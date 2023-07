Pourquoi Chelsea n’a-t-il pas de sponsor pour son nouveau maillot ?

Chelsea a sorti son nouveau kit pour la saison 2023/24 sans sponsor sur le devant du maillot, ce qui a amené de nombreux fans à se demander exactement ce qui se passe.

Puisant dans un thème des années 90, Nike a mis en place un écusson Chelsea irisé et un Swoosh sur le nouveau kit domicile, en gardant le kit minimal pour permettre aux joueurs de parler sur le terrain.

Bien sûr, il n’y a pas non plus de logo d’entreprise sur le devant du kit, le gardant propre et, sans doute, beaucoup plus beau – pour l’instant, du moins. Pourquoi Chelsea n’a-t-il pas un sponsor pour son nouveau kit, cependant. QuatreQuatreDeux approfondit tout ce que vous devez savoir.

Le nouveau kit Chelsea 23/24 n’a pas de sponsor (Crédit image : Chelsea/Nike)

Depuis la fin de leur contrat de trois ans avec la société de téléphonie mobile Three la saison dernière, Chelsea a travaillé dur pour essayer de trouver un nouveau sponsor principal pour leur kit.

Actuellement, les fans ne peuvent pas acheter la nouvelle chemiseChelsea étant confiant de trouver un sponsor avant son premier match de Premier League de la saison contre Liverpool le 13 août.

Des pourparlers sont en cours avec plusieurs entreprises différentes, mais rien n’a encore abouti.

Initialement, le service de streaming américain Paramount + semblait prêt à prendre le relais de Three dans le cadre d’un accord lucratif, mais la Premier League a bloqué tout parrainage potentiel par crainte de déranger les détenteurs de droits de diffusion. En effet, NBC Sports détient les droits de diffusion des matchs de Premier League aux États-Unis depuis 2016, leur dernier accord s’étendant jusqu’en 2028.

Dans cet esprit, Chelsea a alors commencé discussions sur un accord d’un an avec la société de jeux Stake.com, malgré l’interdiction du parrainage de maillots de jeu dans l’élite anglaise qui entrera en vigueur à la fin de la saison 2025/26.

Les fans de Chelsea ne peuvent actuellement pas acheter le nouveau maillot sans sponsor (Crédit image : Chelsea/Nike)

Cependant, le club s’est finalement retiré des négociations avec Stake suite à la réaction négative des fans – 77% du Chelsea Supporters ‘Trust n’étaient pas d’accord ou fortement en désaccord avec l’accord proposé.

Soulignant le travail de la Chelsea Foundation qui vient en aide aux personnes souffrant d’addictions, Le Chelsea Supporters’ Trust a publié une déclaration reflétant l’humeur des fans.

«Ce serait à courte vue et obligerait nombre de nos membres à considérer tout futur projet de la Fondation CFC comme symbolique», lit-on.

« Il est de notoriété publique que le parrainage avec Three devait expirer cet été. Le CST est découragé et ne sait pas pourquoi il a fallu jusqu’en juin pour établir ce nouveau sponsor. Un casino en ligne et une société de paris en tant que sponsor principal du maillot ne sont pas conformes à l’engagement de développer le Chelsea FC en tant qu’organisation de «classe mondiale».

« Nous comprenons le désir de Chelsea de maximiser les flux de revenus dans l’ensemble du club. Si nous acceptons que cela se produise, cela ne doit pas se faire au détriment des valeurs du club. »

Chelsea aurait également rejeté un accord avec la compagnie d’assurance Allianz et une société de crypto-monnaie anonyme.

Une fois qu’un sponsor de maillot aura été trouvé, les fans de Chelsea pourront acheter la chemise authentiqueainsi qu’une version normale.

