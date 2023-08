La chaîne de télévision pour enfants CLASSIC CITV fermera ses portes à partir de septembre 2023.

Il est connu pour être autrefois la maison de vieux favoris comme My Parents Are Aliens, Horrid Henry, Fraggle Rock et The Worst Witch.

CITV

Pourquoi CITV ferme-t-il ?

CITV est une chaîne de télévision pour enfants appartenant à ITV.

Il est actuellement diffusé tous les jours de 6h à 21h mais cessera de diffuser à partir de septembre pour faire place à un nouveau service de streaming pour enfants d’ITV.

La chaîne s’arrêtera le 1er septembre à 21h, selon TV Zone UK.

ITV a déclaré dans un communiqué, via Sky News, que la décision de fermer la chaîne résulte de la baisse de l’audience.

Le communiqué indique: « En conséquence de cette nouvelle approche de diffusion en continu et en réponse à l’évolution des façons dont les enfants et leurs parents accèdent de plus en plus au contenu, la chaîne de diffusion CITV fermera après les vacances d’été le 1er septembre. »

Saturday Showdown de Holly Willoughby et Stephen Mulhern a été le premier programme à être diffusé sur CITV.

La chaîne a commencé à émettre en 2006.

Fun House, Knightmare, Children’s Ward, Raggy Dolls, Woof et Art Attack sont quelques-unes des autres émissions classiques qui ont appelé CITV leur maison.

Ghost Train, Press Gang, Danger Mouse, Trap Door et Count Duckula sont également des émissions qui ont été extrêmement populaires lors de leur diffusion sur la chaîne.

Quelle chaîne pour enfants remplacera CITV ?

La nouvelle destination d’ITV pour la télévision pour enfants s’appellera ITVX Kids.

ITVX Kids a été lancé en juillet et devrait remplacer le CITV de longue date.

Le contenu de la chaîne CITV a été transféré vers le service de streaming avant la fermeture de la chaîne.

ITVX a remplacé ce qui était autrefois connu sous le nom d’ITV Hub en décembre 2022.

La plate-forme est destinée à aider le diffuseur à rivaliser avec des sites de streaming comme Netflix et Amazon Prime Video.

ITVX Kids est libre de regarder avec des publicités.

Les utilisateurs peuvent également s’inscrire à ITVX Premium pour 5,99 £ par mois pour regarder sans publicité.

Qu’a dit ITV à propos de la fermeture de CITV ?

Craig Morris, rédacteur en chef d’ITVX, a publié une déclaration concernant la décision de fermer CITV.

Il a déclaré: «Nous sommes vraiment ravis de lancer cette destination dédiée aux enfants sur ITVX, qui abritera une multitude de contenus, y compris de nouvelles séries, des marques reconnaissables et des favoris existants pour une gamme d’âges, le tout dans une zone sécurisée pour les enfants. , avec une curation éditoriale pour guider le visionnage.