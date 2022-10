Il n’y a pas que vous ou vos enfants : la saison du rhume et de la grippe démarre de manière particulièrement désagréable aux États-Unis.

Alors que le pays s’est retiré de la pandémie de ces dernières années, les divers virus qui causent la toux, le nez qui coule et les maux de gorge sont maintenant en train de rebondir. Les cas de grippe et de virus respiratoire syncytial (RSV), un insecte respiratoire courant qui peut parfois devenir grave pour les nourrissons et les personnes âgées, avaient été maintenus en 2020 et 2021 parce que les gens portaient des masques et prenaient d’autres précautions pour éviter Covid-19. Mais presque toutes les politiques officielles de lutte contre la pandémie sont caduques, la plupart des Américains ont repris tout ou partie de leurs activités pré-pandémiques, et l’immunité contre d’autres virus courants peut avoir diminué après deux ans à les éviter en grande partie.

Cela a ramené le RSV en particulier en rugissant; la grippe montre également des signes de recrudescence précoce. En 2020, les États-Unis dans leur ensemble ne signalaient qu’une poignée de cas confirmés de VRS fin octobre ; en 2021, environ 400. En 2022, le nombre officiel est d’environ 600. Ces chiffres sont bien inférieurs au nombre réel de cas, car un diagnostic de VRS n’est généralement pas confirmé par un test de laboratoire. Mais ils montrent une tendance claire.

La grippe a également démarré rapidement, en particulier dans le Sud. Le pourcentage de visites ambulatoires pour maladie respiratoire, l’une des mesures de l’activité grippale du CDC, est déjà bien supérieur à ce qu’il était à ce moment au cours des cinq dernières années. Les médecins sur le terrain disent également qu’ils voient beaucoup plus de cas de VRS, de grippe et d’autres agents pathogènes similaires (tels que les adénovirus, le parainfluenza, le croup, etc.) qu’ils ne le feraient généralement au début de la saison froide.

Pour les hôpitaux qui ont passé les deux dernières années à lutter pour maintenir leur capacité face à la flambée des cas de Covid-19, cette année n’a apporté aucun soulagement. Le contraire, en fait.

“Nous sommes très occupés”, m’a dit le Dr Kristina Bryant, épidémiologiste au Norton Children’s Hospital de Louisville. « C’est différent cette année. … Ce n’est même pas Halloween, et de nombreux hôpitaux pour enfants fonctionnent à pleine capacité ou au-delà.



CDC

L’hôpital de Bryant envisage déjà de se répandre dans les lits de l’hôpital pour adultes de l’autre côté de la rue, qui est relié par une passerelle piétonne. Elle a dit avoir parlé à des pairs d’autres hôpitaux qui ont déjà mis en place leurs structures de commandement d’urgence. L’hôpital pour enfants du Connecticut à Hartford aurait eu des entretiens avec la FEMA et la Garde nationale au sujet de l’installation d’une tente à l’extérieur de leur bâtiment pour les lits supplémentaires.

Certains experts en maladies infectieuses ont même adopté un surnom pour l’amalgame de la grippe, du VRS et du Covid-19 qui menace déjà la capacité hospitalière dans certaines parties des États-Unis : le « tri-démique ».

«Nous avions l’habitude de nous inquiéter d’un jumeau-demic. Maintenant, certaines personnes s’inquiètent d’une tri-démie: grippe, Covid et VRS », m’a dit William Schaffner, professeur à l’Université Vanderbilt et directeur médical de la Fondation nationale des maladies infectieuses. “Bien que nous nous soyons inquiétés à ce sujet au cours des dernières saisons, les gens s’attendent vraiment à ce que ce soit celui où ces virus se liguent vraiment contre nous et ensemble, ils pourraient mettre à rude épreuve le système de santé.”

Les prochains mois devraient être difficiles, différents virus devenant dominants à différents moments. Les hôpitaux peuvent continuer à être étirés. La gravité de toute poussée hivernale de Covid-19 et la possibilité d’une deuxième vague de grippe plus tard dans la saison sont deux facteurs X qui dicteront la gravité de la situation.

