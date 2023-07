CHARLIE STAYT est un présentateur régulier sur BBC Breakfast.

L’hôte populaire est assis sur la sellette du jeudi au samedi chaque semaine, il ne présente donc pas du lundi au mercredi.

Qui est Charlie Stayt ?

Charlie est né à Gloucester le 19 juin 1962.

Il a deux frères et sœurs plus âgés et a fréquenté la King’s School, Gloucester et le Wycliffe College avant d’étudier à Birmingham Polytechnic, aujourd’hui Birmingham City University.

La carrière de Charlie a commencé sur une station de radio commerciale à Gloucester.

Avant de passer à la télévision, il a également travaillé à Londres pour animer le programme d’information de Capital Radio, The Way It Is.

Il a également rapporté pour LBC et BBC Radio 5 Live.

Sa carrière à la télévision a commencé lorsqu’il a commencé à travailler pour ITN en 1995.

Il a ensuite rejoint Five News en tant que journaliste avant de présenter leurs bulletins aux heures de grande écoute et leurs programmes de débats en direct d’une demi-heure.

Il a également ancré leur couverture des célébrations du millénaire et des événements du 11 septembre.

Charlie a passé 10 ans à ITN en tant que correspondant et présentateur.

Il a également été présentateur à Sky News et a animé des émissions telles que Jailbreak et Are You Telepathic.

En août 2016, Stayt est apparu dans Dictionary Corner sur Countdown et en 2022, il a participé au quiz télévisé The Weakest Link.

Charlie vit à Twickenham, Londres et est marié à Anne Breckell.

Ils ont deux enfants.

Il est également apparenté à l’auteur John Moore, célèbre pour la trilogie Portrait d’Elmbury, Brensham Village et The Blue Field.

Pourquoi Charlie Stayt n’est-il pas sur BBC Breakfast ?

Charlie n’anime que BBC Breakfast du jeudi au samedi, il est donc absent de l’émission du lundi au mercredi.

Son retour est prévu le jeudi 13 juillet 2023.

Charlie présente aux côtés de Naga Munchetty.

Lors de son apparition le 8 juillet 2023, il a mangé des grillons en direct après que Naga a révélé que deux milliards de personnes dans le monde mangeaient des insectes séchés.

Leur invitée Tiziana Di Costanzo, qui dirige des cours de cuisine chez Horizon Edible Insects, avait apporté les grillons rôtis.

Naga a déclaré: « Je ne pense pas que vous devriez en essayer un, je pense que vous devriez en avoir quelques-uns pour obtenir toute la saveur. »

Malgré cela, Charlie grignota alors que le studio se tut avec Naga demandant quel goût ils avaient.

Charlie a déclaré qu’ils étaient un peu cinglés mais que c’était difficile à décrire.

Quand Charlie Stayt a-t-il rejoint BBC Breakfast ?

Charlie a rejoint BBC Breakfast en 2006 en tant que présentateur de relève

Il est devenu un présentateur principal en 2008 et présente de Salford du jeudi au samedi.

Du lundi au mercredi, les hôtes réguliers sont Jon Kay et Sally Nugent.

Le dimanche est animé par des présentateurs invités.