On a supposé que la fin de la propriété de Roman Abramovich serait une bonne chose pour la longévité des managers de Chelsea. Aucun club anglais n’a remporté plus que les 21 trophées amassés en 19 ans de mandat du Russe, mais 13 managers différents – dont deux sont revenus pour un deuxième relais – ont rarement bénéficié d’un confort durable sur la sellette de Stamford Bridge.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Thomas Tuchel savait dans quoi il s’engageait en succédant à Frank Lampard en janvier 2021. Ou du moins, il le croyait. Beaucoup de ses prédécesseurs (y compris Lampard) ont parlé de construire une dynastie, mais Tuchel a embrassé la nature capricieuse du travail qu’il avait pris. Reconnaissant pour une infrastructure d’élite construite pour gagner, il allait en tirer le meilleur parti.

Certains se méfiaient du vide créé par la distance d’Abramovich en tant que propriétaire, mais Tuchel se délectait de la liberté de travailler et d’entraîner l’équipe comme il l’entendait, sans ingérence extérieure ni politique interne. Le précédent emploi de l’homme de 47 ans est venu au Paris Saint-Germain, où de nombreux managers sont partis, pensant qu’on ne pouvait pas en dire autant du club de Ligue 1. À Chelsea, Tuchel était “l’entraîneur-chef”, pas le “manager”, et malgré toute la distinction subtile mais claire que le titre différent implique, cela lui convenait parfaitement.

Et donc, dans le décompte final, c’est le changement qui a fait pour Tuchel à Chelsea – changement qui a commencé avec le club placé dans des circonstances sans précédent alors que les sanctions du gouvernement britannique concernant les liens présumés d’Abramovich avec le président russe Vladimir Poutine restreignaient la journée du club. -activités de jour.

Tuchel a assumé un rôle quasi-ambassadeur en tant que visage public du club pendant une période pleine de tensions où l’existence même de Chelsea se sentait menacée. Lorsque le consortium dirigé par Todd Boehly, copropriétaire des Los Angeles Dodgers, et Clearlake Capital a finalement finalisé son rachat de 2,5 milliards de livres sterling en mai, le travail a de nouveau changé. Tuchel a été invité à assumer une plus grande responsabilité dans la stratégie de transfert, à engager un dialogue régulier avec les nouveaux propriétaires, à envisager des apports externes et une modification de ses idées.

Ce changement a conduit à des tensions, qui ont finalement entraîné le limogeage de l’Allemand cette semaine. Cela explique également pourquoi Boehly et Clearlake ont choisi Graham Potter pour le remplacer.

Avec reportage complémentaire de Julien Laurens

Un changement de rôle mène à une relation intenable

Graham Potter était considéré comme un manager avec lequel les nouveaux propriétaires de Chelsea pourraient travailler au fil du temps alors qu’ils tentent de tracer une trajectoire à long terme pour les Blues. Ryan Pierse/Getty Images

Tuchel n’est pas entièrement victime. Les performances de Chelsea ont chuté en général au cours de ses 100 matchs en charge, un évanouissement peut-être mieux illustré par leur record de feuille blanche. Le succès passé de Tuchel – dont l’apothéose a été remportée en Ligue des champions quatre mois seulement après sa prise en charge – était en grande partie fondé sur un record défensif remarquable, une amélioration soudaine et spectaculaire par rapport à ce qui s’était passé auparavant.

Lors de ses 50 premiers matchs, Chelsea a encaissé 24 buts, enregistrant 24 clean sheets. Aucune équipe des cinq meilleures ligues européennes n’a fait mieux. Lors de ses 50 derniers matchs, les Bleus ont encaissé 53 buts. Le score est également devenu plus problématique, passant de 2,53 buts par match à 1,74 par match.

– Chelsea engage Potter de Brighton pour remplacer Tuchel

– Sources : Chelsea veut un directeur sportif avant la Coupe du monde

Plus Tuchel était chargé de former sa propre équipe, plus Chelsea commençait à se débattre. Des circonstances plus larges ont indéniablement fait des ravages, et au moment où les nouveaux propriétaires étaient en place, Tuchel n’était pas à l’abri d’un examen minutieux malgré ses triomphes en Ligue des champions, en Super Coupe de l’UEFA et en Coupe du monde des clubs.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’après avoir achevé leur prise de contrôle fin mai, Boehly et le copropriétaire Behdad Eghbali se sont donné pour tâche de mener un examen de 100 jours de tous les aspects des opérations de Chelsea, y compris la première équipe et son personnel d’entraîneurs. Ainsi, plutôt qu’une période de calme suite à l’incertitude de la sortie d’Abramovich, le rôle de Tuchel a rapidement commencé à changer, en partie par nécessité.

