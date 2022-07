Pourquoi Charlie Sheen a-t-il été viré de “Two and a Half Men” ? Ce que fait l’acteur depuis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Charlie Sheen était l’un des acteurs les mieux payés de la télévision tout en se faisant un nom en tant que rôle principal dans la sitcom de CBS “Two and a Half Men”. Cependant, de multiples scandales personnels ont nui à sa carrière et ont conduit à son licenciement en 2011.

Récemment, Sheen est revenu aux gros titres après que sa fille de 18 ans, Sami, a annoncé en juin qu’elle rejoindrait Only Fans, un service d’abonnement qui permet aux créateurs de publier des photos et des vidéos matures pour un revenu monétaire mensuel. L’homme de 56 ans s’est initialement opposé à la décision de sa fille et l’a exhortée à ne pas “sacrifier son intégrité”.

“Elle a 18 ans maintenant et vit avec sa mère”, a déclaré Sheen à Fox News Digital en juin.” Cela ne s’est pas produit sous mon toit. Je ne tolère pas cela, mais comme je ne peux pas l’empêcher, je l’ai exhortée à gardez-le chic, créatif et ne sacrifiez pas son intégrité.”

Cependant, Sheen a changé d’avis sur le sujet après avoir parlé avec son ex-femme Denise Richards, une ancienne star de “Real Housewives of Beverly Hills”. Il s’est engagé à donner à Sami un “front parental uni” alors qu’elle “se lance dans cette nouvelle aventure”.

Que se passe-t-il avec Charlie Sheen ?

Après une série de difficultés financières et personnelles après son départ de “Two and a Half Men”, Sheen a pris une pause d’Hollywood pendant plusieurs années. En mars dernier, cependant, il a été rapporté que Sheen devrait jouer dans une nouvelle série dramatique et comique intitulée “Ramble On” en tant que lui-même aux côtés de Kevin Connolly et Kevin Dillion, selon Date limite.

La série suit “des stars établies qui cherchent à réinventer leur carrière, et associent également des artistes qui cherchent à se faire un nom”, selon la page IMBD de l’émission. Martin Sheen, le père de Charlie, et Mark Cuban seront également présentés dans l’émission. Aucune date de sortie officielle n’a été annoncée et l’épisode pilote de la série a été financé par son créateur Doug Ellin.

“Cette idée tourne dans ma tête depuis des années, et la voir prendre vie est incroyable”, a déclaré Ellin à Deadline. “Je suis plus que reconnaissant que tant de membres de l’équipe et de la distribution d’Entourage, ainsi que certaines des forces comiques les plus talentueuses de l’industrie, nous aient rejoints dans ce nouveau voyage passionnant. Nous avons hâte de partager cela avec le monde. “

Pourquoi a-t-il été viré ?

Près de l’apogée de la popularité de Sheen il y a près de dix ans, il était l’acteur le mieux payé de la télévision. Il a collecté 1,8 million de dollars par épisode de “Two and a Half Men” et 2 millions de dollars par épisode de “Anger Management”.

En mars 2011, Sheen a été renvoyé de l’émission après avoir commencé à faire une série de commentaires négatifs sur le créateur de la série Chuck Lorre dans plusieurs interviews télévisées en ligne et en réseau. À l’époque, Sheen aurait lutté contre la toxicomanie et l’alcoolisme et aurait fait face à des allégations de violence domestique de la part de plusieurs femmes.

Est-il marié?

Sheen a eu trois mariages qui se sont terminés par un divorce et n’est pas marié actuellement. Au total, il a cinq enfants et un petit-enfant. Sa dernière relation publique connue était avec l’actrice Julia Stambler.

Sheen partage ses filles Sami et Lola avec son ex, Denise Richards. Il a deux fils, Max et Bob Sheen, avec son ex, Brooke Mueller. Il partage également une fille nommée Cassandra Jade Estevez avec Paula Profit.