Pourquoi Cramer s’attend à ce que les actions à méga-capitalisation « brillent » lors des échanges de jeudi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une réunion en direct du matin à 10 h 20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. 1. Les actions américaines étaient mitigées jeudi en milieu de matinée – le S&P 500 était en baisse de 0,13 %, tandis que le Nasdaq Composite a augmenté de 0,13 % – suite à la publication de l’indice des prix à la consommation du ministère du Travail pour septembre. Le rapport mensuel s’est révélé légèrement supérieur aux attentes, avec une inflation américaine en hausse de 0,4% sur le mois, devant une estimation du Dow Jones de 0,3%. « C’est l’un de ces jours où les méga-capitalisations vont briller », a déclaré jeudi Jim Cramer. Ces entreprises géantes n’ont pas besoin d’emprunter de l’argent, a-t-il expliqué, et ne seraient donc pas touchées comme d’autres entreprises si la Réserve fédérale devait à nouveau relever les taux d’intérêt en raison de signes d’inflation persistante. Les rendements obligataires, quant à eux, sont restés globalement stables, celui du Trésor à 10 ans se situant au-dessus de 4,6 %. Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 1 %, le brut West Texas Intermediate atteignant 85 dollars le baril. « C’est un jour de consolidation », a déclaré Jim à propos du marché. 2. Suite à l’annonce mercredi selon laquelle Exxon Mobil (XOM) a accepté d’acheter Club détenant Pioneer Natural Resources (PXD) pour 59,5 milliards de dollars dans le cadre d’une transaction entièrement en actions, Jim a réitéré jeudi l’intention du Club de se retirer complètement de notre position. Une fois que nous aurons levé nos restrictions de négociation, nous pourrions envisager de vendre nos actions Pioneer dès lundi. Pioneer continuera à verser des dividendes jusqu’à la conclusion de l’accord, mais sous réserve de certaines stipulations. « Nous allons prendre l’argent et nous enfuir », a déclaré Jim. 3. Le syndicat United Auto Workers a étendu mercredi sa grève contre le Club détenant Ford Motor (F) à l’usine la plus grande et la plus lucrative du constructeur automobile, dans le Kentucky, interrompant 41 % de la capacité de production de Ford. Bank of America estime que l’arrêt de travail dans cette usine a un impact hebdomadaire de 247 millions de dollars sur le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de Ford, soit une baisse de 5 cents sur le bénéfice par action. Mais Jim a déclaré jeudi que le Club n’avait pas l’intention de se retirer de Ford. « Je crois toujours qu’il y aura une résolution », a-t-il ajouté. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long PXD, F. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.