Les départs de la directrice et négociatrice principale des transferts Marina Granovskaia et du directeur technique et de la performance Petr Cech ont laissé un manque d’expertise dans le football. Avec cela, Boehly a cherché à confier à Tuchel plus de responsabilités dans la stratégie de transfert du club. Cela a été considéré par Boehly comme une reconnaissance du statut de Tuchel en tant qu’entraîneur d’élite, mais Tuchel lui-même pensait que les réunions supplémentaires et l’interaction persistante avaient un impact sur son travail avec l’équipe.

Cette dissonance a conduit à des frictions. Jouant du rattrapage dans la fenêtre de transfert estivale à la suite de ces sanctions du gouvernement britannique concernant Abramovich, Chelsea a raté certains objectifs de transfert par naïveté; par exemple, ne pas connaître les intentions des joueurs avant d’enchérir pour eux : l’attaquant de Leeds United Raphinha a toujours voulu rejoindre Barcelone, mais les Blues l’ont quand même poursuivi.

2 Connexe

De manière générale, des sources affirment que Boehly et Eghbali voulaient recruter des joueurs avec une vision à plus long terme – Carney Chukwuemeka d’Aston Villa et Gabriel Slonina du Chicago Fire FC sont des adolescents acquis pour l’avenir – tandis que Tuchel a vu des problèmes plus immédiats avec l’équipe, ce qui a entraîné l’arrivée le jour limite de Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone. Des sources seniors de Chelsea réfutent cela, arguant que les données ont davantage éclairé leur prise de décision que le club précédemment employé. Le personnel d’Analytics était plus influent dans la politique de transfert, même dans le cas d’Aubameyang, avec qui Tuchel entretenait une relation de travail étroite au Borussia Dortmund il y a plusieurs années.

Mais il y avait aussi des problèmes ailleurs. Tuchel est en plein divorce et des sources affirment que les joueurs l’ont senti devenir plus distant ces derniers mois. Boehly était régulièrement présent dans le vestiaire après les matchs, et des sources suggèrent qu’il a remarqué que certains joueurs se sentaient aliénés au fil du temps, en particulier cette saison.

Plusieurs joueurs offensifs sont devenus frustrés par l’approche tactique de Tuchel, en particulier l’accent mis sur le travail sans ballon plutôt que sur ce qu’ils ont fait en possession. Une source a également suggéré qu’après avoir blâmé le terrain après une défaite 4-2 contre Arsenal en avril, le personnel et les joueurs ont été laissés perplexes par son explication.

Les nouveaux propriétaires Todd Boehly, à gauche, et Behdad Eghbali, à droite, ont semblé se heurter immédiatement à Thomas Tuchel, qui avait auparavant bénéficié de plus de liberté et de moins de surveillance sous Roman Abramovich. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Le fossé entre Tuchel et les propriétaires s’est encore creusé lorsqu’il a choisi de jouer contre Hakim Ziyech à Southampton le 31 août. Presque sorti de nulle part, le Néerlandais a fait son premier départ de la saison alors que le club était en pourparlers pour le prêter ou le transférer définitivement à l’Ajax. . Des sources affirment que Tuchel voulait garder Ziyech sur Christian Pulisic, dont le départ avait été bloqué par Boehly. Pulisic a été présenté comme remplaçant lors de la défaite à Southampton dans la position inconnue d’arrière droit.

La performance globale en Ligue des champions au Dinamo Zagreb une semaine plus tard, lors d’une défaite 1-0, était encore pire, mais la fin a quand même été une surprise pour Tuchel.

Un preneur de risques et un innovateur qui peut surperformer

Tuchel a été informé lors d’une réunion en face à face à la base d’entraînement du club à Cobham mercredi matin qu’il n’était plus nécessaire.

Des sources affirment que Tuchel a demandé du temps pour essayer d’améliorer la situation, mais Boehly et Eghbali avaient terminé leur examen de 100 jours et la décision avait été prise. La paire a ensuite prononcé une allocution de 15 minutes aux joueurs avant de se pencher sur l’identité du successeur de Tuchel.





Des sources ont déclaré que Boehly et Eghbali avaient commencé à envisager d’autres entraîneurs peu de temps après avoir repris le club en juin, sans penser activement à ce moment-là qu’ils feraient un changement. Le nom de Potter a été l’un des premiers à être mentionné : son travail à Brighton a attiré l’attention d’autres prétendants possibles, y compris la Football Association en tant que futur successeur potentiel de Gareth Southgate avec l’équipe d’Angleterre.

