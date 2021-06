Pourquoi couper les coins ronds et enfreindre les règles fait partie du plan du gouvernement

Eembarrassant ? Oui. Non éthique ou illégal ? Oui. Faire une différence ? Non.

Il semble y avoir une tendance forte, plutôt une mode opératoire, émergeant sur la façon dont ce gouvernement mène ses affaires. La dernière affaire, dans laquelle la Haute Cour a conclu que Michael Gove avait agi illégalement en attribuant un contrat juteux d’un demi-million de livres pour des études de marché à ses associés, n’a pas vraiment de quoi être fier, et même quelqu’un d’aussi autonome. -consciemment éhonté à propos de la conduite dans la fonction publique, car le ministre du cabinet devrait en avoir un peu honte.

Mais nous savons tous que, par expérience, les ministres ont appris qu’il peut y avoir un avantage considérable à repousser les limites des conventions, règles et même lois coutumières au-delà du point de rupture – mais peu, voire aucun inconvénient. Les travaillistes et la presse (ou une partie de celle-ci) peuvent crier « sleaze » autant qu’ils le souhaitent, mais il n’y a aucune pénalité personnelle à payer par les ministres concernés, et, apparemment, le public ne semble pas s’en soucier. Après des mois de scandale après scandale, les conservateurs remportent les élections et affichent une avance à deux chiffres dans les sondages. Au contraire, c’est le Parti travailliste qui souffre d’une crise de confiance.