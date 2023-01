Pourquoi Chrissy Teigen est-elle célèbre ? – Le soleil

CHRISSY Teigen est connu pour être un modèle de maillot de bain et l’épouse de la superstar de la chanson John Legend.

Elle a accueilli son nouveau bébé le vendredi 13 janvier 2023.

Chrissy Teigen assiste à la 7e cérémonie annuelle des Hollywood Beauty Awards au Taglyan Complex le 19 mars 2022 à Los Angeles, Californie

Qui est Chrissy Teigen ?

Christine ‘Chrissy’ Teigen, 37 ans, est née le 30 novembre 1985 dans l’Utah du père Ron, d’origine norvégienne, et de la mère Vilailuck, originaire de Thaïlande.

Ron travaillait comme électricien et travaillait partout aux États-Unis, ce qui signifiait que la famille était souvent en déplacement et vivait à Hawaï, en Idaho et à Washington avant de s’installer en Californie lorsque Chrissy était adolescente.

Ayant grandi en regardant et en apprenant de sa mère à cuisiner, Chrissy avait l’ambition de devenir chef jusqu’à ce qu’elle soit découverte par un photographe alors qu’elle travaillait dans un magasin de surf.

Elle a fait ses débuts de mannequin en 2010 à l’âge de 25 ans et est apparue sur la couverture de Sports Illustrated en 2014 aux côtés de Lily Aldridge et Nina Agdal.

Chrissy est apparue dans des magazines tels que Cosmopolitan, Italian Vogue, Esquire et Glamour. Elle a également modelé pour des marques telles que Billabong, Ed Hardy, Nike, Gillette, UGG et Nine West.

Pendant la pandémie de coronavirus, elle a animé une émission Quibi appelée Chrissy’s Court, où elle « règne en maître en tant que juge de la Cour des petites créances, tandis que sa mère, Pepper Thai, maintient l’ordre dans la salle d’audience en tant qu’huissier ».

Chrissy a également co-animé Lip Sync Battle avec LL Cool J depuis 2015.

Depuis combien de temps Chrissy Teigen été marié à John Legend?

Chrissy a rencontré l’auteur-compositeur-interprète John Legend sur le tournage de la vidéo de sa chanson Stereo en 2007 et en 2011, il a proposé.

Sa chanson All of Me a été écrite à propos de Chrissy et la vidéo a été tournée quelques jours seulement avant leur mariage au lac de Côme, en Italie, en septembre 2013. Elle a été réalisée par Nabil Elderkin qui a présenté le couple pour la première fois.

En octobre 2015, le couple a annoncé qu’il attendait son premier enfant et en avril 2016, leur fille, qu’ils ont appelée Luna, est née.

Le 21 novembre 2017, Chrissy a annoncé qu’elle et John Legend attendaient leur deuxième enfant ensemble.

Puis le 17 mai 2018, il a été révélé qu’elle avait accouché.

Elle est allée sur Twitter pour annoncer la nouvelle en écrivant: “Quelqu’un est herrrrrrre!”

Le couple a confirmé que le nom de leur nouveau bébé est Miles Theodore Stephens.

Lors d’un concert privé, John Legend a confirmé que lui et Chrissy avaient un troisième enfant, rapporte People.

Le chanteur a dit à la foule qu’ils avaient “le petit bébé ce matin”.

“Quelle journée bénie”, a-t-il dit.

Legend, 43 ans, a ajouté qu’il “n’avait pas beaucoup dormi” mais qu’il “se sentait plein d’énergie” après avoir passé “beaucoup de temps” à l’hôpital.

Le bébé serait né le 13 janvier 2023.

John Legend et Chrissy Teigen assistent au gala Baby2Baby 2019 présenté par Paul Mitchell au 3LABS à Culver City, Californie, en novembre Crédit : Getty Images – Getty

Qu’est-ce que Chrissy Teigen a dit à Trump ?

Teigen a qualifié Trump de “salope p***y-ass en septembre 2020 après que le président l’ait insultée, elle et Legend.

Trump avait été contrarié par le manque de crédit qu’il avait reçu pour une initiative qui a aidé les prisonniers à réintégrer la société.

“Des gars comme le musicien ennuyeux @johnlegend et sa femme à la bouche sale parlent maintenant à quel point c’est génial – mais je ne les ai pas vus quand nous avions besoin d’aide pour le faire passer”, a écrit Trump dans une paire de tweets.

Teigen, qui comme Trump est actif sur Twitter, a répondu: “lol quelle putain de cul. tagué tout le monde sauf moi. Un honneur, monsieur le président.”

La dispute sur les réseaux sociaux s’est poursuivie lorsque Legend a chahuté Trump en publiant une photo de Melania Trump debout à côté du Premier ministre canadien Justin Trudeau.

“Ah oui, Melania est autrement occupée. Mes excuses, @realDonaldTrump », a écrit Legend.

Quelle est la valeur nette de Chrissy ?

La valeur nette de Teigen est d’environ 75 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Elle était le troisième mannequin le mieux payé en 2017 et 2018, a rapporté Forbes.

La valeur nette de Legend serait également d’environ 75 millions de dollars.