Mais les experts à qui j’ai parlé ont offert une petite lueur d’espoir : ce n’est – probablement – ​​pas la nouvelle norme. Les États-Unis subissent un choc après les deux dernières années. La population est maintenant plus vulnérable à diverses maladies respiratoires, mais elle ne le restera pas éternellement. Les gens tomberont malades et développeront une immunité, ce qui remettra des contraintes sur ces virus.

Plusieurs d’entre eux ont déclaré qu’ils s’attendaient à un an, peut-être deux, de saisons de rhume et de grippe aussi inhabituelles et sévères, suivies d’un retour à la normale relative. Ces progrès pourraient être accélérés par le développement de vaccins pan-coronavirus et RSV.

“Je prévois qu’à mesure que les gens seront à nouveau infectés par ces choses, cela se stabilisera à ce qui existait avant la pandémie de Covid”, a déclaré Richard Webby, un expert de la grippe au St. Jude Children’s Research Hospital du Tennessee.

Pourquoi le VRS et la grippe augmentent exceptionnellement tôt cette année

Le Covid-19 a bouleversé l’écosystème viral. D’autres virus se comportent étrangement depuis quelques années. Bryant a déclaré que son hôpital avait vu une quantité inhabituelle d’entérovirus d68, qui provoque généralement des symptômes de rhume, mais dans de rares cas, peut entraîner une faiblesse des membres similaire à la poliomyélite, au cours de l’été.

Le VRS apparaît généralement au milieu de l’hiver, mais l’hôpital a également connu un pic précoce et féroce de cas de VRS en août et maintenant, a-t-elle dit, leur volume de cas est considérablement plus élevé qu’ils ne l’ont vu depuis des années.

“Avant la pandémie, nous pouvions prédire quand nous allions avoir des cas de VRS”, a déclaré Bryant, qui travaille également sur les problèmes de maladies infectieuses pour l’American Academy of Pediatrics. «Ce qui s’est passé cette année, c’est que c’est arrivé tôt. … La pandémie a créé des perturbations dans des schémas saisonniers auparavant assez prévisibles.

Le VRS commence généralement par un nez qui coule ou une toux. Pour un petit nombre d’enfants, elle peut évoluer vers une pneumonie ou une bronchite, pouvant nécessiter une hospitalisation. Comme avec Covid, qui est également généralement plus doux chez les enfants, le grand nombre d’infections signifie que les hôpitaux peuvent être débordés même si seule une petite partie de ces cas nécessite l’admission d’enfants à l’hôpital.

La grippe a également commencé environ un mois plus tôt que d’habitude, a déclaré Schaffner, en particulier dans le sud des États-Unis. Il a suivi le schéma observé dans l’hémisphère sud cet été (qui est l’hiver dans cette partie du monde), lorsque des pays comme l’Australie et le Chili ont connu des saisons grippales précoces et chargées.

Alors, qu’est-ce qui explique la poussée précoce? D’un point de vue biologique, ces virus trouvent des hôtes plus sensibles dans la population. Les raisons pour lesquelles la grippe et le VRS se développent généralement en hiver sont que l’humidité est plus faible, les températures sont basses et les gens sont plus susceptibles de se rassembler à l’intérieur.

Après les deux dernières années, les gens ont une immunité moins robuste, voire aucune immunité du tout, ce qui facilite la propagation du virus en dehors de ces conditions idéales.

Chaque enfant attrapera le VRS plusieurs fois, la plupart avant l’âge de deux ans, et finira par développer une immunité contre celui-ci. Mais le problème actuel est que beaucoup d’enfants, même de 3 ou 4 ans, n’ont aucune immunité existante après deux ans de mesures d’atténuation et sont infectés pour la première fois.

“Le virus a un terrain de jeu encore plus abondant dans lequel travailler”, m’a dit Schaffner. “Il y a beaucoup plus de personnes susceptibles [people] que ce virus peut infecter pour la première ou la deuxième fois et provoquer des maladies.

Les enfants jouent en particulier un rôle essentiel dans la propagation de la maladie – comme l’a dit Schaffner, “on pense que les enfants ont la franchise de distribution du virus de la grippe”.

D’abord, ils l’ont répandu entre eux. Et, parce qu’une fois infectés, ils excrètent beaucoup plus de virus que les adultes et pendant une plus longue période, ils sont très efficaces pour propager le virus aux autres personnes qu’ils rencontrent.

