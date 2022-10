Pourquoi Christina a-t-elle changé son nom de famille en Haack ? La star de “Flip or Flop” a utilisé quatre noms de famille différents

Christina Hall était autrefois connue sous le nom de Christina Haack, Christina El Moussa et Christina Anstead.

Le nom de jeune fille de Christina est Haack et elle a changé de nom pour la première fois lorsqu’elle s’est mariée avec Tarek El Moussa. Après leur divorce, elle a changé son nom de famille en Anstead lorsqu’elle a épousé son deuxième mari, Ant Anstead.

Après qu’elle et Anstead aient divorcé, elle est revenue à son nom de jeune fille Haack et a partagé son raisonnement dans une publication Instagram.

“Reprendre le nom de famille de la famille et savoir que mes grands-parents sourient d’en haut”, a-t-elle écrit dans le post. “C’est la seule personne à qui j’aie vraiment confié ma vie. Même à l’époque où elle a grandi, elle a colorié en dehors des lignes et a fait des choses sans crainte de jugement. Elle m’aimait beaucoup et m’a toujours fait savoir que je pouvais accomplir tout ce que je pouvais. Je voulais. Elle m’a parlé de la vie quand j’étais déprimé et m’a appris ce qu’est l’amour inconditionnel. Elle me manque tous les jours.

Avec qui Christina Haack est-elle actuellement en couple ?

Hall est actuellement mariée à l’agent immobilier Josh Hall, avec qui elle a commencé à sortir en 2021. Les deux se sont mariés en avril 2022. Avant son mariage actuel, Hall a été mariée deux fois et a deux enfants avec son premier mari et un avec sa seconde.

Le premier mari de Hall était Tarek El Moussa. Les deux se sont rencontrés au début des années 2000 alors qu’ils travaillaient dans la même agence immobilière. Ils ont fait passer leur relation au niveau supérieur sur le plan romantique et professionnel lorsqu’ils ont commencé à se fréquenter et se sont lancés en affaires ensemble en tant qu’équipe immobilière en 2008.

En 2009, Hall et El Moussa se sont mariés et l’année suivante, ils ont eu leur fille Taylor Reese.

Quelques années après la naissance de leur fille, en 2013, leur émission collaborative “Flip or Flop” commence à être diffusée sur HGTV.

En 2015, ils ont eu un deuxième enfant, Brayden James El Moussa, puis ont annoncé leur séparation en décembre 2016.

En octobre 2017, Hall a commencé à sortir avec Ant Anstead. Les deux ont été réunis par un ami commun. Semblable à Hall, Anstead était également marié et avait deux enfants d’une relation précédente. Ils se sont mariés en décembre 2018 puis ont annoncé en septembre 2019 la naissance de leur bébé Hudson London Anstead. Environ un an plus tard, ils se sont séparés. En avril 2022, Anstead a demandé la garde complète d’Hudson, ce qui a été refusé.

Comment Christina Haack a-t-elle rencontré Joshua Hall ?

Christina a rencontré Joshua Hall des années avant leur rencontre lors d’une conférence sur l’immobilier. Une fois qu’ils ont commencé à sortir ensemble, ils ont gardé leur relation hors des réseaux sociaux pendant un certain temps avant de devenir officielle sur Instagram en juillet 2021.

Les deux ont créé leur propre société de production, Unbroken Productions, en mars 2022 et se sont mariés en avril de la même année.

Est-ce que Christina fait toujours Christina sur la côte ?

Après trois saisons de l’émission “Christina on the Coast”, Hall a lancé une nouvelle aventure avec l’émission dérivée “Christina in the Country”.

Alors que “Christina on the Coast” présentait des rénovations domiciliaires dans le sud de la Californie et incluait son désormais ex-mari Anstead, la nouvelle émission aura lieu dans le Tennessee et mettra en vedette son mari Josh Hall. La star de télé-réalité a acheté une ferme juste à l’extérieur de Nashville en mai 2021.

La star de télé-réalité a partagé une déclaration avec Personnes sur le nouveau spectacle.

“Je suis tellement excitée et reconnaissante que ‘Christina in the Country’ ait été officiellement choisie”, a-t-elle déclaré. “J’aime le fait de pouvoir profiter du meilleur des deux mondes : la côte et le pays. C’est une opportunité incroyable de travailler dans le Tennessee, notre maison loin de chez nous.”

La série de six épisodes devrait sortir fin 2022.