Pourquoi Cristiano Ronaldo n’a pas été titulaire pour le Portugal à la Coupe du monde

Cristiano Ronaldo est largement considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps.

Et pourtant, lors des deux derniers matches de la Coupe du monde du Portugal, il n’a pas été en mesure de se tailler une place dans la formation de départ.

L’attaquant a eu des problèmes similaires à ceux de Manchester United cette saison – culminant avec sa sortie d’Old Trafford en novembre. Cela signifie que Ronaldo est à la recherche d’un nouveau club, et compte tenu de la façon dont il a réagi dans le passé, il est probable que ce soit un endroit où il puisse garantir une place de titulaire.

Mais pourquoi Ronaldo ne part-il pas pour le Portugal ?

Comme QuatreQuatreDeux a rapporté la semaine dernière: “Ronaldo a été abandonné pour le match des 16 derniers de la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et la Suisse après que Santos a admis qu’il n’était pas satisfait de la réaction de l’attaquant après avoir été remplacé lors d’une défaite en phase de groupes contre la Corée du Sud.

“La Fédération portugaise de football a ensuite démenti publiquement des informations affirmant que le joueur de 37 ans avait menacé de quitter l’équipe nationale après avoir perdu sa place de titulaire.”

C’est aussi le cas qu’à 37 ans, Ronaldo n’est plus aussi mobile qu’il l’était autrefois, et il est difficile pour les équipes de jouer avec une pression élevée alors qu’il mène la ligne pour elles – il a tendance à avoir besoin de périodes de récupération plus longues entre les attaques. C’était une grande partie de son absence des formations de Manchester United sous Erik ten Hag.

Le remplacer par des attaquants plus jeunes peut signifier échanger de l’expérience et de la finition, mais cela signifie que toute l’équipe peut jouer avec un rythme plus élevé qu’avec lui sur le terrain.

Cela n’a pas aidé son cas que le Portugal ait remporté ce match contre la Suisse de manière époustouflante – se promenant vers une victoire 6-1, dans laquelle le remplaçant de Ronaldo, Goncalo Ramos, a réussi un triplé. Lorsque CR7 lui-même est finalement arrivé sur le terrain, il n’a pas été en mesure d’ajouter son propre nom à la feuille de match.

Le quart de finale contre le Maroc ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu alors qu’il était assis dans la pirogue : il est arrivé aux alentours de la 50e minute, avec le Portugal mené 1-0.