Pourquoi Cristiano Ronaldo devrait quitter Manchester United et aller au Real Madrid (encore)

Ce que vous vous apprêtez à lire n’est que pure spéculation. C’est un exercice dans quoi force arriver, en essayant de trouver une logique dans un jeu (le football) qui a peu et un rite de passage estival (le marché des transferts) qui en a souvent encore moins. Avec l’avenir de Cristiano Ronaldo apparemment en suspens avec peu d’options, cela pourrait conduire à un retour mémorable pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire du jeu.

L’année dernière, l’été de Ronaldo s’est terminé avec son agent, Jorge Mendes, lors d’une tournée virtuelle de clubs européens pour voir s’il y avait un accord à conclure. Du Paris Saint-Germain à Manchester City et, finalement, son retour à Old Trafford, où il a signé à Manchester United dans les dernières heures du mercato.

Au fur et à mesure des préparatifs, c’était sous-optimal pour toutes les personnes concernées. Son ancien club, la Juventus, faisait face à un été d’incertitude budgétaire et sportive. United, et le manager de l’époque, Ole Gunnar Solskjaer, ont élaboré un plan pour jouer d’une certaine manière, y travaillant tout l’été, pour le déchirer lorsque Ronaldo a atterri parce que, surtout à ce stade de sa carrière, il ne ressemble à personne d’autre qui joue le jeu. Les deux clubs ont enduré des saisons décevantes et même si l’incertitude de l’été précédent n’était pas la seule raison – loin de là – cela n’a certainement pas aidé.

United a maintenant un nouveau manager, Erik ten Hag, et ils partent en tournée en Australie pour maîtriser son style de jeu, tandis que Ronaldo reste au Portugal, s’occupant d’une affaire personnelle. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu’une fois de plus, nous sommes en territoire sous-optimal.

Ten Hag a vraisemblablement été embauché sur la base du football qu’il a joué avec l’Ajax, un 4-3-3 proactif et rapide basé sur le pressing et la possession. Stylistiquement, pour United, cela représente un virage à 180 degrés par rapport à ce qu’ils ont joué la plupart de la saison dernière. Ten Hag lui-même a dit qu’il faudrait un certain temps pour arriver là où il voulait qu’ils soient.

En surface, Ronaldo correspond à cette approche à peu près aussi bien que Kylie Jenner s’intègre dans un octogone UFC. Avec une tonne de patience, de préparation et de prière, il force juste travailler, mais de ces 3 P, vous n’obtiendrez de manière réaliste que le dernier. Ten Hag a répondu à des questions à ce sujet tout l’été – généralement avec tout l’enthousiasme d’un homme qui se rend chez le proctologue – et a dit ce que vous attendez de lui : que Ronaldo est un “top player”, que “top joueurs” peuvent “contribuer” et qu’il est “capable” de s’intégrer dans son système. Qu’est-ce qu’il est censé dire d’autre ?

La réalité est qu’à moins d’expériences brèves et rapidement abandonnées sous Maurizio Sarri et Andrea Pirlo à la Juventus, et sous le patron par intérim Ralf Rangnick à United, Ronaldo n’a pas joué pour une équipe qui joue comme Ten Hag est supposé jouer depuis de nombreuses années. Les données de StatsBomb suggèrent que Ronaldo s’est classé dernier ou avant-dernier dans toutes les mesures de pression ou de contre-pression possibles la saison dernière, parmi les attaquants et les ailiers de Premier League qui ont joué au moins 1 800 minutes. En fait, y compris son passage à la Juventus et au Real Madrid, c’est là qu’il s’est classé à chaque saison depuis 2015-16, lorsque cet ensemble de données commence.

Soyons clairs. Ce n’est pas parce qu’il est inapte ou paresseux ; ce n’est tout simplement pas ce qu’on lui a demandé de faire pendant la majeure partie de sa carrière. La plupart des entraîneurs avec lesquels Ronaldo a travaillé ont pensé qu’il valait mieux le laisser faire son propre truc à l’avant (c’est-à-dire “marquer des quantités industrielles de buts”) et construire l’équipe autour de lui. Peut-il se réinventer à 37 ans ? Bien sûr, des choses plus étranges se sont produites, mais vous ne parieriez pas dessus. Pas dans une année de Coupe du monde. Non sans une pré-saison complète et ininterrompue. Pas dans une équipe qui se reconstruit à partir de zéro.

Le retour de Ronaldo à Man United s’est bien passé, mais le club et le joueur ont besoin d’une séparation pour continuer à poursuivre leurs objectifs respectifs. Bryn Lennon/Getty Images

C’est pourquoi les tambours ont battu tout l’été suggérant un éloignement de Manchester United, bien qu’il y ait deux obstacles fondamentaux ici.

