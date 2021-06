Pourquoi créé plus vite que le VIH, remède contre le cancer

Des vaccins efficaces contre le COVID-19 ont été développés en moins d’un an. Mais un demi-siècle après que le pays a déclaré la guerre au cancer, et 40 ans après le premier cas signalé de VIH/SIDA, il ne reste aucun moyen de prévenir l’une ou l’autre maladie, ou bien d’autres encore.

Pourquoi? Biologie et timing, disent les scientifiques.

Comment a-t-il été possible de développer des vaccins efficaces contre le COVID-19 en moins d’un an alors qu’après des décennies d’essais, il ne reste aucun moyen de prévenir le cancer ou le VIH/SIDA et de nombreuses autres maladies mortelles ?

COVID-19 et le virus qui le provoque étaient simplement des cibles plus faciles, selon un certain nombre d’experts, et sont arrivés à un moment où les scientifiques étaient bien préparés à réagir.

« COVID-19 peut conduire à une maladie très, très grave et peut se propager rapidement et donc provoquer une pandémie mondiale – mais en termes de système immunitaire, c’est en fait un peu mauviette », a déclaré le Dr Dan Barouch, qui a aidé à développer Johnson & Johnson’s Vaccin COVID-19 de son laboratoire à l’Université Harvard.

Le système immunitaire humain peut facilement éliminer le COVID-19, alors qu’aucune des 38 millions de personnes infectées par le VIH sur quatre décennies ne s’est jamais complètement débarrassée de ce virus par elle-même, a déclaré Barouch, qui travaille sur un vaccin contre le VIH depuis plus de 16 ans.

« Ce virus a développé ses propres astuces pour échapper au système immunitaire afin que le corps humain normal ne puisse pas l’éliminer, et cela rend également le développement de vaccins très, très difficile », a-t-il déclaré à propos du VIH. « Ce sont des différences scientifiques fondamentales. »

Le SRAS-CoV-2, qui cause le COVID-19, est un virus assez standard composé d’un seul brin de code génétique et parsemé à l’extérieur de la protéine de pointe qui donne à la famille de virus des coronavirus son profil couronné distinctif.

Le virus du VIH, en revanche, a une surface plus lisse, a déclaré le Dr Roger Shapiro, clinicien en maladies infectieuses à la Harvard TH Chan School of Public Health.

« À la surface du VIH, c’est beaucoup plus stérile », a-t-il déclaré, ce qui signifie qu’il a moins de cibles pour les développeurs de vaccins à viser.

Et les cibles du VIH sont cachées du système immunitaire, a déclaré Shapiro.

Alors que COVID- s’attaque à certaines cellules qui tapissent les poumons, entre autres, le VIH attaque le système immunitaire lui-même, a-t-il déclaré. « Les cellules mêmes qui sont censées nous protéger sont celles ciblées par le VIH.

De plus, le VIH mute beaucoup plus rapidement.

« La variation dont nous parlons dans COVID n’est rien comparée à la variation que nous voyons avec le VIH », a déclaré Shapiro. Imaginez toutes les variantes qui inquiètent les gens avec COVID-19 et plus encore chez une seule personne.

Ainsi, contrairement à la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2, le VIH n’a pas de cible évidente pour un vaccin, a-t-il déclaré. Et les cibles qu’il a changent rapidement et sont cachées du système immunitaire.

Pourtant, malgré l’efficacité des vaccins COVID-19, le monde ne sera probablement jamais en mesure d’éliminer le virus SARS-CoV-2 de la même manière qu’il a éliminé la variole et a contenu la rougeole, a déclaré Shapiro.

Une fois qu’une personne est infectée ou vaccinée contre la rougeole ou la variole, elle est protégée à vie. Mais il est peu probable que cela se produise avec des virus comme le SRAS-CoV-2, qui est de la même famille que plusieurs virus du rhume que les gens peuvent attraper encore et encore.

Dans le cas du cancer également, l’un des principaux défis a été de savoir quoi cibler.

« La protéine de pointe, pour la plupart, sera la même pour chaque patient. Pour le cancer, nous savons maintenant que le cancer de chacun est très très différent », a déclaré David Braun, spécialiste du cancer du rein au Dana-Farber Cancer. Institut à Boston.

Le cancer est composé de cellules presque identiques aux cellules du corps. C’est pourquoi la chimiothérapie peut être si dévastatrice, car elle ne fait pas la différence entre les cellules saines et les cellules cancéreuses et attaque les deux.

COVID-19 est également arrivé à un moment où la recherche – y compris pour le VIH et le cancer – a permis de développer rapidement un vaccin, ont déclaré lui et d’autres.

Pour administrer son vaccin contre le VIH, Barouch a passé des années à concevoir un virus du rhume pour transporter une charge utile de vaccin dans les cellules sans rendre les gens malades. Il a utilisé le même adénovirus modifié 26 pour administrer son vaccin COVID-19.

Les chercheurs ont également appris du premier virus du SRAS et d’un virus apparenté appelé virus respiratoire du Moyen-Orient comment cibler la protéine de pointe.

Et le séquençage des gènes est devenu suffisamment rapide et bon marché pour que le virus SARS-CoV-2 soit rapidement analysé et que sa progression à travers le monde et les variantes qui se développent puissent être soigneusement suivies.

Ces avancées scientifiques, entre autres, ont permis aux scientifiques de développer des vaccins COVID-19 en quelques mois plutôt qu’en années. Mais les gens ne devraient pas oublier ou tenir pour acquis à quel point nous avons de la chance que le virus ait été si facilement traité, a déclaré le Dr Daniel Griffin, chef de la division des maladies infectieuses chez ProHEALTH, un fournisseur de soins de santé à New York.

« L’idée de vaccins à 100% ou presque pour empêcher les gens de mourir et dans les années 90 pour vous empêcher d’être infecté », a-t-il déclaré, « c’est un tout nouveau paradigme pour l’efficacité des vaccins ».

