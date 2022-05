Pourquoi Covid est plus susceptible de se propager au gymnase

Les scientifiques s’attendaient à ce que la production d’aérosols des utilisateurs augmente, à mesure que l’intensité augmentait. Nous respirons tous plus profondément et plus vite à mesure que nous nous entraînons plus fort. Mais l’ampleur de l’augmentation “nous a surpris”, a déclaré Henning Wackerhage, professeur de biologie de l’exercice à l’Université technique de Munich et auteur principal de la nouvelle étude.

L’augmentation des émissions d’aérosols a commencé modérément lorsque les cyclistes se sont réchauffés et ont commencé à pédaler plus fort. Mais lorsqu’ils ont atteint un seuil auquel leur exercice est devenu sensiblement plus intense – à peu près quand un jogging devient une course ou qu’une classe de spin passe à des intervalles – l’augmentation des émissions est devenue exponentielle. Les coureurs ont commencé à souffler environ 10 fois plus d’air par minute qu’au repos, tandis que le nombre de particules par minute a augmenté de plus de 100 fois à mesure que les coureurs approchaient de l’épuisement (avec des variations considérables d’une personne à l’autre).

Dans une salle remplie de cyclistes, de coureurs de tapis roulant ou de campeurs, “la concentration de particules d’aérosol augmenterait beaucoup”, a déclaré Benedikt Mutsch, étudiant diplômé à l’Institut de mécanique des fluides et d’aérodynamique de l’Université des forces armées allemandes. à Munich et co-auteur de l’étude. Plus il y a de particules, plus il y a de possibilité d’infection par Covid-19, si des utilisateurs sont infectés.

“L’étude fournit des données mécanistes pour étayer l’hypothèse selon laquelle l’exercice à l’intérieur est une activité à risque plus élevé en ce qui concerne la transmission de Covid-19” que de faire de l’exercice à l’extérieur, a déclaré Linsey Marr, professeur de génie civil et environnemental à Virginia Tech. et expert en transmission aérienne de virus.

Mais ces risques peuvent être atténués. “Une bonne ventilation et un échange d’air sont un excellent moyen de réduire le risque de transmission”, a déclaré Chris Cappa, professeur de génie civil et environnemental à l’Université de Californie à Davis et expert en dynamique des flux d’air.

“Les fenêtres ouvertes, en particulier avec des ventilateurs, peuvent souvent être aussi efficaces que les systèmes de ventilation actifs”, a-t-il déclaré. Si les fenêtres de votre salle de sport sont fermées, demandez au gérant de les ouvrir en grand et d’activer les ventilateurs. Si le temps est étouffant et que la climatisation est nécessaire, assurez-vous que les unités de votre salle de sport aspirent l’air de l’extérieur, afin que des fournitures fraîches remplacent l’air rempli d’émissions d’aérosols provenant de vous et de vos camarades de classe.

Vous pouvez également suggérer au gymnase d’installer des filtres à air dans chaque zone d’entraînement, a déclaré le Dr Cappa. “Ceux-ci peuvent être vraiment efficaces pour réduire le risque de transmission en éliminant le virus de l’air.” Ils peuvent être achetés dans le commerce ou même fabriqués à la maison, a-t-il déclaré.