Pourquoi CNN a expulsé Brian Stelter et annulé Reliable Sources

Pourquoi Brian Stelter, journaliste médiatique vedette de CNN et animateur de son Sources fiables show, chassé de son boulot cette semaine ?

À l’intérieur et à l’extérieur de CNN, il existe deux théories de travail.

Mais avant d’en arriver là, parlons de la raison pour laquelle nous parlons de Brian Stelter : Oui, les gens dans les médias se soucient beaucoup trop des autres personnes dans les médias. Et les journalistes des médias – comme moi – sont encore plus coupables de cela. Mais dans ce cas, ce qui est arrivé à Stelter est important car cela peut nous en dire long sur l’avenir de CNN – l’un des organes d’information les plus puissants au monde – ainsi que sur Warner Brothers Discovery, la société qui possède CNN avec certains des plus grands médias du monde. biens culturels les plus précieux.

C’est le préambule. Voici les théories. Surtout, ils ne sont pas mutuellement exclusifs.

C’est la politique, idiot

C’est le juteux : dans cette version des événements, Stelter est la victime de John Malone, le magnat milliardaire du câble et l’investisseur le plus puissant de Warner Brothers Discovery Inc., qui possède maintenant CNN et le reste de ce qu’on appelait autrefois Time. Warner.

La politique de Malone penche plutôt à droite / libertaire, bien qu’il ait également critiqué Donald Trump pendant son administration. Plus précisément: les employés actuels et anciens de CNN pensent que la vision de Malone sur CNN est entièrement influencée par Fox News. « John Malone ne regarde pas CNN. John Malone ne regarde CNN que via Fox News », explique un employé de CNN. “Si je regardais CNN via Fox News, je détesterais aussi CNN.”

Et Stelter, qui a passé la majeure partie de l’ère Trump à critiquer l’adoption de la désinformation par la droite américaine, était déjà la cible d’animateurs de Fox News comme Tucker Carlson, qui se plaisait à le ridiculiser. Puis, après que le patron de Stelter, Jeff Zucker, ait été expulsé en février, Stelter s’en est pris à Malone, qui avait déclaré qu’il souhaitait que CNN ressemble davantage à Fox News parce que Fox News avait un “journalisme réel”.

Interrogé sur cette théorie par le New York Times, Malone a fait l’un des aveux les plus francs que vous verrez jamais une personne publique faire sous le couvert d’un démenti : « M. Malone a déclaré qu’il souhaitait que “la partie” nouvelles “de CNN soit plus centriste, mais je ne contrôle ni ne suis directement impliqué”.

Traduction: Oui, cela me plaît.

Donc, dans cette théorie, Malone pense que Stelter représente les excès de la couverture de CNN. Mais on peut supposer que Malone et ses managers – le PDG de Warner Brothers Discovery, David Zaslav, et Chris Licht, le cadre que Zaslav a embauché pour remplacer Zucker – trouveront également d’autres journalistes de CNN qu’ils veulent retirer des ondes. Théorie alternative : Ils n’auront pas besoin de lâcher quelqu’un d’autre parce qu’ils ont fait un exemple de Stelter.

Là encore, peut-être qu’ils devront abandonner beaucoup de gens à cause de la théorie n°2 :

C’est l’argent, idiot

Comme je l’ai écrit plus tôt cette semaine, Warner Brothers Discovery a un lourd endettement, mais Zaslav a dit aux investisseurs que cela n’aurait pas d’importance, en partie parce qu’il va trouver 3 milliards de dollars d’économies.

Nous avons déjà vu des signes de réduction budgétaire dans les propriétés de divertissement de l’entreprise – comme la mise en veilleuse d’un Fille chauve-souris film au lieu de le sortir et des licenciements chez HBOMax – mais il y aura beaucoup plus de coupes à venir cet automne. Donc, Stelter, qui aurait gagné près d’un million de dollars par an, était une coupe facile: son émission, ainsi que son bulletin d’information quotidien, étaient un gros problème dans les cercles médiatiques – voir cette soumission “Animal du jour” de … David Zaslav – mais pas un énorme tirage au sort pour les normaux.

Sous Zaslav/Licht, CNN a déjà fait une coupe significative : Tuer CNN+, son tout nouveau service de streaming, quelques semaines après son lancement (divulgation : Mon éditeur et moi sommes producteurs d’une émission Vox Media faite pour CNN+).

Mais ce n’est peut-être pas suffisant pour aider la société mère à atteindre ses objectifs. Dans ce cas, le départ de Stelter pourrait être le premier d’une longue série, et nous passerons moins de temps à nous soucier de la politique de CNN et plus de temps à nous soucier de sa capacité à fournir une couverture médiatique de première classe.

CNN dit que ces deux théories sont fausses : il dit que Licht s’est débarrassé de Stelter et Sources fiables parce qu’il veut une programmation différente le dimanche matin. Et le porte-parole de CNN, Matt Dornic, m’a dit que le service d’information ne subit aucune pression de la part de son nouveau propriétaire pour réduire ses effectifs, notant que Licht a déclaré qu’il souhaitait embaucher plus de journalistes.

Là encore, il existe certainement un moyen de réduire les coûts tout en ajoutant du personnel : vous abandonnez les personnes chères et les remplacez par des personnes moins chères.

Je déteste dire “attendre et voir” à la fin d’histoires comme celle-ci. Mais c’est celui où nous devons absolument voir comment cela se passe. Pour commencer, le dernier spectacle de Stelter est dimanche. La seule chose dont je suis sûr, c’est qu’il veut utiliser son chant du cygne pour parler de tout ça.