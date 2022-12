Pourquoi Conor McGregor est-il enfermé dans une guerre acharnée avec son ex-coéquipier russe ?

Artem Lobov poursuit l’ancien meilleur ami Conor McGregor – mais qu’y a-t-il derrière le scandale ?

Le procès récemment lancé par Artem Lobov contre Conor McGregor a tracé une ligne à travers une amitié de dix ans qui a été une caractéristique de l’ascension de McGregor vers la célébrité dans les arts martiaux mixtes.

Alors, qu’est-ce qui a exactement déclenché la guerre civile qui fait actuellement rage dans le MMA irlandais ?

Qui est Artem Lobov ? Connu par certains comme « le marteau russe », Artem Lobov est né il y a 36 ans à Nizhny Novgorod. Confronté à des difficultés, sa famille a décidé d’émigrer, d’abord en Argentine, puis en Irlande – une décision facilitée par l’économie rugissante du «tigre celtique» du pays à l’époque. Après être arrivé en Irlande à l’âge de 16 ans et avoir vécu dans de nombreuses régions du pays, de Tralee à Letterkenny, Lobov s’est finalement installé dans la capitale irlandaise Dublin, qu’il habite encore aujourd’hui. Étudiant assidu, il décrochera une place dans la prestigieuse Dublin City University, et c’est là qu’il verra une publicité proposant des cours d’autodéfense. Il s’est rapidement retrouvé étranglé sur les tapis du gymnase SBG Ireland de John Kavanagh; s’entraîner le matin avant de faire un quart de travail complet dans une banque, puis s’entraîner à nouveau par la suite. Lobov et McGregor ont perfectionné leurs compétences en MMA côte à côte.

© Instagram / Artem Lobov

Bientôt, les rêves d’une carrière dans la finance s’estomperont et seront remplacés par des yeux noirs et des lèvres enflées – mais peut-être plus crucialement – un siège central pour la croissance des arts martiaux mixtes en Irlande. Une grande partie de cette croissance tomberait bientôt sur les épaules de McGregor – un homme de deux ans le cadet de Lobov qu’il rencontrerait dans son gymnase.

Qu’est-ce que Lobov a réalisé dans sa carrière? Alors que sa carrière de combattant a croisé celle de son célèbre partenaire d’entraînement, Artem Lobov n’a pas été près d’atteindre les mêmes sommets que Conor McGregor. Lire la suite Lobov, la star russe du MMA ensanglantée, s’apprête à prendre sa retraite après une brutale défaite à mains nues contre l’Ukrainien dans une ferraille entourée de sacs de sable (VIDEO) Sur la scène régionale en Irlande et au Royaume-Uni, Lobov s’est forgé une réputation de bagarreur coriace qui se battrait à court préavis avec presque n’importe qui – une position reflétée par un record de carrière qui se lirait finalement à 15 défaites et 13 victoires. Il a atteint la finale d’une saison de la série télé-réalité de l’UFC “The Ultimate Fighter” où il a été facilement vaincu par Ryan Hall, tout en trouvant un certain succès dans sa carrière post-UFC dans la boxe à mains nues. Mais la carrière de combat de Lobov restera dans les mémoires pour le courage et la détermination dont il a fait preuve, plutôt que pour être un compétiteur d’élite.

Pourquoi est-il le plus célèbre ? La plus belle récompense de Lobov en matière de boxe est probablement la victoire remportée contre l’ancien champion du monde de boxe Paulie Malignaggi lors d’un combat à mains nues en 2019. On se souvient peut-être plus tristement de lui comme étant à l’origine de la querelle agitée entre McGregor et Khabib Nurmagomedov. Lire la suite Khabib Nurmagomedov et Artem Lobov dans une confrontation explosive – mais qu’est-ce qui l’a déclenchée ? McGregor s’est mis en colère après avoir vu des séquences vidéo de Nurmagomedov et de son entourage intimidant apparemment Lobov dans un hôtel avant un combat à New York. McGregor est ensuite monté à bord d’un jet dans son Dublin natal pour affronter Nurmagomedov, ce qui a conduit à la tristement célèbre débâcle des bus de Brooklyn et à la salve d’ouverture de ce qui allait devenir la rivalité la plus houleuse de l’histoire du MMA. Lobov a également atteint une renommée notable dans son pays natal, la Russie, et en 2017, il a été invité au Kremlin pour aider à former des officiers des forces spéciales.