Lorsque le processus a commencé cette semaine, Boehly et Eghbali ont eu ce que des sources supérieures décrivent comme de multiples réunions en personne avec divers candidats. Chelsea a approché Brighton pour parler à Potter, indiquant qu’ils seraient prêts à payer sa clause de libération, qui, selon des sources, s’élevait à environ 16 millions de livres sterling.

Il y a également eu des appels non sollicités de gestionnaires ne figurant pas sur leur liste restreinte qui ont exprimé leur intérêt à être pris en considération.

La défaite de Chelsea en milieu de semaine au Dinamo Zagreb en Ligue des champions a été le match qui a finalement conduit à la sortie de Thomas Tuchel, bien que l’ancien entraîneur du PSG ait été surpris par le moment. Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN que Potter était considéré en interne comme un preneur de risques, ayant pris la décision de quitter l’Angleterre pour la Suède et de gérer Ostersunds, emmenant un petit club du quatrième niveau en Europe au cours de ses sept années à la tête. Des sources seniors de Chelsea ont également décrit Potter à ESPN comme un innovateur qui peut améliorer les joueurs autour de lui et qu’ils reconnaissent sa capacité à surperformer avec des ressources limitées.

Des comparaisons ont été établies en interne avec Andrew Friedman, qui a aidé les Rays de Tampa Bay à rivaliser avec des équipes beaucoup plus importantes dans la Conférence Est de la Major League Baseball – atteignant les World Series pour la première fois de l’histoire de la franchise en 2008 – avant d’avoir plus tard une chance. pour transformer les Dodgers de Los Angeles, une équipe détenue en partie par Boehly. Il est également entendu qu’au fur et à mesure qu’ils s’acclimataient au football de haut niveau, les hauts responsables du club ont exprimé leur surprise face à la même poignée de managers se voyant offrir des opportunités répétées au plus haut niveau. Par exemple, Jose Mourinho a dirigé Chelsea, Tottenham et Manchester United en Angleterre avec plus ou moins de succès.

Des sources seniors du club ont déclaré vouloir donner une chance à un homme qu’ils considéraient comme un leader performant à un niveau élevé à Brighton, mais avec le potentiel de se développer davantage. Potter peut même être considéré comme un entraîneur-chef plus malléable pour cette raison.

Le pedigree éprouvé de Tuchel l’a peut-être rendu moins réceptif aux nouvelles idées ou a contribué à une réticence à s’impliquer dans des domaines éloignés du coaching. Il y a certainement un sentiment que Potter est considéré comme un coach plus collaboratif pour un régime qui se concentre sur les aspirations, la stabilité et la croissance à long terme.

Une différence évidente ici réside dans la nomination éventuelle d’un directeur sportif. Tuchel n’a été enregistré que la semaine dernière, le mois dernier, exprimant son soulagement de ne pas avoir été impliqué dans la recherche par Chelsea de candidats appropriés. “J’ai eu le sentiment pendant un jour et demi: je suis revenu à 100% en tant qu’entraîneur, ce que j’apprécie beaucoup et où toute mon énergie ira désormais”, a-t-il déclaré après que Chelsea a battu Brighton le week-end dernier. . “Nous avons besoin de cette énergie dans l’équipe.”

Boehly et Eghbali étaient clairement en désaccord. Des sources ont déclaré à ESPN que Potter serait impliqué dans le processus de recrutement d’un nouveau directeur sportif, avec une nomination prévue avant le début de la Coupe du monde en novembre.

Pendant ce temps, Tuchel est laissé panser ses plaies, mais il poursuivra sûrement sa carrière de manager au plus haut niveau. Tacticien habile, aimable avec les médias et encore âgé de moins de 50 ans, Tuchel émergera dans un endroit plus approprié – ironiquement sur le manège que les nouveaux propriétaires de Chelsea semblent ne pas aimer.

Potter a officiellement accepté de succéder à Tuchel jeudi matin et s’est rendu à Londres pour finaliser et signer son contrat, bien que le club ait choisi de ne pas organiser de conférence de presse de dévoilement par respect pour la nouvelle de la mort de la reine Elizabeth II cet après-midi.

Le report ultérieur de tous les matches de football en Angleterre ce week-end a donné une pause à la réflexion nationale. Cela donne également à Chelsea un moment pour se stabiliser alors qu’un nouveau chapitre commence.