Pourquoi Clelin Ferrell est enthousiasmé par l’ajout de Chase Young des 49ers à la ligne D – NBC Sports Bay Area & California

SANTA CLARA — L’ailier défensif Clelin Ferrell a débuté les huit premiers matchs de la saison des 49ers.

Désormais, il n’est plus un titulaire indiscutable.

Ferrell pense voir son temps de jeu diminuer avec l’acquisition par les 49ers de l’ailier défensif Chase Young à la date limite des échanges de la NFL – et cela ne semble pas lui poser de problème.

“Je suis vraiment excité parce que jouer dans une équipe comme celle-ci et jouer dans un système comme celui-ci, nous avons besoin de gars parce que c’est une défense très rapide et physique, en particulier dirigée par la ligne D”, a déclaré Ferrell à NBC Sports Bay Area.

“Donc, alors que nous entrons dans la seconde moitié de la saison, je pense qu’il est essentiel que vous ayez un groupe de gars qui peuvent venir et jouer les uns contre les autres.”

Young, 24 ans, est de nouveau fort, près de deux ans après une déchirure du LCA au genou droit et une opération complexe. Il a joué en moyenne 58 matchs par match avec les Commanders de Washington cette saison et a joué un sommet en carrière de 75 snaps le 15 octobre contre les Falcons d’Atlanta.

Le choix n ° 2 au repêchage de la NFL 2020 a réussi cinq sacs en sept matchs avec Washington.

“C’est encore un jeune joueur avec beaucoup de place pour grandir”, a déclaré Ferrell à propos de Young. “Il a déjà montré de belles choses dans cette ligue.”

Ferrell, Nick Bosa, Arik Armstead et Javon Hargrave ont débuté chaque match le long de la ligne défensive des 49ers cette saison. Young rejoint Randy Gregory et Drake Jackson en tant que réservistes.

Kevin Givens, Javon Kinlaw et Kalia Davis complètent le tableau des profondeurs au tacle défensif. De plus, la recrue Robert Beal a été autorisée à commencer à s’entraîner hors réserve des blessés cette semaine.

“Dans ce système, vous devez vraiment aller à toute vitesse tout le temps, et lorsque vous en avez l’opportunité, vous devez être génial parce que vous jouez avec tellement de joueurs que cela vous oblige à vous concentrer encore plus sur les petites choses pour faites le travail et faites des jeux », a déclaré Ferrell.

Et avec une rotation de tant de joueurs le long de la ligne défensive, Ferrell pense que cela crée une atmosphère de compétition saine.

“Nous disons tout le temps des trucs, comme : ‘Hé, je te retrouve au bal'”, a déclaré Ferrell. «Je dirai à Nick: ‘J’y arriverai en premier.’ Quand on a un groupe de frères, trop de gens confondent la compétition avec l’envie.

« Je pense que la compétition entre des gars qui se soucient vraiment les uns des autres est l’une des meilleures choses que l’on puisse avoir. Même si tu me bats une fois dans une pièce, je suis content pour toi parce que je sais que tu as travaillé comme moi. Et maintenant, je dois y aller encore plus fort la prochaine fois.

Les 49ers (5-3) reviennent de la semaine de congé sur une séquence de trois défaites consécutives et affronteront dimanche les Jaguars de Jacksonville. Ferrell a déclaré qu’il pensait que les meilleurs jours de la ligne défensive étaient à venir – d’autant plus que Young et Gregory se sentent plus à l’aise avec le plan de l’équipe.

“Je pense que les gars vont vraiment commencer à s’intégrer et vous verrez à quel point nous pouvons vraiment être bons en tant que groupe”, a déclaré Ferrell.

Ferrell, 26 ans, a signé un contrat d’un an avec les 49ers pendant l’intersaison après être entré dans la ligue en tant que quatrième choix au classement général du repêchage de 2019 et avoir passé ses quatre premières saisons avec les Raiders de Las Vegas.

Il compte 17 plaqués, 0,5 sacks, deux plaqués pour perte et sept coups sûrs du quart-arrière. Il vient de réaliser son meilleur match et pense qu’il devient plus productif à chaque fois qu’il entre sur le terrain.

“Cent pour cent”, a déclaré Ferrell. «Je sens que si je peux continuer à progresser et continuer à écouter ce que l’entraîneur (de la ligne défensive) Kris (Kocurek) et ce que Kyle (Shanahan) ont en réserve, je pense que j’atteindrai mon apogée au bon moment.

« C’est le but. Il ne s’agit pas d’atteindre la ligne d’arrivée, mais de la franchir en sprintant. Vous voulez finir en force, plus vite que vous n’avez commencé. Être là-bas avec un groupe de gars qui sont tout aussi talentueux, ou plus talentueux que moi, je pense que cela amène mon jeu à un tout autre niveau.

