l’autre bout du terrain. .

Lorsque l’on prend en compte le budget relativement restreint de Palace, il est, à première vue, encore plus déroutant qu’ils aient décidé de dépenser jusqu’à 20 millions de livres sterling (25,5 millions de dollars) – un montant initial de 15 millions de livres sterling avec 5 millions de livres sterling supplémentaires potentiels. – pour faire venir un gardien de Manchester United. Henderson était payé plus de 100 000 £ par semaine à Old Trafford et deviendra l’un des salariés les plus riches de son nouveau club.

Jusqu’à présent, la seule redevance dont Palace s’était départi cet été concernait l’attaquant brésilien de 19 ans Matheus Franca de Flamengo. Jefferson Lerma, leur autre ajout en équipe première, est arrivé avec un transfert gratuit après avoir quitté Bournemouth, son compatriote de Premier League, à la fin de son contrat.

Palace a besoin de renforts offensifs – un ailier et un attaquant dans un monde idéal. Un gardien de but n’aurait probablement pas pris en compte sa réflexion à un niveau élevé en entrant dans la fenêtre de cet été.

Mais dans une certaine mesure, on leur a forcé la main.

Vicente Guaita, qui a passé près de quatre ans comme premier choix incontesté de Palace dans les buts, a rendu les choses gênantes. Le joueur de 36 ans a perdu sa place dans l’équipe en raison d’une blessure vers la fin de la saison dernière, Sam Johnstone impressionnant en son absence. Le manager Roy Hodgson a révélé que l’Espagnol « refusait de jouer » depuis le retour de l’équipe pour la pré-saison, ajoutant que Guaita était « désenchanté par le club et a déclaré qu’il aimerait passer à autre chose ».



Guaita est un habitué depuis qu’il a rejoint Getafe en 2018 (Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)

Si Guaita n’avait pas pris des mesures aussi drastiques, Palace aurait peut-être considéré Henderson comme un luxe, les fonds impliqués étant détournés ailleurs.

Au lieu de cela, l’arrivée de Henderson imite presque celle de Johnstone l’année dernière : l’intérêt de Palace est opportuniste mais logique et sensé, avec l’avenir à l’esprit autant que le présent.

Johnstone, recruté gratuitement l’été dernier après une impasse contractuelle à West Bromwich Albion, n’était pas quelqu’un que Palace avait suivi pendant une période considérable. Guaita et Jack Butland étaient en place à Selhurst Park et chacun avait joué et impressionné sous la direction de Patrick Vieira, alors manager, lors de la campagne 2021-22. Pourtant, lorsque Johnstone est devenu disponible gratuitement, ils ont décidé que l’opportunité de recruter un gardien de grande qualité qui avait fait partie de l’équipe d’Angleterre pour le Championnat d’Europe il y a deux ans était trop belle pour la manquer.

Le joueur de 30 ans est entré en compétition pour Guaita – Butland s’est cassé un doigt en pré-saison, puis une fois en forme, il a été prêté à Manchester United en janvier – et a dû attendre son heure, le malheur lui arrivant alors que les blessures le frappaient, mais s’est finalement vu accorder des minutes entre les poteaux alors que la saison touchait à sa fin. Il a été excellent alors qu’une équipe de Palace auparavant en difficulté s’est améliorée sous la direction de Hodgson et a négocié en toute sécurité le passage à une arrivée au milieu de la table.



Johnstone en action lors de la victoire de la Coupe Carabao contre Plymouth mardi (Dan Mullan/Getty Images)

Henderson, une recrue tout aussi opportuniste, devra peut-être également faire preuve de patience.

Hodgson est fidèle à ses gardiens et Johnstone, rappelé dans l’équipe d’Angleterre pour les deux éliminatoires de l’Euro 2024 en juin et retenu dans le groupe de Gareth Southgate pour les prochains matches contre l’Ukraine et l’Écosse, n’a rien fait pour justifier son remplacement. Mais les récentes blessures du titulaire de Selhurst Park – il a souffert de problèmes à la cuisse, au dos et au mollet la saison dernière – pourraient signifier qu’une ouverture se présentera le plus tôt possible.

