« D’abord et avant tout, je ne sais pas. Je n’en ai pas parlé à Rachael », a répondu Chris lorsqu’on lui a posé des questions sur la réaction de Rachael. «Et c’est, encore une fois, où nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion. Parce que j’ai vu des trucs en ligne – encore une fois ce truc de juge-jury-bourreau – où les gens sont juste en train de déchirer cette fille. la vie à part et plonger dans, par exemple, le bilan électoral de ses parents et de ses parents. C’est incroyablement alarmant de regarder ça. Je n’ai pas encore entendu Rachael parler de ça. Et jusqu’à ce que j’entende cette femme avoir la chance de parler, qui est Je dois dire tout ça? «

Faisant référence aux photos officielles de la fraternité de Rachael, Chris a déclaré: « J’ai vu une photo d’elle lors d’une soirée de sororité il y a cinq ans et c’est tout. Du genre, boum. Comme, ‘OK. Eh bien, cette fille est dans ce livre maintenant. Et elle est maintenant dans ce groupe », a-t-il dit. « Je suis comme » Vraiment? « »

Quand l’ancien Bachelorette La star a rappelé à Chris que « la photo était de 2018 lors d’une soirée d’avant-guerre dans le Vieux Sud » et n’était « pas un bon coup d’oeil », l’hôte a répondu: « Eh bien, Rachel est-elle belle en 2018? Ou, n’est-ce pas une bonne regardez en 2021? Parce qu’il y a une grande différence.

Rachel a répondu: « Ce n’est jamais beau … elle célèbre le Vieux Sud. Si j’allais à cette fête, que représenterais-je à cette fête? »

Alors que Chris a admis qu’il ne «défendait pas Rachael», il a noté: «Je sais juste que, je ne sais pas, 50 millions de personnes l’ont fait en 2018. C’était un type de fête auquel beaucoup de gens sont allés. Et encore une fois, je ne le défends pas, je n’y suis pas allé. «