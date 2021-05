« Save the Crew » prend un tout autre sens. Ce qui était autrefois un mantra (et un hashtag) pour galvaniser le soutien pour empêcher le Columbus Crew de déménager à Austin, au Texas, la phrase peut maintenant avoir besoin d’être relancée afin de sauver le surnom de « Crew » lui-même.

L’organisation Columbus a annoncé lundi qu’elle abandonnait le mot « Crew » dans le nom officiel de son équipe et le remplaçait par le Columbus SC tout à fait générique. La nouvelle a été accueillie avec une immense colère au sein des éléments les plus purs et durs du Crew – make that Columbus – fanbase, qui a organisé une manifestation au Crew Stadium lundi, mais le club a quand même progressé.

« La direction actuelle de notre club et de notre ville offre un moment naturel pour examiner notre identité à l’avenir », a déclaré le président et directeur général de Crew Tim Bezbatchenko dans un communiqué. « L’évolution de notre identité et de notre marque inclut un changement dans notre état d’esprit pour être des prétendants cohérents sur le terrain, mais comprend également l’évolution de notre apparence à la fois dans la communauté et à travers les compétitions. Avec l’achèvement prochain de notre nouveau stade moderne et dynamique, notre monde- de classe OhioHealth Performance Center et en sortant d’un championnat de la Coupe MLS, nos notes sont alignées sur notre objectif en tant que ville et en tant qu’organisation. Nous sommes fiers de représenter Columbus sur la scène mondiale du football et aspirons à contribuer à élever la ville et l’honneur pour ce qu’il a fait pour le club. Nous sommes Columbus Soccer Club, nous sommes The Crew, et nous serons toujours le Black & Gold. «

Alors plongons dans cette actualité en posant trois questions clés: pourquoi l’équipe fait-elle cela, pourquoi les fans sont-ils fous et pourquoi le nom de l’équipage est-il sacré?

Pourquoi l’équipe fait-elle cela?

Pour entendre l’organisation Columbus le décrire, le mouvement consiste à «élever Columbus» à un stade plus grand, comme dans la ville elle-même. Le moment est également censé coïncider avec l’ouverture du nouveau stade de 313,9 millions de dollars de l’équipe qui devrait avoir lieu plus tard cet été, afin de mieux positionner l’organisation «localement et globalement». Le changement de nom est présenté comme une évolution plutôt que comme une refonte complète.

Mais cette explication ne fait qu’inviter plus de questions, la plus importante étant: l’organisation ne pourrait-elle pas faire toutes ces choses tout en gardant l’équipage comme surnom officiel? L’organisation Columbus soutient qu’elle n’abandonne pas complètement le nom. Le terme «équipage» sera visible dans et autour du stade. Le magasin officiel s’appellera «Crew Shop» tandis que les stands de nourriture et de boissons du site s’appelleront «Crew Kitchen». Bien que Crew ne figurera plus sur les maillots de l’équipe, l’organisation continuera à vendre des chapeaux et des t-shirts portant le nom de Crew en plus du logo désormais sans équipage.

« [The Crew name] ne va nulle part « , a déclaré Bezbatchenko dans une interview exclusive avec ESPN. » Si quoi que ce soit, c’est plus répandu. «

Cela est sujet à interprétation, bien que Bezbatchenko ait déclaré à ESPN que l’effort de changement de marque n’avait pas été fait dans le vide, avec un groupe de 2500 personnes impliquées comprenant des fans et des non-fans. Ce qui a été ramené à la maison, c’est l’importance des couleurs noir et or et le fait de garder le mot «équipage» dans le cadre de ce que fait l’équipe.

L’équipe compare rapidement son approche à celle d’autres clubs à travers le monde. Le nom officiel de Monterrey du côté de la Liga MX est « CF Monterrey » tandis que son surnom est « Rayados« Une source du club a également souligné que ce que fait Columbus est différent de celui, disons, de Montréal, qui a abandonné son surnom de longue date » Impact « et passe maintenant par le Club de Foot Montréal.

Rien de tout cela ne répond vraiment à la nécessité de laisser tomber le « Crew » comme surnom de l’équipe. Il y a certainement une école de pensée selon laquelle mettre l’accent sur Columbus contribuera à l’attrait international. Mais la présence d’un surnom n’a pas empêché les équipes d’autres sports américains de devenir des marques internationales.

Bezbatchenko a rétorqué que les termes «The Crew» et «Columbus SC» sont interchangeables, et a réitéré le désir de mettre en valeur le nom de la ville.

« Quand vous avez eu Columbus Crew SC, les gens ont vraiment ignoré Columbus », a déclaré Bezbatchenko. « Ils ont parlé de Crew SC. Tout était Crew, et ce n’était qu’une partie de notre identité et de ce que nous voulons être pour aller de l’avant. »

Pourquoi les fans sont-ils fous?

Il y a deux aspects à cela: l’un concerne le processus, l’autre est l’histoire. Commençons par le processus.

Bezbatchenko a déclaré à ESPN que l’impulsion du changement de marque était le changement de propriétaire dans lequel les familles Haslam et Edwards ont acheté l’équipe à l’ancien propriétaire Anthony Precourt. Bezbatchenko soutient qu’un groupe de travail composé en partie de membres de Save The Crew, de fans de « Day One », ainsi que de deux membres de la direction de Nordecke ont été informés de la direction que cela prend. Mais l’organisation Columbus leur a demandé de signer un accord de non-divulgation (NDA) les empêchant de partager la direction avec d’autres parties prenantes. Les nouvelles fuyaient toujours.