« Ils deviennent des vecteurs. Ils deviennent de petits émetteurs. Ils rentrent à la maison et le donnent à leurs parents, grands-parents, tante Suzi, les voisins », a déclaré Schaffner. “Avec des enfants à l’école, avec des gens qui voyagent, rendent visite à des amis et à des parents, le font avec enthousiasme, reprennent une nouvelle activité normale, cela nous prépare à la propagation de ces virus respiratoires.”

En attendant, nous attendons toujours la poussée hivernale attendue de Covid-19. Le nombre de cas semble être dans une accalmie en ce moment – ​​bien que l’augmentation des tests à domicile rende les données officielles beaucoup plus difficiles à suivre – mais compte tenu de la tendance des deux dernières années, les experts s’attendent à une augmentation d’ici peu. Cela ne devrait pas devenir aussi grave qu’en 2020 ou 2021, a déclaré Schaffner. Mais cela ajoutera encore de la pression sur le système de santé.

Pourquoi un “tri-démique” ne sera – espérons-le – pas la nouvelle norme

Les prochains mois risquent donc d’être difficiles. Une deuxième poussée d’activité grippale au cours de la nouvelle année, si une autre souche émerge et devient dominante, aggraverait la situation. Mais la question persistante est de savoir s’il s’agit d’un choc à court terme pour le système après la pandémie ou du début d’une nouvelle normalité.

L’imprévisibilité des deux dernières années devrait nous détromper d’une trop grande confiance dans l’avenir. Mais les experts à qui j’ai parlé pensaient que le premier était plus probable. Cette saison du rhume et de la grippe sera mauvaise. L’année prochaine le sera peut-être aussi. Mais, finalement, ces virus commenceront à s’installer dans leur ancien schéma.

“J’y ai pensé comme une année de transition, de retour à la nouvelle normalité. Ou peut-être deux ans de transition », a déclaré Schaffner. “Les virus reviennent à une activité plus normale.”

Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes sont infectées et renforcent leur immunité (ou se renforcent pour la première fois, dans le cas des enfants), les virus auront plus de mal à se propager en dehors de leur point idéal habituel lorsque le temps est froid et que les gens restent à l’intérieur, dit Webby. Nous avons vu le même cycle de vie avec le H1N1 pendant et après l’épidémie de 2009. Au début, ce virus émergeait à des moments inhabituels en dehors de la saison de la grippe. Mais après quelques années, à mesure que les gens gagnaient en immunité, cela devenait plus prévisible.

“Cela oblige le virus à survivre uniquement dans son point idéal de transmission, qui se trouve être l’hiver”, a déclaré Webby.

De nouveaux vaccins pourraient également aider à alléger le fardeau du VRS à l’avenir. La société pharmaceutique GlaxoSmithKline a récemment publié les résultats d’essais cliniques montrant une forte réduction des maladies graves chez les personnes âgées qui ont reçu un vaccin contre le VRS que la société a développé. Le développement d’un vaccin contre le VRS pour les enfants avait stagné, mais une récente augmentation de la R&D signale une possibilité de progrès dans les années à venir.

Nous avons déjà des vaccins efficaces contre la grippe et le Covid-19 également. Ils réduisent considérablement la probabilité de maladie grave et de décès. Le défi est d’amener les gens à les prendre. Peu d’Américains ont reçu le nouveau vaccin Covid-19 ciblant l’omicron et les intentions des gens de se faire vacciner contre la grippe ont également pris du retard.

“Nous craignons que la population ne soit tellement fatiguée de Covid et des vaccins qu’elle ne profite pas de ces vaccins”, a déclaré Schaffner. “Je pense qu’il y a encore beaucoup de gens qui disent ‘J’en ai assez de ça.’ Les interventions dont nous disposons ne sont actuellement pas utilisées de manière optimale.

La biologie devrait aider à rendre plus tolérable la saison du rhume et de la grippe dans les années à venir. Nous avons également les outils pour alléger encore plus le fardeau – non seulement les vaccins, mais se laver les mains, porter des masques, rester à la maison en cas de maladie – si seulement nous en profitons.