Henderson n’a que 26 ans, ses meilleures années devraient donc être devant lui. Étant donné qu’il a une sélection senior en Angleterre au milieu d’une forte concurrence et qu’il a fait partie de plusieurs équipes sous Southgate au cours des quatre dernières années, les frais peuvent être considérés comme une bonne affaire pour le club. Ce n’était pas une signature faite sur un coup de tête – Palace a recruté un pedigree.

Alors que Johnstone était peut-être une exception dans sa stratégie de recrutement en termes de valeur de revente potentielle, Henderson s’y intègre parfaitement. C’est également ainsi qu’ils lui ont vendu cette décision : jouer pour Palace et impressionner pendant quelques années et, si une équipe plus élevée dans la hiérarchie du football se présente alors, il peut repartir avec sa bénédiction.

Les frais, dans cette situation, représenteraient inévitablement un profit important. Rincez et répétez l’opération pour tout jeune joueur qu’ils signent.

À court et moyen terme, Henderson les améliorera également.

Alors que Sheffield United remportait la promotion du championnat en 2018-19, Henderson, prêté à Old Trafford, a gardé 21 feuilles blanches et a été nommé jeune joueur de l’année. Il a continué à exceller lors de la deuxième saison de cet accord de prêt, commençant chaque match de championnat à l’exception des deux contre son club parent, alors que l’équipe de Chris Wilder a terminé neuvième lors de sa première campagne dans l’élite.



Henderson a excellé pendant deux ans en prêt à Sheffield United (Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Bien qu’il ait raté la seconde moitié de la dernière saison de Premier League en prêt au promu Nottingham Forest en raison d’une blessure à la cuisse, il s’est illustré lors de ses 18 matches de championnat, gardant six cages inviolées. Forest a fini par encaisser 68 buts, un chiffre dans la même fourchette que les équipes reléguées de Leicester City (68), Southampton (73) et Leeds (78). Dans ce contexte, Henderson a gardé ses cages inviolées lors d’un tiers de ses apparitions – un taux de cages inviolées de 33 pour cent, amélioré par seulement cinq gardiens de but de la division – était impressionnant.

Il a été salué non seulement pour ses capacités mais aussi pour sa personnalité.

«C’est un bon professionnel et il s’en soucie vraiment», a déclaré le directeur forestier Steve Cooper l’année dernière. « Il a une mentalité fantastique pour gagner. » La résilience est une autre qualité qu’il possède et c’est quelqu’un qui fait tapis plutôt que de faire les choses dans la demi-mesure.

Darren Ward, qui a travaillé avec Henderson lorsqu’il était entraîneur des gardiens de Sheffield United, a fait référence à sa confiance. « Il se met simplement sur un piédestal et met les gens au défi de l’en faire tomber. Il veut montrer aux gens à quel point il peut être bon », a déclaré Ward. L’Athlétisme l’année dernière. Henderson est ambitieux et aspire à devenir le numéro 1 de l’Angleterre, mais il se soucie de la progression de l’équipe dont il fait partie ainsi que de son développement personnel.

À Manchester United, lorsqu’il a disputé une série de matchs début 2021 en raison d’une blessure de David de Gea, il a fait autorité et a encouragé ses collègues à jouer une ligne défensive plus élevée, tout en étant désireux de sortir de sa ligne et de commander sa zone.

Il n’est pas l’article fini.

La saison dernière, aussi impressionnant soit-il, il a eu du mal à repousser les tirs à distance. Il a concédé 12 buts depuis l’extérieur de la surface de réparation sur un total de buts cadrés attendus de 6,3 – une sous-performance de 5,7 – ce qui suggère que c’est quelque chose qui nécessite du travail. Ce chiffre était cependant aberrant par rapport au reste de sa carrière.

Cela a le potentiel d’être une autre signature astucieuse pour Palace. C’est un accord qui devrait bien fonctionner pour toutes les parties et, à moins que Johnstone ne parte avant la fermeture de la fenêtre de transfert, il leur laisse deux excellents gardiens, Remi Matthews comme troisième choix et deux jeunes, Joe Whitworth et Owen Goodman (maintenant en prêt). à Colchester United en League Two), comme perspectives à long terme.

La compétition sera saine et, s’il s’établit dans l’équipe de Palace et impressionne, c’est l’occasion pour Henderson de suivre Johnstone dans son retour dans la configuration anglaise.

Il a une grande confiance en lui. Il considérera cela comme une excellente plateforme sur laquelle exceller.

(Photo du haut : Micah Crook/PPAUK)