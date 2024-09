Pourquoi « Cowboy Carter » de Beyoncé a-t-il été snobé par les Country Music Awards ? Les experts se prononcent

Les fans de Beyoncé ont peut-être été déçus que son album crossover « Cowboy Carter » ait été exclu des nominations aux Country Music Association Awards de cette année, mais cela n’a peut-être pas été une surprise.

L’icône de la pop n’a pas caché qu’elle ne se sentait pas la bienvenue dans le genre. Elle a sorti son ode country « Daddy Lessons » en 2016 et l’a interprétée aux CMA Awards de cette année-là aux côtés des Chicks. Leur performance a été vivement critiquée par les fans du genre, qui se sont plaints que Beyoncé n’était pas une artiste country.

Outre Beyoncé, de nombreux artistes noirs ont exprimé à quel point il est difficile de percer dans l’industrie de la musique country, car les dirigeants s’adressent souvent à des consommateurs blancs. Cependant, les experts affirment que le mépris de Beyoncé ne se limite pas à l’effacement de longue date des contributions des artistes noirs à la musique country.

Amanda Marie Martinez, chercheuse postdoctorale au département d’études américaines de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, souligne la centralisation de l’industrie à Nashville, dans le Tennessee. Les artistes de cette ville sont censés « payer leur dû » en jouant dans des honky-tonks, en participant à des tournées d’écrivains et en présentant leurs œuvres dans toute la ville afin de construire une carrière réussie dans le genre.

« Il existe une véritable culture de déférence où l’on est censé s’incliner devant les gardiens et tomber dans leurs bonnes grâces », a déclaré Martinez, qui étudie l’anti-noirisme dans l’industrie de la musique country.

En revanche, le rappeur Post Malone a fait sa première incursion dans la musique country cette année et a opté pour un son country plus grand public, en faisant appel à des géants de Nashville pour l’aider dans son projet. Son dernier album, « F-1 Trillion », comprend 15 featurings avec des artistes comme Morgan Wallen, Tim McGraw, Blake Shelton, Luke Combs et bien d’autres. Malone, qui a participé à « Cowboy Carter », a été nominé pour quatre CMA Awards.

Beyoncé n’a pas fait ça, et elle n’était pas obligée de le faire, a déclaré Martinez. En tant que l’une des plus grandes stars de la pop au monde, sa carrière ne dépend pas de Nashville ou de la Country Music Association, qui organise les CMA Awards. Bien qu’elle ait créé un album country de premier plan et a encouragé d’autres artistes noirs émergents dans le genre, elle ne s’adressait pas au grand public de l’industrie de la musique country.

« La musique country en tant qu’industrie continue d’être absolument dominée par la diffusion radio, et pour être même considéré pour voter pour un prix CMA, vous devez avoir reçu un certain nombre de diffusions radio », a déclaré Martinez.

Ni Beyoncé ni la Country Music Association n’ont répondu à une demande de commentaire sur le sujet.

La diffusion des radios country est également dominée par les hommes blancs, les femmes représentant 11 % de la diffusion en 2022, Le 19ème signalé l’année dernièreLes artistes féminines noires n’ont pratiquement pas été diffusées sur les radios country de 2002 à 2020, Le Tennessean a rapporté en 2021.

« Texas Hold ‘Em », le premier single de « Cowboy Carter », a atteint le sommet du classement Billboard Hot Country Songs. Cependant, certains les stations de radio du pays ont mis du temps à diffuser la chanson et « 16 Carriages », lors de leur sortie, ce qui, selon Martinez, est un élément crucial du processus de nomination aux CMA Awards.

Une chanson n°1 du classement Hot Country Songs peut être qualifiée de single de l’année aux CMA Awards, mais les électeurs prennent également en considération les meilleures chansons du classement Country Airplay de Billboard et du classement Country Aircheck, selon le site Web des récompenses.

Emmett Price III, doyen des études africaines au Berklee College of Music, a déclaré qu’il n’était pas surpris par ce désaveu car Beyoncé est une « perturbatrice ».

« Cowboy Carter » a été considéré comme une réappropriation de la musique country car il met en avant les contributions des artistes noirs au genre. Beaucoup espéraient qu’il apporterait plus de visibilité aux musiciens country noirs. Price a déclaré que son album « remettait en question non seulement les racines historiques et culturelles de la country et du western, mais aussi la façon dont nous normalisons certains aspects culturels de la culture country ».

Comme beaucoup d’artistes noirs avant elle, Beyoncé a suscité un débat sur qui est autorisé à intégrer le genre country, a déclaré Price. Malgré ses influences et ses racines texanes, beaucoup de gens pensent encore qu’elle n’est pas country.

Price a ajouté que les CMA Awards reflètent ce que l’industrie « considère comme les grands représentants de la culture, de cet espace, du genre ».

La musique country a longtemps été considérée comme un genre qui attire un public majoritairement blanc. Martinez a déclaré que, sur la base de ses recherches sur les supports marketing de la musique country, le public cible de l’industrie comprend « des adultes âgés de 20 à 40 ans qui vivent en banlieue, qui sont implicitement blancs [and] sont socialement conservateurs.

En conséquence, les dirigeants de la musique country et les programmeurs radio ne font pas nécessairement la promotion d’albums comme « Cowboy Carter » parce qu’ils ne pensent pas que leur public serait intéressé.

La conversation autour de « Cowboy Carter » a mis en évidence le travail qu’il reste à faire pour rendre l’industrie de la musique country plus inclusive. Martinez a déclaré que le problème va bien au-delà de Beyoncé. Il y a de nombreux artistes noirs à Nashville qui ont travaillé pour être reconnus dans l’industrie, mais qui continuent d’être négligés, a-t-elle déclaré.

Shaboozey, qui a participé à deux chansons de « Cowboy Carter », ainsi que The War et Treaty ont été les seuls groupes country noirs à être nominés aux CMA Awards cette année. Shaboozey a été nominé pour le titre de nouvel artiste de l’année et pour le titre de single de l’année avec son tube « A Bar Song (Tipsy) ». The War et Treaty ont été nominés pour le titre de duo vocal de l’année.

« Avec tous les artistes noirs qui sont présents aujourd’hui, je recherche plus de représentation et plus d’inclusion, et je ne les vois pas », a déclaré Price.

L’échec des CMA Awards a ouvert un dialogue sur la direction que peut prendre l’industrie de la musique country à partir de maintenant.

« Beyoncé va s’en sortir », a déclaré Price. « Mais qu’est-ce que cela signifie pour les autres artistes noirs, métis ou homosexuels qui ont été marginalisés, qui ont été poussés vers les marges parce qu’ils n’ont pas l’air country, ou parce qu’ils ne marchent pas country, ou parce qu’ils ne sonnent pas country ? »

« C’est la question, et je pense que nous devons y répondre », a déclaré Price.