Bien sûr, il y a une différence entre informer les gens sur ce qui va se passer et leur permettre de collaborer au processus. Pour entendre le Nordecke le décrire, c’est l’ancien scénario qui s’est passé. Dans une déclaration publiée sur les médias sociaux, le Nordecke a déclaré que « ni le Nordecke ni aucun groupe de supporters d’équipage n’a été impliqué à aucun moment dans la conception, le développement ou la conception du changement de nom. , et il nous a été présenté comme un produit complet sans aucune possibilité d’apporter sa contribution. »

Plus tôt cette année, les membres du conseil d’administration de Nordecke, Charles Campisano et Jeff Barger, ont soumis un rapport – dont une copie a été obtenue par ESPN – à l’organisation Columbus, avertissant l’équipe de ce à quoi ils pourraient s’attendre en termes de réaction des fans s’ils allaient de l’avant. avec le changement de marque proposé sans aucune contribution des fans. En ce qui concerne le changement de nom, le rapport a averti que la réponse probable à la suppression du surnom de «Crew» serait «négative à catastrophique».

Et pourtant, l’organisation Columbus est allée de l’avant, et ce n’est que vendredi dernier que les supporters ont été informés des détails du changement de nom.

« Nous croyons comprendre que ce qui nous a été présenté était: » Cela se produit « , et non » C’est à discuter « », a déclaré Campisano, l’avocat général de Nordecke, qui était présent à la réunion.

La réponse a été extrêmement négative. Campisano a ajouté qu ‘ »il y avait une certaine émotion » et a confirmé un rapport dans le Columbus Dispatch cet individu a appelé Bezbatchenko «un traître».

Une partie de cela est due aux déclarations précédentes de Bezbatchenko. Lorsque le mot a été divulgué en janvier 2020 selon lequel l’équipe envisageait un changement de nom et de couleurs, il a dit au Columbus Dispatch, « Les couleurs Black & Gold et le surnom ‘The Crew’ sont des éléments essentiels de l’identité de notre club et sont appréciés des supporters depuis 1996. … Les discussions concernant l’identité globale de la marque incluent les commentaires critiques des supporters et tout rapport suggérant un départ de ce qui précède par le Club serait inexact. «

Maintenant, au moins, le changement de nom arrive.

« C’est tellement nul », a déclaré Morgan Hughes, qui a lancé #SaveTheCrew et était le porte-parole du groupe. « C’est juste un but contre-soi inutile. Que font-ils? Le logo est boiteux, le nom est boiteux. Et quand vous combinez ces deux, la présence l’un de l’autre ne fait qu’aggraver l’autre. »

Deux ans après le sauvetage de l’équipage, les propriétaires du club ont décidé de supprimer le nom d’équipage. Aaron Doster-USA TODAY Sports

Pourquoi le nom de l’équipage est-il sacré?

Les équipes de la MLS ont longtemps lutté pour tisser des liens avec la communauté locale, mais Columbus a réussi plus que la plupart des autres. Une partie de cela est due au fait d’être l’une des équipes originales de la MLS et à l’histoire qui l’accompagne. Mais l’attachement au surnom de l’équipage s’est intensifié en 2017 lorsque le propriétaire de l’époque, Precourt, a annoncé son intention de déplacer l’équipe à Austin, au Texas.

La réaction des fans a été intense, soutenue et finalement efficace, le hashtag #SaveTheCrew aidant à galvaniser un large soutien sur les réseaux sociaux et ailleurs. Même le procureur général de l’Ohio, Mike DeWine, s’est impliqué, poursuivant Precourt Sports Ventures, invoquant la règle Modell qui oblige les équipes à obtenir un financement de l’État pour donner un préavis de six mois de son intention de partir.

MLS, avec une aide considérable de la ville de Columbus, a trouvé une solution par laquelle Precourt acquerrait une équipe d’expansion qu’il pourrait placer à Austin, tandis que les familles Haslam et Edwards prendraient le relais de l’équipage et garderaient ainsi l’équipe à Columbus. Ce développement a été considéré comme une victoire non seulement pour les fans de Columbus, mais aussi pour ceux des groupes de supporters de toute la ligue.

Ajoutant à l’angoisse, c’est qu’à un moment donné, Precourt a envisagé de changer le nom de l’équipe en … Columbus SC. Il a finalement opté pour un changement de nom moins controversé – le nom officiel a été changé en Columbus Crew SC – mais de l’avis de certains fans, le nom même est toxique étant donné les tentatives de l’ancien propriétaire de déplacer l’équipe.

Lorsque l’équipage s’est imposé lors de la finale de la Coupe MLS en décembre dernier, cela semblait un hommage approprié à une équipe, à ses fans et aux nouveaux propriétaires qui ont rendu cela possible. Maintenant, il semble que des dégâts soient causés, et une partie de la bonne volonté que les nouveaux propriétaires avaient accumulée est gaspillée.

« J’espère que la bonne volonté n’est pas épuisée sur une évolution de marque, une révision d’un logo », a déclaré Bezbatchenko. « Je pense pour tout ce que [the new owners] représentait et a fait au cours des deux dernières années et demie signifie plus qu’une convention de dénomination. Je fais vraiment. «

Les fans seront les arbitres ultimes.