Quelle est la relation de Lobov avec Conor McGregor ? Au début, Lobov n’était qu’un autre visage du SBG Irlande. Ces visages allaient et venaient, beaucoup d’entre eux portant les cicatrices de la bataille d’avoir passé du temps en compagnie immédiate de l’étoile montante de l’établissement, Conor McGregor. McGregor et Lobov ont forgé un respect mutuel à l’intérieur du gymnase.

© Brandon Magnus / Zuffa LLC via Getty Images

L’impétueux Dubliner est arrivé au gymnase avec une formation en boxe bien plus avancée que ses pairs, mais aussi une compréhension approfondie de la façon de l’appliquer correctement aux arts martiaux mixtes. Il développerait également la réputation d’être quelqu’un avec qui il n’était pas dans votre intérêt de vous battre – non pas qu’il essayait délibérément de blesser les gens, mais plus qu’il était si rapide et puissant que personne ne pouvait le suivre. Lobov n’était pas différent. Mais il revenait toujours. Encore et encore. Et c’est au cours de ces séances qu’une amitié de plusieurs années s’est forgée. Et selon McGregor, son respect pour Lobov a grimpé en flèche lorsque le Russe a marqué avec un crochet ailé dans l’une de ces guerres de gym qui l’a attrapé au ras et a fait tomber une puce de l’une des dents de McGregor. Après cela, leur amitié s’est épanouie et les deux hommes étaient toujours prêts à s’entraider pour se préparer à leurs combats.

Pourquoi Lobov s’est-il brouillé avec McGregor ? C’est là que l’histoire tourne au vinaigre. Lobov a affirmé dans de récentes interviews qu’il était au cœur de la genèse de la marque de whisky irlandais Proper No. Twelve de McGregor, et encore plus récemment qu’il devait une participation de 5% sur les 600 millions de dollars réalisés par McGregor et ses associés commerciaux lorsqu’il était vendu à Proximo Spirits en 2021. Lire la suite La rangée de whisky McGregor avec son coéquipier russe prend une nouvelle tournure Lobov a également déclaré qu’il avait refusé une offre de 1 million de dollars de McGregor pour son travail initial d’aide à la création de la marque (plus tard refusée par McGregor). Mais ce qui semblait avoir été un désaccord juridique s’est répandu dans les médias sociaux lorsqu’il est apparu que Lobov intentait une action en justice contre McGregor pour le forcer à se séparer de la participation de 5% qu’il prétendait lui être due. Lobov a porté l’affaire devant la Haute Cour irlandaise et une décision est attendue dans le courant de l’année prochaine. McGregor, comme à son habitude, a répondu avec fureur en ligne, qualifiant Lobov de «rat», de «transfuge» et, plus bizarrement, de «saucisse non cuite» en représailles – ce qui a conduit à une nouvelle plainte de Lobov pour diffamation par McGregor, qui était jeté hors d’un tribunal irlandais vendredi.

Comment la situation a-t-elle évolué ces derniers jours ? Depuis que la nouvelle du procès de Lobov est devenue publique, McGregor a déclenché une séquence vicieuse de messages sur les réseaux sociaux contre son (désormais ancien) ami. En plus des insultes plutôt curieuses énumérées ci-dessus (qui ont été décrites par un juge comme de simples ‘trash talk’), McGregor avait également posté un message vocal sur Twitter dans lequel il invitait Lobov à le combattre dans les limites de SBG Ireland, avec le le gagnant obtiendra ou conservera les 5% de frais, ce qui équivaut à environ 30 millions de dollars. LIRE LA SUITE: Conor McGregor qualifie son coéquipier russe de “rat” Lobov, comme ses avocats l’auraient sans doute conseillé, n’a pas accepté sa demande, préférant laisser la justice irlandaise mener le combat. McGregor, cependant, a clairement indiqué que toute relation que la paire aurait pu avoir dans le passé est désormais bel et bien nulle et non avenue.