L’un est l’argent. C’est serré (presque) partout, et même avec la réduction de 25 % des salaires qui s’est automatiquement déclenchée lorsque United n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions l’année dernière, et même avec la possibilité pour United de le laisser déménager gratuitement, son salaire annuel resterait dans la fourchette de 25 millions de dollars, ce qui signifie simplement qu’il serait hors de portée pour la plupart. Pourtant, avec un peu de morsure de balle, cela peut être surmonté.

L’autre est plus dur. La plupart des grands clubs ont, faute d’un meilleur mot, des gestionnaires “système” à la barre et la plupart emploient bon nombre des concepts que Ten Hag veut employer, de Pep Guardiola à Manchester City à Julian Nagelsmann au Bayern Munich et Jurgen Klopp à Liverpool. Ce sont des gars avec une vision à long terme qui s’en tiennent à ce qui les a amenés là : ils ne vont pas démonter leur configuration et passer à un système qui tire le meilleur parti de Ronaldo.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l'écrivain senior ESPN FC Gabriele Marcotti.

Il y a en fait très peu de lieux de débarquement potentiels, des clubs qui emploient des managers plus pragmatiques et pourraient, à la longue, avoir les moyens de se le permettre. Le PSG, avec Christophe Galtier nouvellement installé comme entraîneur et Luis Campos comme directeur sportif, aurait pu en être un, mais pas avec Kylian Mbappe restant aux côtés de Neymar et Lionel Messi. Ronaldo a été lié à l’Atletico Madrid, peut-être à cause des liens de Mendes avec le club, mais ils ont déjà beaucoup d’options (Alvaro Morata, Antoine Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha) dans le département des attaquants et en tout cas, le mariage de Ronaldo et Diego “Cholo” Simeone semblent exagérés.

Alors pourquoi ne pas aller jusqu’au bout du processus d’élimination et suggérer… un retour au Real Madrid ?

Ronaldo obtiendrait le football de la Ligue des champions et donc une scène encore plus grande. Il a passé une décennie au club et était très ouvert à les rejoindre l’été dernier. Il y a une véritable affection entre lui et l’entraîneur Carlo Ancelotti, et Ancelotti lui-même est un pragmatique qui n’est lié à aucun système. Ce n’est pas l’ajustement tactique idéal, mais s’il y a un gars qui peut le faire fonctionner, c’est Ancelotti. Et, bien sûr, entre le club qui a raté Mbappe le mois dernier et le départ de Gareth Bale, il y a de l’argent disponible. La relation de Ronaldo avec le président du club, Florentino Perez, a connu des hauts et des bas au fil des ans, mais Florentino n’est pas le genre de gars qui a de la rancune (il suffit de demander à Ancelotti).

Rob Dawson dit qu'Erik ten Hag voit un avenir possible au-delà de la saison prochaine pour Cristiano Ronaldo à Manchester United.

Ronaldo pourrait ne pas commencer chaque match, mais avec une Coupe du monde en novembre à venir (et les retombées après la Coupe du monde), cela pourrait très bien lui convenir. Karim Benzema devra peut-être ajuster un peu son jeu, plongeant plus profondément lorsque Ronaldo entre, mais si la saison dernière se passe, ce n’est certainement pas un problème pour lui. (De plus, c’est ce qu’il a fait pendant des années en jouant Robin à son Batman quand ils étaient coéquipiers.)

Ces jours-ci, Ronaldo est à son meilleur départ large avec un attaquant central assidu au milieu. Les sauvegardes de Benzema – Mariano Diaz et Borja Mayoral, en supposant que ce dernier reste – n’ont rien d’extraordinaire et ne peuvent évidemment pas faire grand-chose de ce que fait Benzema, mais à la rigueur, ils peuvent offrir le travail de grognement afin de laisser Ronaldo faire son truc.

Vinicius devra peut-être changer de flanc, mais à son âge, ce n’est pas une grosse demande. Cela enlèverait aux minutes destinées au trio de Rodrygo, Eden Hazard et Marco Asensio, mais ce n’est pas grave et ce serait arrivé de toute façon si Mbappe avait signé. De plus, Rodrygo n’a que 22 ans, la forme physique de Hazard est un doute perpétuel, et Asensio, qui a encore un an sur l’affaire (et drôle comment ces choses fonctionnent, est également représenté par Mendes), pourrait être en mouvement de toute façon.

C’est juste un scénario, quelque chose qui serait amusant à voir en tant que fan. Si cela se produit, attendez-vous à ce qu’il vienne à la toute fin de la fenêtre. Si United commence bien sous Ten Hag (ou s’ils sont terribles), si Ronaldo prend une réduction de salaire et accepte un contrat à court terme… pourquoi pas ?